Les Britanniques seront frappés par le chaos de la grève alors que les cheminots s’apprêtent à organiser une sortie massive pendant les vacances d’été

Les BRITS devraient être frappés par le chaos des grèves des vacances d’été, les cheminots repartant le mois prochain.

Quelque 20 000 cheminots feront grève les 20, 22 et 29 juillet dans le cadre du conflit ferroviaire national en cours, a annoncé le syndicat RMT.

Le chaos des voyages frappera à nouveau le pays avec plus de grèves ferroviaires

Depuis le 21 juin 2022, les membres du syndicat RMT ont débrayé à 28 reprises.

Les membres des syndicats des chemins de fer, des transports maritimes et des transports ont fait grève par milliers contre les pertes d’emplois, les salaires et les conditions de travail.

Le syndicat affirme que Network Rail et les sociétés d’exploitation ferroviaire ont frappé leur personnel avec des gels de salaire pluriannuels.

Ils prétendent en outre qu’ils prévoient également de supprimer des milliers d’emplois et que ces réductions rendront les chemins de fer dangereux.

Début 2023, Mick Lynch, secrétaire général du RMT a affirmé que le gouvernement avait bloqué un accord pour mettre fin à la contestation.

Il a dit qu’il était prêt à négocier mais qu’il exigeait une offre sur les salaires, les emplois et les conditions sur laquelle leurs membres pourraient voter.

S’adressant à The Independent, M. Lynch a déclaré: «Nous sommes disponibles tout le temps pour parler d’un règlement et négocier un accord, mais il n’y en a pas de disponible.

« Le gouvernement a verrouillé le conflit et est passé au silence radio, j’en ai peur.

« Nous n’abandonnons pas. Nous avons eu une réunion de masse de nos représentants la semaine dernière et le message était très ferme : qu’ils voulaient continuer.

« Je ne sais pas ce que ça [industrial action] sera à ce stade, mais ce sera une autre campagne d’action pour essayer de maintenir le conflit en vie afin que nous puissions obtenir un règlement pour notre peuple.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré : « Il est complètement faux de dire que le gouvernement bloque un accord.

« Le secrétaire aux transports [Mark Harper] et ministre des chemins de fer [Huw Merriman] ont régulièrement rencontré des dirigeants syndicaux et facilité une offre juste et raisonnable, qui comprend une augmentation de salaire généreuse et aucun licenciement obligatoire.

« Le gouvernement veut voir la fin de ce conflit, mais cela oblige les dirigeants syndicaux à soumettre des offres au vote de leurs membres. »