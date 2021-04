Les Britanniques sont prêts à profiter du soleil de 17 ° C alors qu’ils emballent des jardins en plein air et profitent d’un avant-goût de la liberté du week-end pour la première fois depuis des mois.

Des millions de personnes afflueront dans les bars et les magasins récemment rouverts ce week-end, ainsi que dans les parcs et les plages pour profiter du soleil printanier.

Les buveurs du café en plein air profitant d’un avant-goût de la liberté à Sheffield Crédit: LNP

Les pubs et les restaurants ont été autorisés à ouvrir à l’extérieur à partir du lundi Crédit: AP

Un chercheur de soleil a bravé les eaux du Firth of Forth ce matin Crédit: Alamy

Aucun vent ni pluie n’est prévu pour le week-end

Le Met Office a déclaré que les températures pourraient atteindre 17 ° C d’ici la fin du week-end avant de culminer lundi.

Le prévisionniste du Met Office, Grahame Madge, a déclaré: «Un signal pour un temps plus calme est lorsqu’une zone de haute pression commence à se développer.

«Mais tout repose sur l’endroit où se situe le centre de la haute pression.]

«Si c’est la Norvège, alors que l’air circule, nous obtiendrons de l’air du sud qui est plus chaud.

«Nous dirions que l’indication est qu’il est probable qu’il se situe autour de la moyenne pour avril, mais il est probable que la température se redresse.

« Le milieu du 16 e s., Peut-être le 17 e s. Est dans le domaine des possibilités pour Londres. »

Le temps plus chaud a amené les Britanniques enfermés à affluer sur la plage de Brighton Crédit: LNP

Angela Dillon avec chien Lily au soleil aujourd’hui à Folkestone, Kent Crédit: PA

C’est un ciel dégagé pour le week-end Crédit: Reuters

On devrait rester au sec pour le week-end au pub Crédit: Paul Edwards / The Sun

Les pubs ont accueilli les fêtards qui sont venus en masse lundi Crédits: w8media

Les pubs, restaurants et cafés ont rouvert lundi, servant de la nourriture et des boissons, alors que les Britanniques ont pu profiter de leurs repaires locaux pour la première fois depuis l’instauration du dernier verrouillage national en janvier.

La règle des six, le service à table et le séjour à l’extérieur sont tous obligatoires.

Heureusement, un « repas copieux » n’est plus nécessaire pour accompagner votre pinte.

Le Met Office dit s’attendre à des sommets allant jusqu’à 15 ° C à travers le pays, avec des parties du nord et de l’Écosse rampant au-delà d’un degré ou deux.

Heureusement, pour les 30 personnes présentes aux funérailles du prince Philip, le vent et la pluie sont également hors de propos pour le week-end, à l’exception d’un groupe en Irlande du Nord.

Malgré les journées douces qui devraient se poursuivre la semaine prochaine, les températures pourraient chuter à -5 ° C ou -6 ° C la nuit, en particulier dans le sud-est, à la suite du récent schéma de gel pendant la nuit.

Mais le Met Office a ajouté que pendant la journée, de longues périodes de soleil le rendront plus chaud et qu’il devrait le rester au début de la semaine prochaine.

Selon les graphiques, l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre connaîtront une augmentation de 6 ° C par rapport aux températures habituelles de fin avril.

D’ici le 27 avril, le temps devrait devenir encore plus chaud avec des températures de 18 ° C dans le sud-est.

Selon les prévisions à long terme du Met Office du 19 au 28 avril, les flambées de pluie s’atténueront avant que les périodes de sécheresse ne frappent le pays.

« Nuageux et venteux à travers l’Irlande du Nord et l’Écosse avec des flambées de pluie jusqu’à lundi, se propageant plus tard brièvement au Pays de Galles, au sud-ouest et au nord de l’Angleterre », ont déclaré les prévisionnistes.

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que la fin de ce mois et le début du mois de mai devraient être caractérisés par des conditions plus chaudes et plus stables.

Ils ont déclaré: «La fin d’avril et la première partie de mai seront à la merci de la haute pression qui devrait souvent se retrouver au nord ou à l’ouest, et de la basse pression au sud près de l’Espagne.

«Le Royaume-Uni sera pris entre ces deux systèmes de pression à grande échelle, donc nous continuerons probablement à voir des conditions météorologiques changeantes.