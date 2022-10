Les Britanniques sautent des repas pour économiser de l’argent – sondage

Les gens mangent moins sainement et moins souvent, de préférence à prix réduit, en raison de la hausse du coût de la vie

Des millions de ménages britanniques sont contraints de sauter des repas ou d’acheter des aliments moins chers en raison de la hausse du coût des produits de base, a déclaré un groupe de surveillance des consommateurs, citant un nouveau sondage.

Plus de huit personnes sur 10 au Royaume-Uni (85 %) modifient leurs habitudes alimentaires en réponse à la hausse du coût de la vie, selon le champion du consommateur Which ? dit jeudi. Le moyen le plus populaire de faire face à l’inflation est de rechercher des offres promotionnelles, ce que plus de la moitié (55%) des répondants ont déclaré faire.

Au total, 50 % ont déclaré qu’ils se tournaient vers des produits moins chers qu’ils n’achetaient pas auparavant. Environ un sur cinq a déclaré avoir commencé à acheter plus d’aliments surgelés (18 %) et prêts à micro-ondes (5 %) pour réduire ses factures d’épicerie, ont-ils expliqué.

Parmi ceux qui ont déclaré être dans une situation financière très difficile, presque tous (99 %) ont déclaré qu’ils économisaient de l’argent sur la nourriture d’une manière ou d’une autre, tandis que la moitié (50 %) ont déclaré sauter complètement certains repas. Il en va de même pour plus du quart (26 %) de ceux qui ont décrit leur situation financière comme “assez difficile” et pour 12% de toutes les personnes interrogées.

Près de la moitié (47 %) de ceux qui ont déclaré vivre confortablement ont déclaré qu’ils essayaient également d’économiser de l’argent sur la nourriture.

Le changement de comportement s’accompagne de ramifications potentielles pour le bien-être des gens, lesquelles ? a déclaré, avec près de la moitié (46%) des consommateurs déclarant avoir du mal à manger sainement, par rapport à la période précédant la crise. La part s’élève à 78 % parmi les personnes en difficulté financière.

“L’impact dévastateur de la crise du coût de la vie conduit, de manière inquiétante, des millions de personnes à sauter des repas ou à lutter pour mettre des repas sains sur la table”, a déclaré Sue Davies, responsable des droits des consommateurs et de la politique alimentaire du groupe.

Elle a exhorté les supermarchés à vendre plus de produits dans les gammes budgétaires qui sont également sains pour aider ceux qui sont dans une situation difficile.

Le rapport était basé sur une enquête en ligne menée par Yonder auprès de 2 791 adultes britanniques, dont les résultats ont été pondérés pour être représentatifs au niveau national.

L’indice des prix à la consommation (IPC) au Royaume-Uni a augmenté de 10,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre, selon l’Office of National Statistics. La hausse des prix alimentaires a apporté la plus grande contribution à la hausse au changement depuis le mois précédent, a-t-il déclaré.