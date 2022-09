Les Britanniques seront frappés par le jour le plus froid de la saison jusqu’à présent avec de la neige qui devrait tomber dans un plongeon glacial, selon les prévisions du Met Office

Les BRITS semblent prêts à affronter le jour le plus froid de la saison dans la mesure où les températures plongent avec la possibilité de neige au début de la semaine prochaine.

Des flocons de neige ont pu être vus tomber lundi dans les endroits les plus éloignés et les plus élevés du nord de l’Écosse alors qu’un « plongeon froid » frappe nos côtes.

Les régions les plus reculées de l’Écosse pourraient voir de la neige en début de semaine Crédit: Service de presse d’East Anglia

Les températures pourraient descendre jusqu’à -4 ° C dans les régions éloignées de l’Écosse au début de la semaine prochaine 1 crédit

Le sud de l’Écosse et le nord de l’Angleterre pourraient connaître de fortes averses au début de la semaine prochaine Crédit : PA

Le Met Office a déclaré qu’il s’agissait d’un temps «assez typique» pour la période de l’année et qu’il n’affecterait pas les basses terres ni ne causerait de perturbations.

Plus au sud, l’Ecosse et le nord de l’Angleterre pourraient connaître de fortes averses.

Le sud de l’Angleterre restera sec et lumineux au début de la semaine prochaine avec des températures susceptibles d’atteindre un maximum de 20 ° C.

De fortes averses sont attendues dans le sud-est vendredi et des averses dispersées dans le reste du Royaume-Uni, bien que cela soit mélangé à un ciel lumineux.

Le Met Office a actuellement un avertissement météo jaune pour la pluie en place pour vendredi et samedi couvrant le Kent et le Sussex.

Pour la plupart des régions, les températures seront dans les années 1920, atteignant peut-être 20 ° C autour de Londres et tombant à des chiffres uniques du jour au lendemain.

Le week-end verra également des conditions fraîches, en particulier la nuit et à la première heure du matin.

Les parties orientales sont susceptibles de voir des averses bien qu’au début du week-end, les choses devraient être plus sèches et plus lumineuses et une bande de haute pression arrive de l’ouest mais il fera toujours froid en raison d’un flux d’air du nord-ouest entrant.

Jusqu’à dimanche, la basse pression pourrait entraîner un risque de coups de vent et de fortes pluies pour la partie nord de l’Écosse.

Pour la plupart, le dimanche restera sec et lumineux.

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: “Dans tout le Royaume-Uni, les températures seront inférieures à la moyenne pendant la seconde moitié du week-end et lundi ainsi que mardi.”

Avec de l’air froid se dirigeant vers le sud depuis l’Islande, M. McGivern a déclaré qu’un “plongeon froid” était en route.

Il a dit que ce serait “très probablement l’air le plus froid de la saison jusqu’à présent”.

M. McGivern a ajouté: “Il va certainement faire froid en premier lieu avec une touche de givre dans le nord et des vents froids.”

Les températures devraient chuter à des chiffres bas et éventuellement en dessous de zéro pour certaines régions, apportant une touche de gel et quelques averses de neige au début de la semaine de travail.

Selon le Met Office, il y a un risque de “températures glaciales” et de conditions hivernales sur les sommets du nord de l’Écosse, le mercure descendant jusqu’à 0 ° C.

Il pourrait faire jusqu’à -4°C dans les régions reculées d’Ecosse, selon les graphiques de WX Charts.

M. McGivern a ajouté: “Ce sera vraiment au-dessus des sommets des montagnes écossaises et il n’y a rien de particulièrement inhabituel à ce sujet à cette période de l’année.”

Le mardi devrait être le plus froid de la saison tant que le temps instable se poursuit, même si les températures devraient ensuite augmenter au fur et à mesure que la semaine avance.