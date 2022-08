Les Britanniques sont paralysés par l’inflation – les conservateurs doivent proposer une solution MAINTENANT

PAYER ET CONSOMMER

Les députés bien nantis peuvent être en mesure d’absorber une baisse de 3% de leur salaire en termes réels, mais pour les ménages qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, c’est catastrophique, ne vous y trompez pas.

Plus inquiétant encore, il est peu probable que la chute la plus rapide de la valeur des salaires depuis 1977 soit le fond du sombre canal économique dans lequel nous nous trouvons tous maintenant.

La valeur des salaires des Britanniques a chuté de 3% Crédit : Getty

Il vaut la peine de se rappeler que le Royaume-Uni est loin d’être unique dans les vents contraires auxquels il se bat – l’inflation est à un niveau comparable en Europe et aux États-Unis, et à un étonnant 71% en Argentine – mais c’est une maigre consolation pour ceux qui souffrent déjà ici.

L’approvisionnement en produits d’épicerie d’un an a augmenté de 533 £ par rapport à l’année dernière, et pourtant la nation sera obligée d’attendre plusieurs semaines de plus pour qu’un nouveau Premier ministre prenne les commandes.

Maintenant que le parti travailliste a enfin concocté une politique sur les factures d’énergie, aussi imparfaite soit-elle, le vide du leadership conservateur dans le numéro 10 se fait sentir plus vivement chaque jour qui passe.

MADHOUSE ROYAUME-UNI

LE ROYAUME-UNI n’est tout simplement pas équipé pour héberger 100 000 demandeurs d’asile, un jalon que le gouvernement prévoit d’atteindre l’année prochaine.

C’est une mauvaise nouvelle pour les contribuables, qui déboursent 4,7 millions de livres sterling par jour pour que près de la moitié des demandeurs d’asile séjournent dans des hôtels.

Les chiffres sont gonflés par les migrants qui effectuent des traversées dangereuses depuis la France dans des canots de passeurs – beaucoup ne fuyant pas la guerre ou la persécution, mais plutôt des migrants économiques en provenance d’endroits comme l’Albanie.

Et pourtant, des gens qui méritent vraiment de venir ici, comme des traducteurs afghans qui ont travaillé aux côtés de nos troupes dans des conditions périlleuses, sont laissés à languir entre les griffes des talibans.

La réponse du ministère de l’Intérieur est d’ordonner aux conseils de sortir les demandeurs d’asile des hôtels et de les placer dans des maisons.

Ces Einstein n’ont-ils pas entendu dire que le pays souffre d’une pénurie chronique de logements, sans parler de la pression supplémentaire sur les services publics déjà en plein essor ?

Il est temps que nous le renommions le bureau à domicile de Lights-Are-On-But-No-One.

UNE VRAIE IDOLE

Peu de gens auraient fait basculer Darius Campbell Danesh vers le succès après s’être présenté à la nation dans l’émission de télé-réalité Popstars en 2001 avec une couverture digne de Britney Spears.

Mais alors que d’autres auraient pu laisser une telle moquerie les définir, l’Écossais a exploité son talent naturel et s’est réinventé sur Pop Idol l’année suivante, gagnant les sceptiques.

Après avoir marqué un single n ° 1, il s’est taillé une carrière crédible en tant que leader fringant et beau du West End.

Sa mort prématurée à seulement 41 ans est une tragédie pour sa famille et ses fans.

RIP, Darius.