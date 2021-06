Les Britanniques soutiennent le report de la Journée de la liberté de Boris Johnson avec plus de 70% soutenant le verrouillage jusqu’au 19 juillet

La décision de BORIS Johnson de retarder le Freedom Day a été soutenue par 70% des Britanniques, selon un nouveau sondage.

Cette décision est la plus populaire parmi les personnes âgées, les électeurs affirmant qu’ils sont heureux que les restrictions de Covid restent en place jusqu’au 19 juillet.

Boris Johnson a juré que son action pour retarder la liberté de quatre semaines supplémentaires sauverait des milliers de vies et empêcherait les hôpitaux d’être submergés.

YouGov a publié une enquête après avoir demandé aux Britanniques s’ils soutenaient la décision de Boris Johnson de retarder le verrouillage

Les résultats proviennent de l’enquête YouGov d’aujourd’hui, qui a demandé aux adultes vivant en Angleterre ce qu’ils pensaient de la prolongation du verrouillage.

Il a été révélé que 71% des 3 107 adultes interrogés ont déclaré qu’ils soutenaient le mouvement qui a été partagé avec la nation ce soir.

Les personnes âgées de 18 à 24 ans ont montré le plus d’adversité à la nature prudente du numéro 10, avec 54 pour et 34 contre.

Il y avait très peu de différence entre la position des électeurs conservateurs et travaillistes avec des conservateurs qui étaient d’accord pour arriver à 70 pour cent et des travaillistes à 77 pour cent.

Cela survient alors que la modélisation qui donne à réfléchir prévoyait que les admissions à l’hôpital grimperaient au sommet de la première vague si M. Johnson poursuivait la feuille de route le 21 juin.

Et les scientifiques ont averti que 500 décès par jour auraient bientôt été sur les cartes si nous n’avions pas freiné maintenant – avec près de 50 000 prévus au cours des mois d’été.

Le Premier ministre a promis que son action pour retarder la liberté de quatre semaines supplémentaires sauverait des milliers de vies et empêcherait les hôpitaux d’être submergés.

S’exprimant depuis Downing Street ce soir, un Boris sombre a déclaré: « Aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons satisfait à nos quatre tests pour passer à l’étape quatre le 21 juin.

« Je pense qu’il est raisonnable d’attendre encore un peu.

« Il est maintenant temps de relâcher l’accélérateur. Parce que, en étant prudents maintenant, nous avons la chance dans les quatre prochaines semaines de sauver des milliers de vies en vaccinant des millions de personnes supplémentaires. »

Flanqué de ses meilleurs scientifiques, il a assuré qu’un court délai permettrait de gagner plus de temps dans la course contre le virus – et a exclu d’annuler son verrouillage.

Il a averti qu’il y avait « des millions de jeunes adultes qui n’ont pas été vaccinés » – mais que les 23 et 24 ans pourraient réserver des jabs à partir de demain.

Et il a averti que « malheureusement », certaines personnes âgées et vulnérables pourraient encore tomber malades, même s’ils ont eu deux injections.

Pourtant, il a donné l’espoir d’assouplir toutes les règles le 19 juillet, affirmant qu’il espérait qu’il n’aurait pas besoin de retarder à nouveau et que ce serait la « date de fin ».

Il a également été annoncé que :

Les mariés ont également reçu un coup de pouce bien nécessaire alors que le Premier ministre a supprimé le plafond de 30 invités pour les mariages.

Boris a déclaré qu’il examinerait à nouveau les données dans deux semaines – le 28 juin – et a suggéré que les restrictions pourraient être assouplies tôt le 5 juillet si les perspectives de Covid s’améliorent, mais c’était peu probable.

Les députés devraient voter sur le retard de la feuille de route dans quelques jours – avec des députés d’arrière-ban en colère qui devraient s’abattre sur son retard.

La modélisation de l’Université de Warwick montre comment les admissions quotidiennes de Covid pourraient atteindre 2 500 par jour si le déverrouillage du 21 juin se poursuivait

Malgré la colère des députés, un nouveau sondage d’aujourd’hui a révélé que Boris avait le public de son côté.

Une écrasante majorité de 71 pour cent des adultes soutiennent le report de la Journée de la liberté, dont 41 pour cent qui sont fermement en faveur de la repousser.

Seuls 24% s’opposent à sa décision, selon YouGov.

JAB HEUREUX

Dans des nouvelles plus heureuses, deux jabs Covid arrêtent l’hospitalisation de la variante Delta jusqu’à 96%, a-t-on découvert aujourd’hui.

Les vaccins de Pfizer et d’AstraZeneca sont extrêmement efficaces contre les maladies graves lorsqu’ils sont administrés en double dose, de nouvelles données encourageantes ont été révélées.

Les nouvelles données de Public Health England montrent qu’après deux doses, le vaccin Pfizer est efficace à 96 % contre l’hospitalisation et que l’AstraZeneca réduit le risque de 92 %.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à PHE, a déclaré: «Ces résultats extrêmement importants confirment que les vaccins offrent une protection significative contre l’hospitalisation de la variante Delta.

« Les vaccins sont l’outil le plus important dont nous disposons contre COVID-19. Des milliers de vies ont déjà été sauvées grâce à eux.

« Il est absolument vital d’obtenir les deux doses dès qu’elles vous sont proposées, pour obtenir une protection maximale contre toutes les variantes existantes et émergentes. »

Les experts disent que les résultats optimistes offrent une voie claire pour mettre fin au verrouillage.

La journée de la liberté sera reportée au 19 juillet

DELTA DRIVE

Le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance sont venus armés au briefing de ce soir avec des données alarmantes selon lesquelles la variante indienne « Delta » est jusqu’à 80% plus contagieuse et double dans un tiers des endroits.

Les taux d’hospitalisation augmentent en moyenne de 15 pour cent chaque semaine – et de 66 pour cent stupéfiants dans le Nord-Ouest touché.

Le Premier ministre a averti que la suppression de toutes les restrictions légales sur les contacts sociaux le 21 juin – comme prévu – verrait le NHS inondé de patients Covid.

Cela signifie que la liste de contrôle en quatre étapes du gouvernement pour faciliter le verrouillage en toute sécurité sans alimenter les hospitalisations n’a pas été satisfaite.

De plus en plus de jeunes Britanniques se retrouvent à l’hôpital

Le nombre d’infections continue d’augmenter

Dans les zones les plus touchées, les infections doublent chaque semaine

La modélisation de l’Imperial College de Londres prévient que sans délai jusqu’au 21 juin, la variante Delta pourrait « conduire à une troisième vague significative d’hospitalisations et de décès similaires ou plus importantes que la vague hivernale ».

Au plus fort, la Grande-Bretagne enregistrait plus de 1 000 décès par jour, mais ce chiffre est maintenant tombé à un chiffre.

Les experts ont déclaré: « Retarder l’étape 4 de quelques semaines réduirait la taille de la troisième vague, tout en gagnant du temps pour estimer plus précisément les caractéristiques de B.1.617.2 et envisager d’autres stratégies de contrôle. »

Et une analyse distincte de l’Université de Warwick montre comment les admissions quotidiennes de Covid pourraient atteindre 2 500 par jour si le déverrouillage du 21 juin se poursuivait – une nouvelle qui a effrayé le Premier ministre.

Les scientifiques affirment que retarder la fin du verrouillage d’un mois réduirait de moitié le pic des admissions à l’hôpital.

Cela réduirait également le nombre de décès de Covid de 17 100 au cours de la prochaine année à seulement 8 500.

Lors d’une réunion le 9 juin, ils ont souligné: « Ce seraient des admissions et des décès de Covid évités plutôt que simplement retardés. »

Cependant, les experts de Sage préviennent que même avec le retard de quatre semaines, le nombre de Britanniques transportés à l’hôpital avec le virus atteindra toujours 1 420 d’ici la fin juillet.

Ils ont averti qu’il y avait beaucoup « d’incertitude » autour des admissions à l’hôpital du NHS – avec un « risque » considérable avec l’ouverture complète comme prévu.

Ils ont déclaré qu’il « n’était pas possible » de savoir si le NHS serait soumis à une pression insoutenable.

NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE

Le gouvernement pense que le délai de quatre semaines permettra à tous les plus de 40 ans qui ont reçu un coup en mai de recevoir un double coup – et ils accéléreront cela en réduisant l’écart entre les doses de 12 à huit semaines.

D’ici le 19 juillet, les ministres espèrent également avoir offert un premier vaccin à tous les plus de 18 ans.

Le Cabinet a approuvé le retard cet après-midi et devra maintenant proroger les lois d’urgence sur Covid qui devaient expirer le 30 juin.

Boris a déclaré qu’il espérait que l’étape 4 – le déverrouillage total – se déroulerait définitivement le 19 juillet.

« Nous serons dans une bien meilleure position en tant que pays pour poursuivre l’ouverture complète », a-t-il déclaré.

« Je suis convaincu que le 19 juillet sera, pour ainsi dire, la date butoir, et que nous pourrons faire avancer les choses à partir de là.

« À ce stade, les gens voudront peut-être garder une distance sociale et rester raisonnables, mais je pense que nous serons dans une bien meilleure position en tant que pays. »

À ce stade, tous les plus de 18 ans auront reçu un vaccin, a ajouté Patrick Vallance.

Il a déclaré: « Ces vaccins sont vraiment très efficaces contre la variante Delta. »

VOTE CROQUANT

Les nouvelles d’aujourd’hui ouvrent la voie à un vote serré des Communes mercredi lorsque le Premier ministre fera face à une rébellion de ses députés d’arrière-ban sceptiques au verrouillage.

Les députés conservateurs furieux ont dénoncé aujourd’hui le report, Philip Davies le qualifiant de « complètement injustifiable » et « idiot » tandis que l’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith s’est déchaîné contre la « spirale de la peur ».

Cependant, la prolongation passera probablement par le Parlement avec le soutien des députés travaillistes.

Sir Keir Starmer – qui a soutenu chaque verrouillage – a apporté son soutien au retard à la suite d’un briefing avec des scientifiques cet après-midi, mais a appelé les ministres à accorder une aide financière aux entreprises à court d’argent.

PLUS D’ARGENT

Pourtant, le gouvernement ne prévoit pas d’apporter un soutien financier supplémentaire aux entreprises malgré les restrictions strictes en place.

Downing Street a déclaré que le programme de congé ne sera pas prolongé et se terminera toujours en septembre comme prévu.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous avons délibérément prolongé le soutien aux congés jusqu’à l’automne en raison de l’incertitude inconnue. »

Les lieux d’accueil ont été particulièrement durement touchés par le verrouillage et les patrons de l’industrie mettent en garde contre un choc économique de 3 milliards de livres sterling à cause du retard – et veulent plus d’aide en espèces pour les faire traverser le pire.

La Nighttime Industries Association prévoyait aujourd’hui qu’un quart des entreprises pourraient aller au mur sans plus de soutien du gouvernement.

MARIAGES

Mais le Premier ministre a fait une offre de paix aux fiancés en annonçant que le plafond de 30 personnes pour les mariages serait abandonné.

Il a dit « désolé pour la déception » aux couples, mais espérait que les nouvelles d’aujourd’hui apporteraient un certain soulagement.

Les futurs mariés qui ont prévu des cérémonies après la Journée de la liberté ont été secoués par la nervosité quant à savoir si cela se poursuivra.

Le jeune marié, M. Johnson, a déclaré ce soir qu’ils pouvaient désormais célébrer avec autant de proches que le lieu pouvait en contenir tout en gardant une distance sociale.

Pourtant, leur grand jour sera toujours entravé par des restrictions interdisant la danse – à l’exception de la première danse – et limitant toujours les réceptions au service à table.

Les mariages verront leur chapeau levé à partir du 21 juin

PASSEPORTS VACCINS EN EUROS

Downing Street a également annoncé que les passeports vaccinaux seront testés lors de certains matchs de l’Euro.

Boris Johnson a déclaré que la finale et les demi-finales seraient des «événements pilotes» de passeport covid, ce qui signifie que 45 000 fans pourraient toujours assister à la pièce maîtresse du tournoi.

Des milliers de spectateurs seront toujours autorisés à se rendre à la F1 à Silverstone, et aux matchs de tennis à Wimbledon le mois prochain.

Les patrons de Silverstone ont déjà organisé des pourparlers préliminaires avec le gouvernement sur l’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain devant une foule de 140 000 personnes.

Et pour la première fois en 15 mois, certains des événements pilotes seront à pleine capacité.

Un examen de la certification du statut Covid est actuellement dirigé par Michael Gove – mais a été repoussé jusqu’au Freedom Day.

Pourtant, dans un indice sur ce à quoi pourrait ressembler le monde post-confinement, le gouvernement a révélé aujourd’hui son intention de les piloter lors d’une quinzaine d’événements à venir.

Cela inclut certains matchs d’Euros à venir à Wembley ainsi que dans des salles de théâtre et de musique en salle.