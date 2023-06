Les touristes britanniques ont révélé à quel point ils avaient été «ébranlés» après que le 4 × 4 tout-terrain dans lequel ils se trouvaient soit tombé en panne sur un «bord de falaise», laissant l’énorme véhicule s’incliner près d’une pente raide en Turquie.

Josef Killey, 24 ans, et son partenaire Joseph Morphet, 29 ans, étaient avec 14 autres touristes, voyageant le long d’un chemin de terre lorsque le véhicule s’est arrêté.

Un pneu a éclaté, laissant le véhicule s’incliner vers le côté d’une pente, dans une scène qui évoquait la fin du légendaire film de braquage de 1969, The Italian Job, où le bus chargé de butin des voleurs est suspendu au bord d’une route alpine.

Charlie Croker, joué par Michael Caine, a déclaré: « Attendez une minute, les gars, j’ai une excellente idée. »

D’autres voitures étaient disponibles pour les transporter mais, ne se sentant pas en sécurité, le couple – qui passait des vacances à Bodrum – et leur groupe de huit ont décidé de partir à pied, avec une autre famille de cinq personnes, marchant pendant 45 minutes dans les 30- degré de chaleur.

On peut voir l’un des passagers inspecter le véhicule alors qu’il est perché au bord de la «falaise»

Le 4×4 suspendu au bord de la « falaise ». Josef Killey, 24 ans, et son partenaire Joseph Morphet, 29 ans, étaient avec 14 autres vacanciers, voyageant sur un chemin de terre lorsque le véhicule s’est arrêté.

Josef, un analyste de la criminalité financière, a déclaré: « C’était un camion complet avec des enfants, des enfants de notre famille et une autre famille avec des enfants et des grands-parents à bord. »

« Tout le monde a été vraiment secoué par cela et le manque d’informations des guides n’a fait qu’empirer les choses. »

« Cela aurait pu mal tourner et nous en sommes reconnaissants, mais la pensée nous fait suffisamment peur. »

Josef a déclaré que le groupe avait réservé la visite le 3 juin par l’intermédiaire du concierge de leur hôtel à Bodrum, où ils profitaient de vacances de deux semaines.

Les guides touristiques ont dit au groupe qu’ils pouvaient monter dans l’un des autres 4×4 et continuer la visite, mais ils ont refusé car ils ne se sentaient pas en sécurité.

Comme il n’y avait pas d’itinéraire alternatif pour descendre la montagne, le groupe a marché pendant 45 minutes jusqu’au point d’arrêt suivant, où ils ont accepté de monter dans un autre véhicule pour se rendre sur la route principale.

Les passagers tentant de remettre le véhicule sur la route

Josef Killey et son partenaire Joseph Morphet en Turquie. Josef a déclaré que le groupe avait réservé la visite le 3 juin par l’intermédiaire du concierge de leur hôtel à Bodrum, où ils profitaient de vacances de deux semaines.

Josef a déclaré qu’ils ne se sentaient toujours pas en sécurité dans le véhicule et après quelques minutes seulement, ils ont demandé à être libérés afin qu’ils puissent marcher jusqu’à la route principale.

Après avoir établi qu’il n’y avait plus de falaises ou de routes dangereuses, le groupe a accepté de retourner au véhicule et de terminer la visite.

« C’était assez cahoteux – notre chauffeur nous disait que nous pouvions nous tenir debout sur nos sièges pour regarder la vue, alors les gens se sont levés et se sont accrochés à la balustrade », a déclaré Josef.

«Le conducteur a souligné un aigle qui volait sur notre gauche, là où se trouvait le bord de la falaise – c’était une route assez étroite et il était distrait et ne regardait pas où il allait.

«Tout le monde criait pour sortir du véhicule, c’était comme si quelqu’un avait freiné très fort.

«Nous avons dit que nous ne voulions pas monter dans une autre des voitures et que nous ne voulions pas revenir en arrière par où nous sommes venus.

«Nous avons marché pendant 45 minutes à 28 degrés jusqu’à un arrêt photo sur la route – nous étions tous épuisés au moment où nous y sommes arrivés.

Le groupe marchant vers le prochain point d’arrêt dans une chaleur de 30 degrés et le véhicule au bord de la «falaise». Les guides touristiques ont dit au groupe qu’ils pouvaient monter dans l’un des autres 4×4 et continuer la visite, mais ils ont refusé car ils ne se sentaient pas en sécurité.

Le véhicule avant l’accident. Josef, un analyste de la criminalité financière, a déclaré: « C’était un camion complet avec des enfants, des enfants de notre famille et une autre famille avec des enfants et des grands-parents à bord »

«Le guide a dit que nous pouvions continuer le long de la route ou attendre et revenir sur notre chemin en Jeep.

«Nous avons décidé de remonter et de nous rendre sur la route principale, mais le chauffeur était distrait, nous avons donc insisté pour sortir même si la route était à une courte distance et avons dit que nous marcherions.

« Nous avons ensuite demandé au nouveau chauffeur s’il y avait d’autres falaises et il a dit non, alors nous avons continué la visite à partir de là. »

Un représentant de l’agence de voyage a déclaré: «Nous roulions sur une route en dur lorsqu’une pierre a heurté le bord du pneu, ce qui a cassé le centre.

« Nous avons fourni un deuxième véhicule en 20 minutes car nous étions loin du centre-ville.

«Les invités ont insisté pour ne pas monter dans le véhicule et ont dit qu’ils voulaient marcher.

« Une jeep les a suivis jusqu’à ce qu’ils arrivent sur la route principale. Nous leur avons proposé un remboursement complet et de les ramener à l’hôtel ainsi qu’un check-up complet à l’hôpital en cas de blessure.

« Les invités ont refusé de retourner à l’hôtel, choisissant de continuer l’excursion. Nous avons également remboursé la moitié de l’argent qu’ils ont payé. Ils ont également obtenu une tyrolienne gratuite, des pistolets à eau et des photos d’une valeur de 100 £.

«Il n’y a pas eu d’accident du tout, c’était juste une panne en tout-terrain. Nous obéissons aux règles et réglementations les plus élevées en matière de santé et de sécurité, mais les voitures peuvent tomber en panne tout le temps.