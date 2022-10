Les Britanniques sont les plus spontanés lorsqu’ils atteignent l’âge de 31 ans – mais cela ne dure pas longtemps, selon une enquête

La SPONTANÉITÉ culmine à l’âge de 31 ans – avant de diminuer six ans plus tard, selon une étude.

Une étude portant sur 1 000 adultes a révélé que plus de la moitié sont les plus impulsifs au début de la trentaine, en raison du désir de s’amuser.

L’âge de 31 ans s’est révélé être l’âge le plus spontané, tandis que 37 ans est l’âge le moins Crédit : Getty

Un peu moins de la moitié ont révélé qu’une autre raison de la spontanéité à cet âge était due au manque de responsabilité et à moins d’engagements financiers associés à un revenu disponible plus élevé.

Un porte-parole de Skyscanner, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Il est prouvé que la spontanéité réduit le stress et augmente les niveaux d’estime de soi, tout en favorisant le contentement et l’harmonie dans les relations étroites.

“La spontanéité a été directement affectée au cours des deux dernières années par la pandémie et se libérer de ces comportements contraignants est essentiel pour se remettre sur la bonne voie et aussi pour améliorer le bien-être.”

Le fait d’avoir moins peur au début de la trentaine a également été attribué au pic de spontanéité, 39 % des personnes étant d’accord avec l’affirmation.

Mais ça change vite, puisque 37 ans se révèle être l’âge le moins spontané, grâce à une augmentation des responsabilités (42 %), une famille jeune (37 %) et un besoin d’être plus raisonnable (30 %).

Il est également apparu que près de la moitié des participants souhaitaient être plus spontanés dans la vie, en particulier dans leur vie sociale (37%), leurs amitiés (31%) et leurs voyages (29%).

L’étude a également révélé que seulement 12% des adultes interrogés se décrivent comme très spontanés, 38% admettant qu’ils sont le contraire et sortent rarement de leur zone de confort.

Mais les hommes le sont un peu plus que les femmes (63 % contre 61 %).

Pour 23 %, le simple fait d’aller à une soirée non planifiée est l’une des choses les plus spontanées qu’ils aient faites, tandis que 16 % ont dit la même chose de se teindre les cheveux.

D’autres sont allés à un rendez-vous de dernière minute (15 %), ont acheté une voiture (15 %) ou se sont même mariés (11 %) sur un coup de tête.

En ce qui concerne les voyages, 28% des personnes interrogées, via OnePoll, ont été surprises par un voyage spontané de quelqu’un d’autre, et 32% ont réservé un voyage dans un endroit dont elles ne savaient rien.

Plus d’un voyageur britannique sur trois est même arrivé à l’aéroport sans billet ni destination en tête et recommencerait.

Et pour les répondants de plus de 65 ans, il ressort que parmi les expériences précieuses de la vie, les voyages arrivent en tête.

Cela survient après que les données de vol de Skyscanner ont révélé que les voyages de dernière minute (réservés sept jours ou moins avant le départ) gagnent en popularité de 14 % par rapport à la période pré-pandémique.

Un porte-parole a ajouté: «Parfois, vous voudrez peut-être être spontané mais vous sentirez peut-être retenu par les responsabilités, les finances et même la peur.

“Mais même s’il peut sembler effrayant de simplement faire un sac et de sauter dans un avion, être spontané peut être exaltant – et il n’y a rien de plus libérateur que de voyager.

« Et il n’a pas besoin d’être quelque chose de grand. Le simple fait de planifier moins que vous ne le feriez habituellement pour quelque chose comme un voyage ou tenter votre chance vers une destination inconnue, vous rappellera les possibilités qui s’offrent à vous.

“Être flexible avec où et quand vous partez, et utiliser notre outil Everywhere, peut également vous faire économiser de l’argent tout en vous permettant d’être plus aventureux.”

L’étude a également révélé qu’après avoir pris une décision spontanée, 34% se sentent excités et 27% se sentent heureux.

D’autres se sentent insouciants (23 %) et exaltés (21 %), même si 17 % admettent également être inquiets.

Cependant, 61% cherchent à être plus spontanés après la pandémie, après que 53% ont déclaré que Covid les avait empêchés de le faire.

Suite aux découvertes, Skyscanner donne aux gens la chance de gagner leur propre voyage spontané ce mois-ci pour aider à redécouvrir la joie de voyager.

