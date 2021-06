Les Britanniques sont invités à obtenir Covid jab au milieu des craintes qu’une nouvelle variante ‘Delta plus’ soit trouvée au Royaume-Uni

Les BRITS ont aujourd’hui été invités à se faire vacciner pour se protéger contre les nouvelles variantes.

Il s’agit de « Delta plus », une version mutée de la variante Delta, qui a été confirmée au Royaume-Uni.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Plus de trois adultes sur cinq ont maintenant reçu une double piqûre Crédit : LNP

Un pourcentage énorme du pays est désormais entièrement protégé contre Covid, avec plus de trois adultes sur cinq à double piqûre.

Il intervient au milieu d’un déploiement massif ciblant tous les adultes britanniques, alors que la Grande-Bretagne vise à lever le verrouillage le mois prochain.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «L’équipe de vaccination a travaillé incroyablement dur pour fournir aux gens la protection dont ils ont tant besoin contre cette maladie potentiellement mortelle.

« Avec de plus en plus de preuves émergeant sur l’efficacité de deux doses de nos vaccins pour protéger contre la variante Delta, c’est formidable de voir que trois adultes sur cinq ont reçu une double injection, nous sommes donc en bonne voie pour tout le pays. obtenir la protection la plus complète possible.

« Nous sommes maintenant si près d’assurer la protection de l’ensemble de la population adulte – désormais, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous, alors assurez-vous de réserver vos première et deuxième doses dès que possible. »

Une nouvelle variante Covid « Delta Plus » « plus transmissible » que l’originale a été détectée au Royaume-Uni.

Environ 41 cas de mutation, précédemment surnommés la « variante népalaise », sont étroitement surveillés.

On pense qu’il se propage plus facilement, se lie plus facilement aux cellules pulmonaires et est plus résistant à la thérapie par anticorps – mais les experts ont déclaré que ce n’était pas une énorme inquiétude car il est dans le pays depuis avril et est resté sous contrôle.

OBTENEZ-VOUS

Avec 75 188 795 millions de doses administrées au total, 43 448 680 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont désormais été vaccinées avec une première dose (82,5 %).

Et 31 740 115 millions de personnes ont reçu les deux doses (60,3%).

Le gouvernement a atteint son objectif d’offrir un vaccin aux plus vulnérables d’ici le 15 avril et est sur la bonne voie pour offrir une première dose à tous les adultes d’ici le 19 juillet, deux semaines plus tôt que prévu.

Le NHS England a étendu l’offre d’un vaccin à toute personne âgée de 18 ans et plus.

D’ici le 19 juillet, toutes les personnes âgées de 40 ans et plus et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables, qui ont reçu leur première dose à la mi-mai, se verront proposer leur deuxième dose.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré : « Deux doses d’un vaccin Covid-19 sont absolument vitales pour assurer la protection la plus complète possible que les vaccins ont à offrir – il est extraordinaire que trois personnes sur cinq aient maintenant été vaccinées avec les deux vaccins.

« Peu importe où vous vivez, d’où vous venez, vos antécédents ou vos croyances – à condition que vous ayez plus de 18 ans, un vaccin est à votre disposition. J’exhorte toutes les personnes éligibles à obtenir leur jab et à nous aider à revenir à la normalité. »

Les personnes vaccinées sont beaucoup moins susceptibles de contracter le Covid-19 avec des symptômes.

Il est également encore plus peu probable qu’ils contractent un Covid-19 grave, qu’ils soient admis à l’hôpital ou qu’ils en meurent et il est de plus en plus évident qu’ils sont moins susceptibles de transmettre le virus à d’autres.

Les données de l’étude du monde réel de PHE montrent que les vaccins ont déjà un impact significatif au Royaume-Uni, réduisant les hospitalisations et les décès, sauvant plus de 14 000 vies et prévenant plus de 42 000 hospitalisations en Angleterre.

La variante Delta qui s’est propagée à travers l’Angleterre et a retardé la Journée de la liberté du pays a été trouvée pour la première fois en Inde en décembre 2020, avant que Public Health England ne la détecte au Royaume-Uni début mai.

La souche est jusqu’à 80 % plus contagieuse que la variante Alpha (Kent).

Le Nord-Ouest reste le plus grand point chaud du virus, les 16 zones les plus infectées du pays étant concentrées dans la région.