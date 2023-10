Les travailleurs britanniques envisagent de retourner au bureau en hiver alors qu’ils continuent de faire face à une crise du coût de la vie qui comprend des factures de chauffage insupportables pendant les mois les plus froids.

“Nos données montrent qu’un nombre croissant de travailleurs britanniques se rendent au bureau – avec le chauffage gratuit et la promesse de relations de travail plus solides, jugées plus précieuses à mesure que les entreprises continuent de façonner un avenir de travail hybride équilibré”, Jo Bertram, directeur général de Virgin Media O2 Business. , a déclaré à The Independent.

Elle a ajouté que les travailleurs « cherchaient également de plus en plus à tirer le meilleur parti des options de transport moins chères, nombre d’entre eux se tournant vers les transports publics et marchant pour économiser des coûts ».

Environ 20% des travailleurs interrogé par O2 Business ont déclaré qu’ils trouvaient que c’était un luxe de travailler à domicile en hiver en raison de la flambée des coûts, des recherches montrant que 56 % des travailleurs se rendaient au bureau pendant quatre jours ou plus en raison de la flambée des coûts de chauffage.

The Independent a cité un taux d’inflation constant comme l’un des facteurs importants de la crise actuelle du coût de la vie qui frappe le Royaume-Uni.

L’organisme britannique de surveillance de l’énergie, Ofgem, a annoncé qu’il pourrait augmenter les prix de l’énergie dans le but d’empêcher les fournisseurs d’énergie d’avoir des difficultés avec les coûts, mais répercuter ces coûts sur les clients les a soumis à une pression financière intense, selon The Gazette.

Un examen des données du groupe de campagne environnemental Airgon, qui produit un appareil de chauffage domestique, a révélé que certaines régions du Royaume-Uni ont ajouté environ 8 700 dollars à leurs factures de chauffage annuelles, ce qui a poussé de nombreux foyers à retarder le changement de chauffage.

“Le pire est encore à venir”, a déclaré Chris O’Shea, directeur général du plus grand fournisseur d’énergie domestique au Royaume-Uni, lors d’une interview citée par le Times UK. “Nous constatons des annulations de prélèvements automatiques. Nous voyons des gens en difficulté. ”

La tendance a commencé à l’été 2022, avec un rapport de Bloomberg de l’époque révélant qu’une grande partie des travailleurs de Londres cherchaient tous les moyens de réduire les coûts du mieux qu’ils pouvaient, la majorité prenant les transports en commun ou le vélo pour se rendre au travail plutôt que de rester chez eux. , une étape qui pourrait permettre d’économiser jusqu’à 60 $ par semaine.

L’analyste Uswitch a constaté que ceux qui travaillaient à domicile étaient susceptibles de payer environ 820 dollars en janvier 2023, contre environ 600 dollars pour ceux qui faisaient la navette.