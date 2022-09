Les Britanniques s’inquiètent des longs délais d’attente du NHS et des pénuries de personnel à l’approche de l’hiver

Les BRITS sont de plus en plus préoccupés par les longs délais d’attente du NHS et les pénuries de main-d’œuvre, selon une nouvelle étude.

Des experts de la Health Foundation ont révélé que les principales priorités du public pour le NHS sont l’amélioration des temps d’attente pour les services de routine et l’augmentation des effectifs.

Les Britanniques s’inquiètent des longs temps d’attente du NHS et des pénuries de personnel Crédit : AFP

Le rapport – basé sur un sondage auprès de plus de 2 000 personnes – a également révélé que les Britanniques sont profondément préoccupés par les impacts de la hausse du coût de la vie sur la santé du pays, 57 % estimant que la hausse du coût de la vie constitue une menace élevée pour la santé des citoyens britanniques.

72% supplémentaires pensent que la santé et le bien-être globaux ont diminué au Royaume-Uni au cours des 12 derniers mois.

Cela dit, les statistiques montrent que le public soutient massivement le NHS, 77% des personnes interrogées estimant qu’il est “crucial pour la société britannique”.

La recherche intervient après que la Première ministre Liz Truss a promis de “s’assurer que les gens peuvent obtenir des rendez-vous chez le médecin et les services du NHS dont ils ont besoin”.

Elle a ajouté: “Nous mettrons notre service de santé sur une base solide en assurant l’économie, l’énergie et le NHS.”

Hugh Alderwick, directeur des politiques à la Health Foundation, a déclaré: «Il est clair que le public britannique veut un service de santé avec suffisamment de personnel pour fournir les soins dont il a besoin.

« Les pénuries de personnel affectent gravement ce que le système de santé peut fournir et le public en prend conscience et souhaite des investissements supplémentaires pour améliorer la situation.

“Lorsque les gens sont extrêmement préoccupés par la hausse du coût de la vie – et que les gens choisissent entre se chauffer et manger – leur santé en souffrira. Sans action immédiate, il y a un risque que la crise du coût de la vie devienne une crise sanitaire.