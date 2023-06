Les Britanniques se prélassent dans des températures plus chaudes qu’Ibiza alors que les experts affirment que cinq vagues de chaleur supplémentaires se préparent cet été

Les amateurs de SOLEIL cuits à des températures dépassant Ibiza hier – et les experts disent que cinq autres vagues de chaleur sont en route cet été.

L’endroit le plus chaud du Royaume-Uni était Coningsby, Lincs, à 32,2 ° C (89 ° F) – égalant le record de cette année et près de 3 ° C de plus que l’île espagnole de la fête.

Les plages britanniques étaient bondées ce week-end alors que les Britanniques cuisaient à 30C + Crédit : BNPS

The Weather Company prédit que nous verrons une autre vague de chaleur le mois prochain 1 crédit

Et les prévisionnistes de la Weather Company prédisent que nous verrons une autre vague de chaleur le mois prochain, deux en août et une cinquième en septembre.

Le Met Office dit que 40C (104F) n’est « pas hors de question », ce qui signifie que le record absolu de 40,3C (105F) de l’année dernière pourrait être renversé.

Les gens ont profité au maximum de la torride d’hier en affluant vers les plages, avec Durdle Door dans le Dorset parmi ceux bondés.

De grandes foules ont également frappé Bournemouth et Brighton.

Les fêtards de Glastonbury ont apprécié 26 ° C (78,8 ° F) au milieu des avertissements des organisateurs pour rester au frais.

Ils ont été invités à boire de l’eau des plus de 800 robinets de Worthy Farm, où beaucoup ont rempli de grands récipients à verser sur leurs amis.

Les mélomanes ont également été invités à chercher de l’ombre, à porter de la crème solaire et un chapeau, dont beaucoup étaient exposés.

La chaleur écrasante a égalé le grésillement de 32,2 ° C observé à Chertsey dans le Surrey le 10 juin.

Mais certains n’ont pas eu autant de chance car la pluie et les orages se sont abattus sur le nord.

Le temps devrait se rafraîchir à partir d’aujourd’hui.

Malgré le soleil, le week-end a été entaché de drame pour certains.

Un garçon de cinq ans est décédé samedi après être tombé à 13 pieds d’une digue près de l’un des restaurants du chef Rick Stein à Padstow, en Cornouailles.

Il a été transporté par avion à l’hôpital de Bristol mais est décédé des suites de ses blessures à la suite de ce que la police a qualifié d ‘ »accident tragique ».

Les parents du garçon du coin étaient avec lui quand il est mort.

Samedi également, une fille de 15 ans est décédée après avoir été retirée de la mer à Cleethorpes, Lincs.

Elle et un garçon, également âgé de 15 ans, ont été repérés « à quelque distance » de la plage.

Tous deux ont été transportés par avion à l’hôpital, mais elle est décédée hier.

L’état du garçon n’était pas connu.

Les prévisions météo du Royaume-Uni pour les 3 prochains jours

Les fêtards de Glastonbury ont apprécié le 26C Crédit : Reuters

Les festivaliers ont été avertis de rester au frais dans l’incendie 1 crédit