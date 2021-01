Les Britanniques utilisent l’humour pour éliminer la perspective d’un troisième verrouillage national hier soir après que Boris Johnson a dévoilé un ensemble dramatique de restrictions pour l’Angleterre dans une tentative désespérée de contrôler le nouveau coronavirus mutant.

Les utilisateurs des médias sociaux ont tenté de trouver de l’humour face aux mesures imminentes qui verront les écoles fermées à partir d’aujourd’hui et plusieurs ménages interdits de mélanger alors que les vaccins sont déployés à travers le pays.

Certains utilisateurs se sont demandé comment ils auraient vieilli une fois que les mesures auraient finalement pris fin, tandis que d’autres ont suggéré qu’il faudrait plus de dix ans avant que le Royaume-Uni ne soit enfin débarrassé du virus.

Dans son allocution télévisée à la nation, le Premier ministre a déclaré qu’il n’avait plus aucune option après avoir été confronté à des chiffres désastreux de la part de chefs scientifiques et a exhorté le public à adopter les nouvelles règles maintenant.

S’adressant à Twitter pour partager ses réflexions sur le verrouillage, un utilisateur fatigué a écrit: Me préparer pour un autre verrouillage au Royaume-Uni. Peut-être une troisième fois chanceux … les gens pourraient écouter, le virus pourrait disparaître.

«Qui sait plus. Je suis juste fatigué de tout ça. Les câlins me manquent.

Le Britannique s’est moqué de la perspective d’un troisième verrouillage national qui verra les écoles fermées et les ménages interdits de mixage pendant des mois à compter d’aujourd’hui

Alors qu’un autre a commenté: « Ouais, mais … non … mais #lockdown numéro trois. »

Une autre personne a plaisanté: « Le niveau 16 se battra contre le niveau 39 pour avoir la chance de visiter Aldi au niveau 4. »

Pendant ce temps, un autre a déclaré: « J’étais censé enlever mon appareil dentaire il y a un an, mais cela a été annulé à cause du verrouillage et je suis censé enlever mon appareil dentaire dans une semaine et nous venons d’entrer dans un autre verrouillage, la douleur. »

Ailleurs, on a ajouté: « Je préfère mon verrouillage sans fin pour être honnête. »

Alors qu’une autre personne a écrit: « Ils ont gaspillé le premier verrouillage sans créer un système efficace de test, de traçage et d’isolement, donc pas surpris qu’ils aient perdu des mois à ne pas planifier un déploiement rapide de vaccins. »

Juste un jour après avoir exhorté les parents à renvoyer leurs enfants, le Premier ministre a déclaré que les écoles primaires et secondaires seraient fermées à partir d’aujourd’hui jusqu’à au moins la mi-février, seuls les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs étant autorisés à y entrer.

Le public ne sera à nouveau autorisé à quitter la maison que pour l’une des cinq raisons suivantes: aller au travail si cela est essentiel, faire les courses pour les produits de première nécessité, faire de l’exercice – autorisé avec une autre personne d’un autre foyer, prendre soin de quelqu’un ou demander de l’aide médicale.

Cela vient après que les chiffres du ministère de la Santé ont montré hier qu’il y avait encore 58 784 nouveaux cas de coronavirus – une augmentation de 42% lundi dernier.

Il y a également eu 407 décès supplémentaires, soit une augmentation de 14% par rapport au chiffre enregistré la semaine dernière.

Certains se sont tournés vers Twitter pour se moquer des mesures imminentes tandis que d’autres ont prétendu ressentir un sentiment de déjà-vu

Nicola Sturgeon a annoncé hier une répression drastique au Parlement écossais, avec un ordre de rester au domicile légalement imposé à partir de minuit et les écoles au nord de la frontière devraient rester fermées jusqu’en février.

Hier, l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt s’est également joint aux demandes des députés travaillistes et conservateurs pour une compression nationale immédiate avec des écoles et des frontières fermées et une interdiction de tout mélange domestique.

M. Hunt a averti que le mutant Covid avait mis le NHS sous une pression « hors échelle » par rapport aux hivers normaux et que le gouvernement « ne pouvait pas se permettre d’attendre » encore un jour de plus.

L’ancien secrétaire à la Santé a posté sur Twitter: « Pour ceux qui se disputent, l’hiver est toujours comme ça dans le NHS: vous vous trompez. J’ai été confronté à quatre graves crises hivernales en tant que Health Sec et la situation est maintenant pire que n’importe laquelle d’entre elles.

Les mesures imminentes verront les écoles fermées et les ménages interdits de mixage à partir de minuit

M. Hunt a déclaré que la «leçon n ° 1» de la pandémie est que les pays peuvent «sauver des vies et ramener leurs économies à la normale plus rapidement» s’ils «agissent tôt et de manière décisive».

« Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’attendre: toutes les écoles devraient être fermées, les voyages internationaux arrêtés, le mélange des ménages limité et le système de niveaux révisé afin que le niveau le plus élevé fasse vraiment baisser les niveaux d’infection », a déclaré M. Hunt.

« La bonne nouvelle est qu’à la différence d’avant, ces restrictions seront limitées dans le temps aux 12 semaines environ qu’il faudra pour distribuer le vaccin aux personnes les plus vulnérables au covid – il y a donc de la lumière au bout du tunnel. »

Dans une allocution de Downing Street, M. Johnson a déclaré: « Nos hôpitaux sont plus sous pression qu’à tout moment depuis le début de la pandémie. Il est clair que nous devons faire plus… pendant que nos vaccins sont déployés.

Il a dit qu’il ne serait pas « possible ou juste » que les examens se déroulent normalement cet été.

« Les semaines à venir seront les plus difficiles, mais je crois vraiment que nous arrivons au bout de la lutte », a-t-il déclaré, promettant que d’ici la mi-février, les quatre premières catégories de la liste de distribution de vaccins auront eu leurs premiers coups.

Mais il a admis qu’il ne pouvait que donner l’assurance que la situation s’améliorera en supposant que «notre compréhension du virus ne changera pas à nouveau».