Les Britanniques se prélasseront sous un soleil «sec et brillant» de 18 ° C avant que des coups de vent et des averses «graves» de 75 mph ne frappent

La GRANDE-BRETAGNE est prête à se prélasser sous un soleil “sec et brillant” de 18 ° C avant que des coups de vent et des averses “graves” de 75 mph ne frappent.

Le Met Office a prévu des périodes ensoleillées pour certaines parties du pays aujourd’hui avant que des conditions humides et venteuses ne s’installent vendredi.

Un courant-jet de l’Atlantique est prêt à transporter un temps orageux sur notre chemin Crédit : Getty

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour le vent en Écosse ainsi qu’un avertissement de pluie pour certaines parties du nord de l’Angleterre

Le sud de l’Angleterre peut s’attendre à des sommets de 18 ° C avec des parties des West Midlands atteignant 16 ° C.

Et l’Écosse verra des sommets de 16 ° C cet après-midi avant qu’il ne devienne froid et humide avec des alertes aux inondations.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour le vent dans le nord et l’ouest de l’Écosse vendredi entre 8h et 15h.

Les gens sont avertis de s’attendre à des retards sur les routes, les trains et les ferries, les routes côtières étant affectées par de grosses vagues.

Un avertissement météo jaune pour la pluie a également été émis dans le sud de l’Écosse et le nord de l’Angleterre – de 8h à 14h – ce qui pourrait affecter les services de bus et de train en raison d’inondations.

Des averses et des vents forts devraient se développer dans le nord plus tard dans la nuit, l’Angleterre et le Pays de Galles devenant froids.

Demain commencera sec et lumineux dans les régions du centre et du sud avec des averses et des coups de vent de 75 mph balayant l’est tout au long de la journée.

Cela survient après qu’un courant-jet de l’Atlantique est sur le point de transporter un temps orageux sur notre chemin.

Le changement radical du temps ensoleillé à orageux est également dû à un air tropical chaud poussé dans notre direction par l’ouragan Ian.

Le météorologue du Met Office, Chris Almond, a déclaré: «Cela apportera un sort beaucoup plus humide et venteux que ce que nous avons vu jusqu’à présent cet automne, mais rien d’inhabituel pour la période de l’année.

«Le système en mouvement rapide apportera des vents violents, localement supérieurs à 60 mph, et de fortes pluies dans le nord-ouest avant de pousser rapidement vers le sud-est tout au long de la journée.

“Nous avons pu constater des impacts mineurs, tels que des inondations d’eau de surface ou des dommages mineurs causés par le vent, ainsi que des impacts de courte durée sur les traversées en ferry, en particulier dans les zones exposées de l’ouest de l’Écosse et de l’est de l’Irlande du Nord.

“Plus tard dans la journée, certaines parties du sud-est de l’Angleterre pourraient subir des vents d’environ 55 mph, ce qui pourrait également avoir un impact sur la Manche.”

Des avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie ont été émis Crédit : fpnw.co.uk©2022

Le changement radical du temps ensoleillé à orageux est dû à un air tropical chaud poussé par l’ouragan Ian 1 crédit