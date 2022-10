Les Britanniques sont frappés par une vague de mauvaises nouvelles

Des retraités protestent contre la hausse des prix du carburant lors d’une manifestation devant Downing Street organisée par la National Pensioners Convention and Fuel Poverty Action le 7 février 2022 à Londres, en Angleterre. Guy Smallman | Getty Images

LONDRES — “Le cerveau des humains et des autres animaux contient un mécanisme conçu pour donner la priorité aux mauvaises nouvelles”, a dit un jour l’ancien économiste lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman. Pour les Britanniques, ce mécanisme a pris des coups ces derniers mois. La Banque d’Angleterre a ajouté cette semaine à son plan de sauvetage d’urgence pour les fonds de pension britanniques, tandis que le gouvernement a présenté son plan de politique budgétaire à moyen terme, après avoir plongé les marchés dans le chaos avec ses annonces largement critiquées le mois dernier. Un certain nombre de fonds de pension étaient à quelques heures de l’effondrement lorsque la banque centrale est intervenue le 28 septembre, et les décideurs continuent de lutter contre la volatilité du marché avec de nouvelles extensions du programme d’achat d’obligations lundi et mardi. La flambée des attentes en matière de taux d’intérêt à la suite du soi-disant “mini-budget” du nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a également semé le chaos sur le marché hypothécaire, conduisant les banques à retirer des produits et à faire grimper les taux pour les futurs propriétaires. Pendant ce temps le Livre sterling est tombé à un plus bas historique face au dollar à la suite des annonces politiques de Kwarteng, ne regagnant du terrain que lorsque le gouvernement a renoncé à certaines de ses politiques les plus radicales, telles que l’abolition du taux d’imposition le plus élevé du pays. salariés.

Kwarteng a annoncé lundi que son expansion prévue sur les plans budgétaires controversés du mois dernier – et une évaluation indépendante de leur impact par l’Office for Budget Responsibility – serait avancée de trois semaines au 31 octobre, alors que le Trésor et la Banque d’Angleterre regardent tempérer les inquiétudes du marché et restaurer sa crédibilité. Le même jour, la banque centrale devrait commencer à vendre des gilts (obligations souveraines britanniques), dans le cadre de ses efforts de resserrement quantitatif retardés alors qu’elle annule les mesures de relance monétaire de l’ère pandémique dans l’espoir de lutter contre l’inflation galopante. Les économistes s’attendent à une plus grande volatilité du marché obligataire et à un péril pour les fonds de pension dans les semaines à venir avant la déclaration budgétaire complète, tandis que la Banque d’Angleterre continue de marcher sur la corde raide entre assurer la stabilité budgétaire et maîtriser l’inflation. “La récession a commencé” Le Royaume-Uni est la seule économie du G-7 à ne pas avoir retrouvé son niveau de PIB d’avant la pandémie au deuxième trimestre 2022, a souligné mardi l’économiste en chef de Citibank au Royaume-Uni, Benjamin Nabarro, lors d’un événement de l’Institute for Fiscal Studies. L’économie britannique s’est contractée de 0,3% en août, a estimé mercredi l’Office for National Statistics, déclenchant potentiellement ce que les économistes s’attendent à être une longue récession pendant l’hiver. L’ONS a déclaré que le PIB ne faisait que revenir à son niveau d’avant la pandémie, soulignant le défi auquel est confronté le programme de “croissance, croissance, croissance” de la Première ministre Liz Truss. Le Premier ministre s’est engagé à une refonte radicale de la politique économique du pays, s’engageant à faire face à une croissance anémique au cours de la dernière décennie ou plus, bien que son parti soit au pouvoir depuis 2010.

Le plan de croissance du gouvernement doit également surmonter l’impact du Brexit, qui, selon la plupart des économistes, réduira le PIB réel par habitant. L’Office indépendant du gouvernement pour la responsabilité budgétaire (OBR) a calculé que le Brexit réduirait La productivité potentielle du Royaume-Uni de 4 % à long termetandis que l’OCDE prévoit que le Royaume-Uni aura la croissance la plus faible du G-20 en 2023, à l’exception de la Russie fortement sanctionnée. “Le PIB réel est susceptible de reculer à nouveau en septembre en raison d’une inflation à deux chiffres qui érode le pouvoir d’achat des ménages et de la perte de production résultant d’un jour férié supplémentaire pour coïncider avec les funérailles de la reine Elizabeth le lundi 19 septembre”, a déclaré Raj Badiani, directeur économique chez S&P. Intelligence du marché mondial. La reine Elizabeth II, le monarque au règne le plus long au monde, est décédée le 8 septembre après 70 ans sur le trône, inaugurant 10 jours de matinée nationale et un jour férié le jour de ses funérailles. “Nous pensons maintenant que la récession au Royaume-Uni a commencé au troisième trimestre de 2022 et durera probablement trois trimestres. Nos perspectives de PIB à court terme prévoient une récession se propageant jusqu’en 2023 en raison d’une compression serrée et prolongée du budget des ménages qui alimente un consommateur -récession menée”, a ajouté Badiani.

S&P s’attend également à ce que l’économie se contracte sur l’ensemble de l’année 2023, malgré des mesures de relance budgétaire substantielles telles que la garantie des prix de l’énergie du gouvernement et les réductions d’impôt sur le revenu, en raison de la hausse des coûts d’emprunt des ménages, d’une demande plus faible sur les marchés d’exportation critiques et de la volatilité persistante des marchés financiers. Les dernières statistiques du marché du travail ont montré que le chômage au Royaume-Uni est tombé à 3,5 %, son taux le plus bas depuis 1974, alimenté par une augmentation du taux d’inactivité, qui s’élève désormais à 21,7 %. De juin à août, la croissance annuelle de la rémunération totale moyenne (y compris les primes) des employés a été de 6 %, tandis que la croissance de la rémunération régulière (hors primes) a été de 5,4 %, ce qui représente une baisse en termes réels de 2,4 % et 2,9 %, respectivement. L’inflation au Royaume-Uni a légèrement baissé à 9,9 % en août, la flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie ayant poussé l’inflation annuelle des prix à la consommation à un sommet de 40 ans de 10,1 % le mois précédent, mais les économistes s’attendent à ce qu’elle augmente pendant le reste de l’année. Un scénario du pire des cas présenté par l’opérateur du système électrique national, le National Grid, a averti que les ménages et les entreprises pourraient faire face à des pannes de courant de trois heures pendant l’hiver pour éviter un effondrement du réseau. Cependant, le ministre senior du cabinet Nadhim Zahawi a déclaré à la BBC cette semaine que ce scénario est “extrêmement improbable”.

La Première ministre Liz Truss subit également la pression des législateurs de son propre parti pour garantir une augmentation des prestations sociales en fonction de l’inflation, des rapports suggérant qu’elle pourrait plutôt opter pour une augmentation en fonction des revenus, ce qui aggraverait la douleur des plus bas du pays. ménages à revenus. Une nouvelle étude de la société d’investissement britannique Charles Stanley a révélé que 22% des adultes britanniques ont déclaré avoir des nuits blanches à cause de la volatilité du marché, de la flambée de l’inflation et de la hausse du coût de la vie, tandis qu’un sur 10 a déclaré avoir subi des crises de panique. “Même dans des circonstances” précédentes “, les pressions financières peuvent prendre le dessus sur nous, mais nous vivons à une époque sans précédent, et le terme” stress financier “a pris un tout nouveau sens”, a déclaré Lisa Caplan, directrice de OneStep Financial. Planification à Charles Stanley. “La crise du coût de la vie a un effet néfaste sur les individus, non seulement financièrement, mais aussi physiquement et mentalement.” Des grèves généralisées Les postiers, les cheminots, les journalistes et les avocats publics ont tous mené des grèves ces derniers mois pour protester contre les salaires et les conditions, car les salaires ne suivent pas l’inflation qui tourne autour de 10 %. Les grèves du rail menées par les membres du syndicat RMT, pour protester contre les salaires et les conditions de travail, ont paralysé le pays pendant plusieurs jours tout au long de l’été et de l’automne. Les membres du CWU (Communication Workers Union) continuent également de faire grève, dont 115 000 postiers de l’ancien monopole d’État Royal Mail. CNBC a rapporté vendredi que les représentants du CWU avaient entamé des pourparlers avec les dirigeants de Royal Mail, mais 19 jours de nouvelles grèves postales devraient encore se poursuivre à l’approche de la période des fêtes, à moins que des progrès substantiels ne soient réalisés dans les prochains jours. Pendant ce temps, le Royal College of Nursing (RCN) organise actuellement son premier scrutin de grève en 106 ans d’histoire pour 300 000 membres, exigeant une augmentation de salaire en ligne avec l’inflation. Le RCN a cité une nouvelle analyse de London Economics, qui a révélé que les revenus réels des infirmières ont chuté deux fois plus vite que dans le secteur privé au cours de la dernière décennie.