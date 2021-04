EMPLOYÉS Les Britanniques sont «nerveux» à l’idée de quitter le confort de leur maison lorsqu’ils retournent au travail – et ils manqueront de se lever plus tard et de travailler en pyjama.

Une étude portant sur 1 060 adultes qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie a révélé que 77% pensent que passer plus de temps à la maison a été l’un des avantages du verrouillage.

Les Britanniques disent qu’ils ont apprécié de pouvoir passer plus de temps à la maison pendant le verrouillage Crédit: PA

Mais cela signifie que 63% ne sont pas impatients de laisser cela derrière eux une fois que les restrictions seront atténuées.

L’idée de devoir faire la navette et se lever plus tôt fait que 42% d’entre eux se sentent anxieux d’être loin de chez eux et de revenir à la «normalité».

D’autres vont également manquer d’être à la maison pour les livraisons de colis.

Pour combler le vide, la recherche commandée par Hotpoint a révélé que 21% envisageaient d’emporter des objets avec eux pour leur rappeler d’être chez eux.

Ceux-ci incluent des tasses, des assiettes ou des couverts, leur café préféré ou même le jouet de leur enfant.

Jo Hemmings, psychologue du comportement, a déclaré: «Contrairement au trouble d’anxiété de séparation, où les adultes éprouvent des niveaux élevés d’anxiété lorsqu’ils sont loin de leurs proches – L’anxiété de séparation à domicile est liée à la nervosité d’être loin du confort de la maison.

«En d’autres termes, nous assistons à une montée du FOGO – une peur de sortir – maintenant que nous nous rapprochons de la normalité.

«Les Britanniques ont cultivé un sentiment de« convivialité »; et maintenant que nous allons passer moins de temps dans nos maisons et compromettre ce sentiment d’être en sécurité, il est encore plus important de nous assurer que le temps que nous y passons est relaxant et de bonne qualité.

L’étude a également révélé que les personnes interrogées s’attendent à retourner sur leur lieu de travail une fois les restrictions assouplies, 63% prévoyant de partager leur temps entre leur domicile et leur domicile.

Mais 31% s’attendent à revenir à temps plein selon la recherche via OnePoll.

Alors que 58 pour cent attendent avec impatience un retour, 42 pour cent ne sont pas aussi enthousiastes, et 84 pour cent disent qu’ils manqueront de travailler à domicile à temps plein.

Près des deux tiers (65%) se décriraient désormais comme des casaniers – préférant les plaisirs et les activités qui se concentrent autour de la maison.

Plus de quatre sur 10 (44 pour cent) apprécient davantage leur maison qu’avant le verrouillage, tandis que 43 pour cent sont plus attachés à leurs biens.

Il est également apparu que 45 pour cent estimaient que le niveau de plaisir de leur travail restait le même, que ce soit au travail ou à la maison, mais 39 pour cent trouvaient qu’il était plus agréable d’être basé dans leur propre environnement.

Le trajet, la présence de beaucoup de monde et la perte de la capacité d’apprécier les petites choses comme les promenades à l’heure du déjeuner étaient les choses qui rendaient les employés les plus nerveux à propos d’un retour.

Être au top du nettoyage pour qu’il ne s’empile pas, adopter une bonne routine, s’adapter à l’exercice et aux promenades et rester sur la bonne voie avec la lessive étaient les plus grandes réalisations quotidiennes du travail à la maison.

Et près d’un sur cinq (18%) a acheté plus d’appareils électroménagers pendant cette période, un tiers ayant augmenté le nombre de fois où il a dû utiliser sa machine à laver.

TOP 20 DES CHOSES QUE LES TRAVAILLEURS À DOMICILE MANQUERONT Alors que des millions de Britanniques devraient retourner dans leurs bureaux au cours des prochains mois, une enquête a révélé ce que les travailleurs à domicile manqueront le plus. 1. Ne pas avoir à faire la navette

2. Se lever plus tard

3. Être à la maison pour les livraisons de colis

4. Être capable de travailler avec des vêtements confortables (p. Ex. Bas de jogging, pantoufles)

5. Être capable d’être flexible avec la préparation des repas / quand ils veulent manger

6. Être capable de faire le ménage pendant la journée

7. Un environnement plus silencieux pour en faire plus

8. Ce sentiment de chez soi

9. Ne pas avoir à partager les toilettes avec des collègues

10. Etre capable d’écouter sa musique préférée tout en travaillant

11. Être capable de travailler sous peu ou pas de supervision

12. Être autant avec leurs animaux de compagnie

13. Ne pas avoir à se maquiller

14. Être capable d’aller en ligne et de consulter des choses qui ne concernent pas le travail

15. Être capable de travailler en pyjama

16. Être capable de s’installer confortablement avec une couverture entre les réunions

17. Être autant avec leurs enfants

18. Serviettes propres

19. Pouvoir faire la sieste pendant la journée

20. Pouvoir travailler depuis son lit

Les nouveaux vêtements de détente et les draps faisaient également partie des conforts dans lesquels les Britanniques ont investi davantage au cours des 12 derniers mois.

Kimberley Garner, responsable de la marque Hotpoint, a déclaré: «L’un des avantages que nous pouvons tirer de la pandémie est que les Britanniques ont construit un réel attachement à leur maison et à leurs biens, investissant davantage dans de nouveaux appareils qu’avant la pandémie pour mieux prendre soin de objets précieux. »