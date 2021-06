Les Britanniques s’apprêtent à économiser des centaines de livres sur leurs trajets quotidiens avec la mise en vente des billets flexi

Les BRITS pourront économiser des centaines de livres sur leurs trajets quotidiens grâce à la mise en vente des billets flexi à partir d’aujourd’hui.

Le nouveau système renforcera le modèle hybride – où les gens travaillent à la fois à la maison et au bureau – qui devrait se généraliser.

Les navetteurs ferroviaires pourront économiser des centaines de livres avec les tarifs flexi Crédit : Alamy

Les billets permettront de voyager huit jours sur quatre semaines, sans qu’il soit nécessaire de choisir les jours à l’avance.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré: « Ils nous donnent une plus grande liberté sur la façon dont nous voyageons, une billetterie plus simple et un tarif plus juste. »

La star de Location, Location, Location, Kirstie Allsopp, a ajouté : « Alors que tout le monde essaie de négocier l’équilibre entre le bureau et le travail à domicile, et de déterminer comment et où ils veulent vivre, cette initiative est vraiment utile. »

Matthew Fell, directeur de la politique britannique de CBI, a déclaré : « Les membres de CBI nous ont dit que le travail hybride est susceptible d’être la norme à long terme pour de nombreuses entreprises, les employés partageant leur semaine entre le travail à domicile et sur site. »

Anthony Smith, directeur général de l’organisme de surveillance indépendant Transport Focus, a ajouté : « Il s’agit d’une étape positive vers une réforme à long terme indispensable de la façon dont les billets de train sont vendus.

« Nous nous félicitons également de la suppression des frais administratifs pour le changement de billets, ce qui contribuera à rétablir la confiance des passagers. »

Les billets seront disponibles sur toutes les lignes franchisées par le DfT.