Les Britanniques seront trempés dans trois jours de pluie et d’orages avant que la canicule n’apporte le soleil la semaine prochaine

Préparez-vous pour un bon bain au cours des trois prochains jours alors que la pluie et les orages s’abattent sur la Grande-Bretagne.

Mais une vague de chaleur devrait faire grimper les températures dans la seconde quinzaine d’août, le soleil commençant dès la semaine prochaine.

Sombres nuages ​​sur la jetée ouest de Brighton, East Sussex Crédit : Alamy

Un homme pris sous la pluie à Birmingham Crédit : SWNS

Un déluge de pluie a frappé certaines régions du Royaume-Uni hier, avec 120 mm (4,7 pouces) tombant sur la seule île de Wight – trois fois la moyenne de 50 mm (1,9 pouces) pour août.

Et plus est prévu pour aujourd’hui, avec 20 mm attendus en seulement une heure dans certaines régions.

Les prévisionnistes prédisent que les averses seront « aléatoires » mais couvriront une grande partie de l’Angleterre.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: « Là où nous sommes touchés par ces averses, vous le saurez certainement car elles seront animées.

« La principale zone d’intérêt pour ces averses sera des parties de l’est et du centre de l’Angleterre.

« Il y aura le grondement du tonnerre avec les averses et certaines des averses les plus fortes et peut-être aussi l’impact étrange. »

Malgré la pluie, les températures resteront relativement chaudes, avec des maximums de 21C.

Un avertissement météo jaune est en place vendredi Crédit : Met Office

Mercredi sera un « jour plus pluvieux pour beaucoup », certains apportant des pluies « intenses », de la grêle et des orages.

Les régions du nord-ouest en seront les plus touchées, devenant « lourdes » et orageuses dans l’après-midi.

Jeudi commencera à sec mais apportera bientôt des « averses largement instables » avec un « risque de tonnerre ».

Et une alerte météo jaune aux orages est en place pour vendredi entre 10h et minuit.

Il couvre les Midlands, le nord de l’Angleterre et l’Irlande du Nord, ainsi que le sud de l’Écosse.

Le Met Office prévient qu’il existe un risque d’inondation, ce qui pourrait entraîner des conditions de conduite dangereuses et des fermetures de routes.

Les éclairs pourraient également entraîner des retards et des annulations de services de train et de bus.

VAGUE DE CHALEUR À VENIR

Le week-end s’annonce un peu maussade, avec des « averses torrentielles » annoncées et un « risque de vents forts ».

Le mercure aura également du mal à grimper au-dessus de 19C ou 20C samedi et dimanche.

Mais heureusement, les Britanniques peuvent profiter d’une autre vague de chaleur pendant une grande partie du reste du mois.

Le Met Office dit que le temps deviendra plus calme, apportant des conditions plus sèches et des périodes ensoleillées.

Les températures vont « tendre à se rapprocher, peut-être au-dessus de la moyenne », selon les experts.

Les cartes météorologiques montrent des maximums de 25C à Southend-on-Sea le 11 août et de 26C à Londres le 15 août.

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: « Les modèles informatiques suggèrent que les températures sont plus susceptibles d’être supérieures à la moyenne que inférieures sur l’ensemble de la période.

« Il pourrait y avoir des périodes très chaudes mélangées, en particulier dans le sud. »

Des températures extrêmes peuvent faire leur chemin depuis le sud-est de l’Europe.

Le mercure est dans les années 30 en Italie, en Bulgarie, en Grèce et dans les îles, et il se dirige vers les années 40.

La Turquie connaît des incendies de forêt et les gens sont invités à ne pas voyager en raison des inquiétudes concernant les coups de chaleur et les coupures d’eau, rapporte Netweather.

Une voiture coincée dans un mètre d’eau à Nettlestone sur l’île de Wight Crédit : Solent

Les amateurs de soleil se rendent au bord de la mer pour profiter du soleil à Bournemouth, Dorset Crédit : Alamy

Un coureur sur la côte à Bournemouth Crédit : Alamy

Morag et Kieran se baignent au lever du soleil dans le Firth of Forth, à Édimbourg Crédit : Alamy