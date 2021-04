Les BRITS seront encouragés à construire leurs propres maisons dans le cadre d’un nouveau programme conçu pour soutenir les petits constructeurs après la pandémie.

Les ministres veulent voir une nation de constructeurs potentiels, tout comme l’émission à succès Grand Designs dirigée par Kevin McCloud.

Plutôt que de construire de somptueuses demeures, le ministre du Logement, Robert Jenrick, espère que les gens pourront construire des maisons de tous les jours en utilisant un fonds « d’aide à la construction » de 150 millions de livres sterling pour aider à réduire le prix d’un prêt hypothécaire auto-construit.

Le programme fournira un prêt sur la valeur nette de la maison achevée, similaire au programme Aide à l’achat.

Écrivant dans The Sun, le secrétaire au logement, Robert Jenrick, a déclaré: «Je veux également que cela soit considéré comme une option courante pour que les gens choisissent de monter sur l’échelle du logement ou lorsqu’ils déménagent, pas seulement pour les riches.

«Vous n’avez pas besoin de construire un ‘Grand Design’ pour construire votre propre maison.

«Le programme aidera les gens à construire de nouvelles maisons sur mesure.

«Ces types de constructions permettent aux gens de personnaliser la maison qu’ils veulent en fonction des conceptions existantes – plutôt que de partir complètement de zéro.

«Ces maisons peuvent être conçues pour les besoins spécifiques d’une famille, comme plus d’espace de bureau ou plus d’espace pour des parents handicapés ou plus âgés.»

Boris Johnson a également lancé un examen sur la façon dont plus de personnes peuvent construire leur propre maison.

Andrew Baddeley-Chappell, PDG de la National Custom and Self Build Association, a déclaré: «Le programme Help to Build est une étape importante vers un plus grand choix des clients pour ceux qui ont de l’ambition, des plans solides et des dépôts plus petits.

«Sur mesure et auto-construction, le propriétaire a le contrôle sur la conception et les spécifications de son projet, ce qui lui permet de créer la maison qu’il souhaite, plutôt que celle que quelqu’un d’autre pense souhaiter.

«Ce programme vise à offrir des maisons plus nombreuses et de meilleure qualité, dans lesquelles plus de gens aspirent à vivre et que les communautés sont plus heureuses de voir bâties.»

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a également lancé un nouveau système de garantie hypothécaire à 95% pour aider plus de personnes que jamais à gravir les échelons du logement.

Lloyds, Santander, Barclays, HSBC et Natwest lancent des prêts hypothécaires dans le cadre du programme avec Virgin Money le mois prochain.

