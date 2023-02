Les Britanniques sont frappés par encore PLUS de chaos dans les voyages alors que les grèves ferroviaires paralysent le pays et laissent les passagers bloqués

Les BRITS font face à une autre journée de chaos de voyage alors que les conducteurs de train organisent une grève à travers le pays, laissant les passagers bloqués.

De grandes parties du pays se retrouveront sans aucun service alors que les membres de l’Aslef et du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) quitteront à nouveau dans le cadre d’un différend de longue date sur les salaires et les conditions.

La gare de Paddington était pratiquement déserte aujourd’hui Crédit : LNP

Des membres du syndicat Aslef devant la gare Victoria ce matin 1 crédit

Les opérateurs ferroviaires ont mis en garde contre de graves perturbations, les trains qui circulent devant commencer plus tard et se terminer beaucoup plus tôt que d’habitude – généralement entre 7h30 et 18h30.

L’action revendicative est également susceptible d’avoir un impact sur les services samedi matin également, car certaines lignes seront affectées par le fait que le matériel roulant ne se trouve pas dans les bons dépôts.

L’industrie ferroviaire affirme qu’elle travaille dur pour maintenir autant de trains en circulation et a dénoncé le rejet d’une augmentation de salaire de 8% sur deux ans, ce qui aurait fait passer les salaires moyens de près de 60 000 £ par an à près de 65 000 £.

Le secrétaire général adjoint d’Aslef, Simon Weller, a déclaré que le différend allait “en arrière” en raison de l’absence de progrès après des mois de pourparlers.

Weller a déclaré: «Je ne sais pas s’il faut pointer du doigt l’incompétence du ministère des Transports ou du Rail Delivery Group.

«Nous aurions du mal à recommander un accord d’augmentation de salaire de 4% pour l’année dernière et de 4% cette année s’il n’y avait pas de conditions, mais on nous demande d’abandonner la négociation collective et d’accepter effectivement un accord de non-grève. .

“De toute évidence, il allait être rejeté – il était conçu pour échouer.”

Il a ajouté que l’attitude des membres du syndicat se «durcissait» mais rejetait fermement la faute sur les opérateurs ferroviaires et le ministère des Transports.

Weller a déclaré que la dernière offre ajouterait un nombre “significatif” d’heures contractuelles supplémentaires à un conducteur de train.

Se référant à la question de savoir si le travail du dimanche devrait être obligatoire, il a déclaré : “Nous avons été disposés à inclure le dimanche dans la semaine de travail, mais les entreprises trouvent qu’il est moins cher de faire faire des heures supplémentaires aux chauffeurs le dimanche”.

Un porte-parole du Rail Delivery Group a déclaré: “Après avoir fait une offre initiale qui aurait fait passer le salaire moyen des chauffeurs de 60 000 £ à près de 65 000 £, nous avions espéré que la direction d’Aslef s’engagerait de manière constructive pour faire avancer les pourparlers, plutôt que d’organiser des grèves plus inutiles. Nous ne pouvons que nous excuser pour le dérangement.

“Pour minimiser l’impact de l’action Aslef, nous conseillons aux passagers de vérifier avant de voyager, de prévoir du temps supplémentaire et de savoir quand leur premier et dernier train partiront.”

Environ 1 900 membres d’Unite travaillant comme chauffeurs de bus pour Abellio à Londres termineront une grève de trois jours vendredi dans un différend distinct sur les salaires.

Ce sera la deuxième grève des conducteurs de train cette semaine, après qu’ils aient participé à la grande journée d’action collective de mercredi, qui a également impliqué des enseignants, des universitaires, des fonctionnaires, des chauffeurs de bus et des agents de sécurité.

La grève de mercredi a vu environ 500 000 travailleurs partir, ce qui a pratiquement paralysé le pays.

Plus tôt dans la semaine, Unison a annoncé de nouvelles grèves d’ambulances en Angleterre le 10 février.

Les infirmières sortiront également à nouveau lundi pendant 48 heures

Downing Street a déclaré que la grève en cours était “profondément préoccupante et inquiétera le public”.