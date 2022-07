Les Britanniques sont invités à se rendre dans les églises et les supermarchés pour se rafraîchir pendant la canicule

Les chefs de la SANTÉ exhortent le public à se rendre dans les églises ou les supermarchés pour se rafraîchir dans la chaleur.

D’autres lieux de culte et bâtiments publics, comme les bibliothèques, figurent également sur leur liste de suggestions.

Les chefs de la santé exhortent le public à se rendre dans les églises ou les supermarchés pour se rafraîchir dans la chaleur Crédit : PA

L’avis a été émis par le NHS, le ministère de la Santé et l’Agence britannique de sécurité sanitaire avant la canicule.

Le document financé par les contribuables intitulé Beat the Heat: Keep Cool at Home a été publié en mai.

Il suggère de rester en sécurité à la maison en “déménageant dans une partie plus fraîche de la maison”.

Les ménages sont également invités à ouvrir les fenêtres la nuit lorsque l’air est plus frais.

Pendant ce temps, les dirigeants syndicaux disent que les collecteurs de poubelles doivent recevoir des brollies.

Le TUC indique que les tâches extérieures doivent être abandonnées entre 11h et 15h lorsque les niveaux d’UV sont les plus élevés.