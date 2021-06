Les Britanniques s’apprêtent à grésiller dans une autre vague de chaleur de 10 jours avant que les températures n’atteignent 30 ° C

Les BRITS devraient à nouveau grésiller cette semaine dans une autre vague de chaleur de 10 jours – car juin pourrait être le plus chaud jamais enregistré.

Le Royaume-Uni est plus chaud que le sud de la France et Ibiza, avec des températures qui devraient atteindre 86F (30C) d’ici la fin du mois.

Marika Loglisci, 27 ans, Tamara Vigorelli, 26 ans et Antonella Mastrodonato, 24 ans, à Southend Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Isla Campbell, 20 mois savoure une glace sur la plage de Blackpool Crédit : David Nelson

Journée chaude et ensoleillée à Camber Sands, East Sussex alors que le Met Office prédit une autre journée chaude pour les visiteurs Crédit : Alamy

Les chercheurs de soleil ont rempli les plages, les parcs et les jardins à bière hier (SUN) alors que les familles profitaient au maximum du dernier jour des vacances à mi-parcours.

Les températures ont culminé à 75,2F (24C) à Londres, mais de fortes pluies et des averses orageuses ont inondé le sud-ouest.

Des pédalos étaient à Hyde Park, à Londres, tandis que les surfeurs profitaient des vagues sur la plage de Portreath, en Cornouailles.

À Southend, Essex, les amies en bikini Marika Loglisci, 27 ans, Tamara Vigorelli, 26 ans et Antonella Mastrodonato, 24 ans, sont allées nager.

Des centaines de personnes ont inondé la jetée de Blackpool alors qu’à Portobello, à Édimbourg, les fanatiques de fitness ont profité d’un cours de yoga tôt le matin sur la plage.

Les familles affluaient toujours à Bournemouth malgré les nuages ​​dans le Dorset tandis que la danseuse Lisa Betty, 23 ans, profitait du soleil sur la plage de Cleveleys, dans le Lancashire.

La mère d’un enfant Emily Jones, 26 ans, qui profitait d’une journée à Formby,

Merseyside, a déclaré: «Nous avons eu tellement de soleil récemment et cela vient couronner une semaine brillante.

Les gens apprécient le temps sur la plage de Bournemouth dans le Dorset Crédit : PA

Les jeunes plongent dans la mer à Bridlington, East Yorkshire Crédit : LNP

Freya et Hattie ont voyagé de Southern Oak à Camber Sands pour la journée Crédit : Alamy

« Ma fille a passé une journée fabuleuse à faire des châteaux de sable. Que cela continue longtemps.

Des orages et de fortes averses sont prévus dans certaines parties du Royaume-Uni aujourd’hui (lundi), car le nord et l’est de l’Angleterre subiront le plus gros des pires conditions météorologiques.

Mais Coral offre des chances de 4 à 6 que le mois de juin soit le plus chaud de tous les temps après le retour rapide du temps chaud.

Le porte-parole John Hill a déclaré: « Nous avons déjà eu droit à un temps magnifique jusqu’à présent ce mois-ci – et le meilleur est peut-être encore à venir. »

Une porte-parole du Met Office a déclaré: «Nous examinons ce qui pourrait être des conditions chaudes au cours des prochaines semaines, mais il est encore très tôt pour dire si ce sera le mois de juin le plus chaud à ce jour.

Les amateurs de plage s’amusent au bord de la mer cet après-midi en plongeant depuis la jetée de Cullercoats Bay à North Tyneside Crédit : NNP

Deux hommes torse nu font du pédalo sur la Serpentine à Hyde Park, à Londres, alors que le temps chaud se poursuit Crédit : PA

« Une haute pression commence à se former, ce qui devrait conduire à des conditions fines et sèches, avec des épidémies occasionnelles d’averses et d’orage.

« Nous espérons que ce sera un très beau mois de juin en effet. »

Les médias sociaux ont été inondés d’images montrant des Britanniques endormis qui sont restés trop longtemps au soleil dans une cuisson douloureuse.

La semaine dernière a vu le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent avec des températures atteignant 84,2F (29C).