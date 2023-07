Les Britanniques sont confrontés à d’énormes files d’attente à Douvres et dans les principaux aéroports dans le chaos des vacances d’été

BRITS a rencontré aujourd’hui d’énormes files d’attente à Douvres et dans les principaux aéroports alors que le chaos des voyages de vacances d’été se poursuit.

Des centaines de voitures étaient déjà en train de s’accumuler au port de Kent ce matin, avançant une à une.

Des centaines de voitures ont pu être vues faire la queue à Douvres ce matin au milieu du chaos des vacances d’été Crédit : Gary Stone

C’était des scènes similaires à l’aéroport de Bristol, alors que les vacanciers tentaient de s’envoler Crédit : LT1Media

Gatwick débordait également de monde ce matin Crédit : w8media

Les voyageurs ont également rencontré des files d’attente au terminal Eurostar de la gare de St Pancras Crédit : George Cracknell Wright

Le port de Douvres avait déjà averti qu’il fallait environ 90 minutes aux personnes quittant le Royaume-Uni pour passer les contrôles aux frontières avant 8 heures du matin.

Il a déclaré que s’il s’agissait « d’une journée de voyage extrêmement populaire, le trafic se déroule comme prévu ».

Plus de 6 000 voitures devraient arriver aujourd’hui, et 7 500 autres demain.

Les experts prédisent qu’un énorme 13 millions de voitures prendront la route à travers le pays aujourd’hui.

Pendant ce temps, les Britanniques essayant de décoller des aéroports ce matin ont rencontré de longues lignes de sécurité.

À l’aéroport de Bristol, les vacanciers pouvaient être vus se déplaçant lentement le long des files d’attente sinueuses vers les portes.

C’était des scènes chaotiques similaires à Londres Gatwick, où l’on pouvait voir les masses attendre patiemment avec des valises à la main.

Des centaines de milliers de passagers transitent par les aéroports d’Heathrow et de Gatwick dans les prochains jours.

Abta a ajouté que 200 000 vacanciers devraient partir de l’aéroport de Manchester et 71 000 autres de Bristol.

De longues files d’attente se formaient également à la gare St Pancras de Londres alors que les masses tentaient de quitter la ville via l’Eurostar.

Mark Tanzer, directeur général de l’ABTA, a déclaré aujourd’hui: « Des milliers de familles s’envoleront ce week-end alors que la majorité des écoles du Royaume-Uni commencent leurs vacances d’été.

« Beaucoup d’entre eux prendront leurs premières vacances d’été à l’étranger depuis la pandémie, retourneront dans des destinations très appréciées et vivront une expérience fantastique en magasin.

« Nous encourageons les gens à passer des vacances amusantes et sûres en prenant des précautions raisonnables si vous vous dirigez vers une zone où les températures sont exceptionnellement élevées et en faisant particulièrement attention lorsque vous êtes dans l’eau et sur les balcons. »

Le chaos des escapades estivales a débuté hier avec des files d’attente et d’énormes retards affectant Douvres.

Les voyageurs sont arrivés au port quelques heures après que les patrons ont dévoilé un plan pour faire face à un grand nombre.

Mais au lieu d’un transit en douceur, les voitures, les caravanes et les camping-cars se sont assis pare-chocs contre pare-chocs.

Les grèves en Europe des contrôleurs aériens et du personnel de cabine ont touché des vols.

EasyJet a dû en annuler 1 700, affectant jusqu’à 180 000 clients.

Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré: « Si le personnel français de l’ATC fait la grève, ce sont leurs vols intérieurs qui devraient être annulés. »

De plus, les grèves des trains devraient déclencher davantage de chaos.

Les cheminots de RMT sortiront demain et les grèves du métro dureront six jours à partir de dimanche.

La semaine dernière, les longs délais d’attente avaient été causés par le trafic touristique qui commençait tôt ses escapades estivales.

Les dates des trimestres scolaires et des vacances varient à travers le Royaume-Uni, mais de nombreux enfants sont déjà partis pour les vacances de six semaines.

Dans un message aux passagers en attente, le port déclaré: « Aujourd’hui s’avère déjà une journée de voyage populaire à Douvres, et le port est occupé à traiter de gros volumes de trafic touristique.

« Les équipes du port, la Police aux Frontières et nos opérateurs de ferry travaillent pour vous faire passer le plus rapidement possible. »

C’était pare-chocs contre pare-chocs au port de Douvres avant 8 heures du matin aujourd’hui Crédit : Gary Stone