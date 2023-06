Les Britanniques sont confrontés à une crise hypothécaire majeure alors que les taux de prêt montent en flèche

Martin Stewart, directeur du conseil en prêts hypothécaires London Money, a déclaré que les neuf derniers mois avaient été « sismiques » pour le secteur des prêts hypothécaires et du logement, « à égalité avec la crise financière », bien qu’avec des causes différentes.

L’inflation au Royaume-Uni, quant à elle, reste parmi les plus élevées de toutes les économies développées à 8,7%, les responsables de la banque centrale avertissant que les effets de second tour, notamment la fixation des prix et la hausse des salaires, pourraient la maintenir plus élevée plus longtemps.

« Je pense que le pire de la crise hypothécaire est devant nous », a déclaré Viraj Patel, stratège principal chez Vanda Research. Il a noté que plus de 50% des ménages doivent encore réhypothéquer à des taux plus élevés, ce qui ajoutera du stress au marché du logement et à l’économie en général.

Patel a déclaré qu’il s’attendait à ce que « l’essentiel du ralentissement de la consommation provenant de la hausse des coûts hypothécaires » frappe au second semestre 2023.

« La BoE et les marchés doivent être conscients des décalages longs et variables de la politique monétaire – les effets des hausses de taux passées n’ayant pas encore complètement fait leur chemin », a-t-il déclaré à CNBC.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a averti en janvier que plus de 750 000 ménages risquaient de faire défaut à mesure que les taux augmentaient.

Patel a déclaré qu’il pensait qu’il y avait un « risque réel de défaut ». « Mais il faut se souvenir que la BoE a une bien meilleure surveillance. Je m’inquiète davantage des effets de second tour, les consommateurs dépensant moins et peut-être trop étendant le crédit non immobilier », a-t-il ajouté.

Martin Stewart, de London Money, a déclaré que les emprunteurs contactaient les conseillers jusqu’à un an plus tôt qu’ils ne le feraient normalement, avec des attitudes allant du « désespoir » au pragmatisme.

« Nous sommes maintenant dans la position peu enviable de regarder par-dessus l’abîme où les corps des propriétaires surendettés, sous-épargnés, des propriétaires, des locataires et des propriétaires d’entreprises à dépenses discrétionnaires commencent à s’accumuler », a-t-il déclaré.

Alors que les prévisions pour l’économie britannique sont devenues plus positives ces derniers mois, Stewart a déclaré qu’il s’attendait à ce que les décisions en matière de finances personnelles prises par tant d’emprunteurs aient un impact macro.

« De nombreux emprunteurs nous disent qu’ils devront renoncer à quelque chose pour pouvoir s’adapter à leur nouveau paiement plus élevé », a-t-il déclaré. « Malheureusement, c’est ainsi que les récessions commencent. »

– Ganesh Rao de CNBC a contribué à ce rapport