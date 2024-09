Les Britanniques sont de retour ! Ralph Fiennes, Daniel Craig et Hugh Grant s’affrontent pour les Oscars | Oscars

Dimanche, le festival de cinéma de Toronto remettra ses prix et déroulera son tapis rouge, une semaine après la Mostra de Venise. Cela ne signifie qu’une chose : le début de la saison des Oscars.

Et, alors que la poussière retombe sur ces prestigieuses rampes de lancement, les experts ont commencé à remarquer qu’il y a quelque chose de remarquablement similaire entre trois des principaux prétendants au titre de meilleur acteur. Ils sont britanniques. Ce sont d’anciennes pin-ups qui ont aujourd’hui une soixantaine d’années. Et ce sont toutes des demoiselles d’honneur de récompenses, jusqu’à présent non honorées par les Oscars et qui auraient dû être portées sur le podium depuis longtemps.

Des trois, Ralph Fiennes semble être le meilleur choix. Aujourd’hui âgé de 61 ans, Fiennes a reçu des critiques élogieuses pour son interprétation d’un cardinal troublé dans le thriller de luxe Conclave, adapté du best-seller de Robert Harris et réalisé par Edward Berger, dont le film À l’Ouest rien de nouveau a remporté quatre Oscars sur neuf nominations il y a deux ans (et a raflé tous les prix aux BAFTA).

Malgré son statut d’acteur parmi les plus acclamés de son époque, Fiennes n’a pas été nominé aux Oscars depuis près de trois décennies. Sa nomination pour le film à succès La Liste de Schindler n’a pas été retenue, en partie à cause de son jeune âge, en partie parce que l’Académie est réticente à l’idée de célébrer activement les nazis. Puis, en 1997, il a perdu le prix du meilleur acteur principal au profit de Geoffrey Rush de Shine (bien que Le Patient anglais, dans lequel Fiennes a joué, ait remporté neuf autres Oscars).

« Fiennes a l’air d’être en retard », déclare Jenelle Riley, rédactrice adjointe des récompenses et des reportages chez Variety. Elle pense qu’il a été particulièrement ignoré pour son rôle de chef fou dans The Menu en 2022 ; une indignation similaire a été provoquée par des refus pour des rôles dans The End of the Affair, The Constant Gardener, Coriolanus, A Bigger Splash et, surtout, The Grand Budapest Hotel.

Guy Lodge, spécialiste des récompenses, est du même avis. « Fiennes a le genre de reconnaissance de dette envers l’Académie qui se traduit souvent par un Oscar attendu depuis longtemps lorsque le bon film se présente », dit-il, « et les aspects dramatiques, mâchouilles et accessibles de Conclave font parfaitement l’affaire. »

Fiennes et Stanley Tucci en Conclave. Photographie : Avec l’aimable autorisation de Focus Features. © 2024 Focus Features/AP

Mais la valeur n’est pas toujours synonyme de victoire. En 2019, Olivia Colman, alors âgée de 45 ans, a battu Glenn Close, une actrice de 72 ans, dans la course à la meilleure actrice. On craint également que le travail minutieux et subtil de Fiennes dans Conclave, en tant qu’homme aux prises avec sa propre crise de foi et avec divers candidats au poste de pape, ne présente pas le genre de show reel émotionnel sur lequel reposent les cérémonies de remise de prix.

On ne peut pas en dire autant de Daniel Craig dans Queer, l’adaptation émouvante du roman de William Burroughs par Luca Guadagnino. Craig joue l’alter ego de l’écrivain : un écrivain expatrié vivant au Mexique, saoul, excité et ravagé par la drogue, qui entame une liaison avec un jeune soldat américain.

« C’est une performance magnifiquement vulnérable », dit Riley, « et son désir et sa frustration sont palpables et le genre de risque que l’Académie aime récompenser. » C’est le dernier pivot très réussi de Craig, 56 ans, depuis qu’il a abandonné le smoking de James Bond – même si cela pourrait aussi être perçu par certains comme un écart trop radical par rapport au courant dominant.

Lodge déclare : « Bien que je pense que de nombreux électeurs seraient heureux de l’accueillir à nouveau dans le giron des comédiens sérieux après des années de James Bond (après tout, Sean Connery a remporté le prix du meilleur second rôle pour Les Incorruptibles), le style sauvage de Queer en fera un prétendant controversé, malgré son excellent travail. »

Trempés de sueur… Daniel Craig et Drew Starkey dans Queer. Photographie : Yannis Drakoulidis

Lodge considère Craig comme un « joker » ; le outsider est Hugh Grant, 64 ans, qui incarnera le rôle principal dans Heretic, un film d’horreur ingénieux où les Mormons sont torturés. C’est le rôle le plus diabolique de Grant après une série de rôles de plus en plus méchants : celui d’un pervers dans Florence Foster Jenkins, celui d’un meurtrier en puissance dans A Very English Scandal, celui d’un acteur égocentrique et d’un criminel hors pair dans Paddington 2 et celui d’un meurtrier dans The Undoing.

« Grant a déjà été proche de remporter les Oscars », déclare Riley, qui qualifie son travail sur Paddington 2 de « criminellement ignoré ». « Et même si les Oscars ne récompensent pas toujours le genre de l’horreur », poursuit-elle, « il y a toujours des exceptions notables, de Kathy Bates dans Misery à Natalie Portman dans Black Swan. »

Heretic est une gracieuseté du distributeur branché A24, la société américaine dont les précédents films dans ce pays incluent des favoris aux Oscars tels que Everywhere, Everything All at Once et Moonlight et des succès indépendants Midsommar, Civil War et Uncut Gems.

Mais cette année, la marque pourrait souffrir d’un manque d’acteurs pour lesquels faire campagne. Nicole Kidman a remporté le prix de la meilleure actrice à Venise la semaine dernière pour le drame érotique Babygirl ; elle détient également les droits américains de Queer, ainsi que de Sing Sing, le drame carcéral mené par Colman Domingo, que beaucoup considèrent comme le favori. Grant pourrait-elle être écartée de la course si A24 choisit de mettre ses œufs dans le panier le plus évident ?

Riley pense que les trois Britanniques restent de sérieux prétendants. Leurs parcours professionnels ne sont pas si différents que cela : « des artistes de métier qui ont probablement été catalogués en raison de leur célébrité, mais qui sont en fait de merveilleux acteurs de caractère dans l’âme ». Et tous les trois sont connus pour être des charmeurs sur le circuit des récompenses – même si Grant a fait preuve d’une certaine allergie au tapis rouge ces dernières années, ce qui a aliéné certains Américains.

« Personnellement, je ne trouve pas Hugh grincheux du tout », déclare Riley. « Je pense qu’il est un peu grincheux, à la manière amusante d’Harrison Ford. Les gens qui travaillent avec lui semblent l’apprécier. »

Et si Grant a l’occasion de prononcer un discours de remerciement sur le circuit, d’autres victoires suivront probablement. Son discours prononcé il y a 29 ans pour sa dernière victoire importante – le Golden Globe 1995 pour Quatre mariages et un enterrement – ​​est toujours dans les mémoires, à la fois pour son esprit et son encouragement positif. « Je sais que vous êtes censés penser que les récompenses sont odieuses », a-t-il déclaré, « mais je pense qu’elles sont le paradis et c’est tout à fait dans mes cordes. »

Discours d’acceptation des Golden Globes de Hugh Grant en 1995.

Outre Domingo, qui a été une présence agréable sur le circuit ce printemps pour Rustin, les principaux concurrents des trois Britanniques sont Adrien Brody dans le rôle d’un architecte dans le drame épique d’après-guerre The Brutalist, ainsi que deux jeunes stars dont les films n’ont pas encore été vus.

Beaucoup dépendra de la capacité de conviction d’un Timothée de Bob Dylan Chalamet tourne dans A Complete Unknown, dont la sortie est avancée à 2024, ce qui laisse présager une confiance considérable de la part des distributeurs. Le film est réalisé par Taylor Hackford, qui avait déjà fait remporter un Oscar à Jamie Foxx pour son biopic sur Ray Charles.

Mescal dans Gladiator II. Photographie : Aidan Monaghan/AP

Hollywood est déjà bien disposé envers Chalamet, 28 ans, après le coup de pouce au box-office dont il avait tant besoin grâce à Dune : 2e partie en février dernier. En 2018, l’Académie a fait de lui le plus jeune nominé pour l’Oscar du meilleur acteur depuis 1939 pour son rôle dans Call Me By Your Name ; cette année, elle sera encore plus consciente du regain de crédibilité que lui apporterait la génération Z.

Paul Mescal, 28 ans, nominé il y a deux ans pour Aftersun, pourrait également offrir ce genre de choses. Mescal espère sans doute que Gladiator II lui fera ce que le premier film de Riley Scott a fait pour Russell Crowe, qui a été nommé il y a deux ans pour Aftersun. a remporté un Oscar car sa toge rugissante et ses sandales se tournent au tournant du siècle.

Et si ce n’est pas le cas ? Il y a toujours l’année prochaine, avec Hamnet de Chloé Zhao, dans lequel Mescal joue Shakespeare, et The History of Sound, une romance sur la Première Guerre mondiale avec Josh O’Connor. Espérons qu’il n’ait pas à attendre aussi longtemps que Fiennes, Craig ou Grant.