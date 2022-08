Les Britanniques sont confrontés à des augmentations substantielles de leur facture énergétique. Voici pourquoi

Tim Graham | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – Une flambée attendue des prix de l’énergie au Royaume-Uni cet hiver est décrite comme une urgence nationale, posant une menace financière au moins aussi grande que la pandémie de coronavirus. L’augmentation prochaine d’une limite fixée par le régulateur sur les factures d’énergie des consommateurs devrait pousser un majorité plongent les ménages dans la précarité énergétique et pèsent lourdement sur les budgets, ce qui pourrait peser lourdement sur des secteurs comme l’hôtellerie, les voyages et le commerce de détail. Mercredi, le cabinet de conseil Auxilione a publié une prévision révisée pour le plafond, que presque tous les fournisseurs d’énergie facturent, prévoyant une augmentation de son taux actuel de 1 971 £ (2 348 $) par an à 3 635 £ pour les trois mois à compter du 1er octobre. Au cours des trimestres suivants, il indique que le plafond pourrait atteindre 4 650 £ et 5 456 £ sans intervention, ce qui le porterait à plus d’un cinquième du revenu médian britannique. Le ménage moyen a payé 1 400 £ pour son énergie en octobre 2021.

Pourquoi les prix de l’énergie augmentent autant

Les prix de gros mondiaux du gaz et de l’électricité augmentaient déjà en 2021 en raison d’une demande plus élevée alors que les économies rouvraient après les fermetures de Covid-19, et à mesure que la concurrence pour l’approvisionnement entre les régions s’intensifiait. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février a ensuite entraîné de fortes réductions de l’approvisionnement en gaz vers l’Europe, faisant grimper les prix du gaz naturel européen à un niveau record et déclenchant également une hausse des prix de l’électricité.

Même si le Royaume-Uni ne reçoit que 3 % de son gaz de Russie, contre environ 35 à 40 % sur l’ensemble du continent européen, il est relié par gazoduc au reste de l’Europe et est un importateur net. Le Royaume-Uni a une demande de gaz particulièrement élevée, car il compte une plus grande proportion de foyers chauffés au gaz que la plupart des pays européens et produit environ un tiers de son électricité à partir de la combustion de gaz naturel. “L’impact a été exacerbé par les prix élevés de l’électricité en Europe, où les conditions de sécheresse ont affecté les centrales hydroélectriques et les pannes imprévues ont réduit la production nucléaire française”, a déclaré à CNBC Joanna Fic, vice-présidente senior de Moody’s.

Débat sur le plafonnement des prix

Depuis début 2021, 31 énergéticiens britanniques se sont effondrés en raison de la flambée des prix de gros, leurs clients étant transférés vers d’autres acteurs du marché. Les fournisseurs restants remboursent les coûts de l’énergie supplémentaire dont ils avaient besoin pour acheter via les factures des ménages, ajoutant 69 £ au dernier plafond de prix d’avril de 1 971 £ qui dure six mois. À partir du 1er octobre, le plafond s’appliquera sur des périodes de trois mois pour refléter la plus grande volatilité. En plus de déstabiliser les entreprises qui n’avaient pas suffisamment couvert leurs achats d’énergie, le plafonnement des prix – qui fait de la Grande-Bretagne une sorte d’exception dans la façon dont elle traite les prix de l’énergie – a été jugé inadapté pour ne pas avoir empêché les hausses de prix actuelles. pour les consommateurs. Selon le régulateur Ofgem, le plafond a été introduit en 2019 pour empêcher les consommateurs qui ne changent pas régulièrement de fournisseurs de faire face à des frais excessivement élevés, plutôt que pour empêcher les hausses de prix globales dictées par les marchés de gros.

D’autres fournisseurs pourraient-ils s’effondrer ?

Nicolas Bouthors, analyste de recherche sur les actions chez AlphaValue, basé à Paris, a déclaré à CNBC que quelques faillites dans de petites entreprises étaient encore possibles cet hiver, mais il était probable que la totalité ou la majorité résisterait à la tempête. “Les fournisseurs faibles sont sortis et les forts restent” suite aux récentes turbulences, a-t-il déclaré. Cependant, il ne fait aucun doute que des millions de personnes auront du mal à payer leurs factures aux niveaux de plafonnement des prix actuellement prévus (le chiffre officiel sera annoncé par Ofgem le 26 août).

Le gouvernement a jusqu’à présent annoncé une subvention unique de 400 £ pour aider tous les ménages à payer leurs factures, avec un paiement supplémentaire de 650 £ pour les ménages bénéficiant de prestations sous condition de ressources et de 300 £ pour les retraités. Pourtant, à la lumière des prévisions mises à jour, cela semble désormais “très modeste”, a déclaré Fic de Moody’s, et laissera encore de nombreux ménages du mal à payer, et les services publics – dont beaucoup fonctionnent avec de faibles marges – face au risque de croissance des créances irrécouvrables.

Besoin urgent

Bien que le public, les commentateurs et les politiciens de tous bords soutiennent que des mesures bien plus importantes sont nécessaires pour éviter une crise sans précédent au cours de l’hiver, les candidats au poste de Premier ministre britannique, Liz Truss et Rishi Sunak, se sont bousculés les uns les autres. des plans pour y faire face. Tous deux ont déclaré qu’il était nécessaire d’attendre que le nouveau plafond des prix soit confirmé par Ofgem, et que les mesures ne soient confirmées qu’après la fin des élections à la direction le mois prochain. “L’ampleur du problème – qui est similaire à Covid en termes d’impact financier sur l’ensemble de la population – nécessite l’intervention du gouvernement”, a déclaré à CNBC Nathan Piper, responsable de la recherche pétrolière et gazière chez Investec. Alors que les goûts de Centrica, propriétaire de British Gas, a été critiqué pour ne pas en avoir fait plus pour les consommateurs après avoir signalé une bonne santé bénéfices pour le premier semestre de l’année, Piper a déclaré que le secteur dans son ensemble n’était pas en mesure de subir le type de pertes dont il aurait besoin pour compenser les augmentations des prix de gros, qui pourraient rester élevées pendant des années. “Pour ceux qui sont le plus en difficulté, les fournisseurs seront flexibles en matière de paiement, mais il y a une limite à la perte qu’ils peuvent subir parce que vous voulez un secteur de l’électricité sain lorsque cette crise sera terminée et que vous voulez qu’il reste des fournisseurs. “Les impacts à court terme sur les bénéfices des fournisseurs peuvent aider pendant un certain temps, mais ils doivent rester suffisamment sains pour survivre à la période, lorsque vous aviez clairement trop de fournisseurs qui n’étaient pas assez robustes auparavant.” En fin de compte, Piper a déclaré que le gouvernement aurait besoin d’un plan pour fixer les prix de l’énergie à leur niveau actuel et couvrir la différence avec les fournisseurs, ou pour augmenter le plafond des prix de l’énergie et offrir un rabais aux ménages.

Action possible

Jusqu’à présent, Sunak a déclaré qu’il réduirait la taxe de vente sur les factures d’énergie et trouverait 5 milliards de livres sterling pour soutenir les ménages à faible revenu, potentiellement en prolongeant le programme récemment annoncé. taxe exceptionnelle sur les entreprises énergétiques Truss a déclaré qu’elle pourrait exclure les “hauts revenus” du paiement de 400 £ et a concentré son message sur l’offre au public de réductions d’impôts plus larges et la suspension de la taxe verte sur les factures d’énergie.

Pendant ce temps, le parti travailliste d’opposition a déclaré qu’il gèlerait le plafond actuel des prix en prolongeant la taxe sur les bénéfices exceptionnels et en trouvant d’autres économies. L’ampleur de l’urgence actuelle a également conduit à un débat sur le potentiel de renationalisation de l’industrie de l’énergie, ou de nationalisation temporaire des sociétés énergétiques incapables de faire baisser les prix, comme prônée par l’ancien premier ministre Gordon Brown. Certains, dont le directeur général d’Utilita Energy, Bill Bullen, ont fait valoir que tout programme de soutien supplémentaire devrait être ciblé sur les ménages à faible revenu; d’autres disent que l’ampleur du problème nécessite le filet de sécurité le plus large possible. Centrica et Octopus, un groupe d’énergie renouvelable, auraient discuté avec les ministres du gouvernement d’un plan visant à obtenir un financement des banques commerciales qui leur permettrait de geler le plafond actuel des prix et de récupérer l’argent à plus long terme grâce à une surtaxe sur les factures. . Rebecca Dibb-Simkin, directrice du marketing et des produits chez Octopus, a déclaré à CNBC que la société avait déjà absorbé 150 millions de livres sterling d’augmentations de coûts au nom de ses clients et traitait 40 000 appels par jour. Elle a déclaré que si l’entreprise était bien soutenue par les géants de la retraite, de l’énergie et de l’investissement, un soutien gouvernemental accru pour le secteur était nécessaire alors que la crise se poursuit, en particulier en hiver. Poulpe signalé une perte d’exploitation de 1 million de livres sterling dans son activité de vente au détail d’énergie au Royaume-Uni au cours de l’année 2020-2021.

‘C’est le bordel’