Les Britanniques sont invités à commencer tôt les escapades de Noël et à prendre les routes MAINTENANT – alors que le chaos des voyages «tempête parfaite» approche à grands pas

Les BRITS sont invités à commencer tôt leurs escapades de Noël et à prendre la route maintenant.

C’est parce que la tempête parfaite du chaos des voyages approche à grands pas – et pas seulement à cause du trafic congestionné des vacances.

Les Britanniques sont invités à partir tôt pour leurs escapades de Noël alors que la tempête parfaite du chaos des voyages est sur le point de frapper Crédit : PA

Les conducteurs de train seront en grève demain, tout comme les agents de la circulation des autoroutes nationales 1 crédit

Le personnel des autoroutes nationales, les conducteurs de train et les travailleurs des forces frontalières commenceront à faire grève dans les prochains jours, et certains partiront aujourd’hui.

Un expert en voyages a averti ce matin que les gens devraient prendre la route dès que possible.

S’adressant à Good Morning Britain, l’expert a déclaré: “Je n’ai jamais connu un Noël comme celui-ci pour le stress des voyages.

“Mon conseil est de commencer le plus tôt possible.

“Vers la fin de la semaine et le jour de Noël, ça va devenir très très compliqué, les routes étant très encombrées.

“Et les chemins de fer, eh bien, les services se termineront soit vendredi soir, soit assez tôt samedi.”

L’AA prévoit également des perturbations généralisées sur les routes, avec 20 millions de trajets en voiture qui devraient avoir lieu à l’approche du jour de Noël.

Pendant ce temps, le personnel de National Highways, la société gouvernementale qui gère et entretient les plus grandes routes du Royaume-Uni, est sorti aujourd’hui et ne reviendra pas avant le lendemain de Noël.

Le syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui comprend des agents de la circulation, est en conflit sur les salaires.

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré: “Nous sommes conscients que notre action est susceptible de gêner les voyageurs, mais même si nous l’aggravons avant Noël, nous rappelons aux gens que ce différend pourrait être résolu aujourd’hui. [yesterday] si le gouvernement met plus d’argent sur la table.

“Nos membres nous disent qu’ils doivent réduire leurs dépenses à Noël car ils manquent d’argent.

“Ils se sont vu offrir une récompense salariale inférieure à l’inflation, à un moment où l’inflation est supérieure à 10%.”

Cela survient alors que les conducteurs de train sont sur le point de paralyser le réseau ferroviaire, certains trains devant cesser de circuler demain malgré les grèves nationales qui ne commenceront pas avant la veille de Noël.

Et même les personnes qui prévoient de prendre l’avion peuvent avoir du mal à entrer et à sortir du pays – environ 1 000 travailleurs des forces frontalières se mettront en grève de demain jusqu’au Nouvel An.

Les bureaux de contrôle des passeports des aéroports d’Heathrow, Gatwick, Birmingham, Cardiff et Glasgow seront tous affectés.

Il a été annoncé hier que les aéroports pourraient être contraints de fermer en conséquence.