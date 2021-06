Les Britanniques sans emploi cachent leurs problèmes à leur famille et à leurs amis alors qu’ils sont criblés d’anxiété, révèle un nouveau rapport

PRÈS de la moitié des chômeurs cachent leurs problèmes à leur famille et à leurs amis, selon un nouveau rapport.

Et le bilan émotionnel de la recherche d’emploi est mis à nu, avec 42 pour cent d’entre eux éprouvant des sentiments d’anxiété, de doute de soi (41 pour cent), de dépression (24 pour cent) et de désespoir (21 pour cent).

Le rapport a révélé que 42% des Britanniques éprouvent des sentiments d’anxiété lorsqu’il s’agit de travailler (photo en stock) Crédit : Alamy

Beaucoup ne se sentent pas à l’aise de partager leur frustration avec leur famille et leurs amis, selon l’étude (stock photo) Crédit : Getty

La recherche d’emploi était même ressentie comme plus stressante que de divorcer, de déménager ou de passer des examens.

Mais l’étude de 2 000 adultes britanniques qui ont été au chômage par le site d’emploi mondial, en effet, a révélé que 45% gardent leurs problèmes de chômage pour eux-mêmes au lieu de chercher de l’aide.

Un peu moins de la moitié (49 %) se sentent trop « gênés » pour parler de leurs difficultés d’emploi.

L’étude a également révélé que les 18-34 ans sont les pires pour exprimer leurs sentiments, avec 59 pour cent d’entre eux admettant avoir exagéré le succès de leur recherche d’emploi par peur d’être jugés.

Indeed a lancé une collection de poèmes rédigés par des candidats nouvellement embauchés, encadrés par l’artiste de renom et lauréate de la Young People’s Laureate for London, Cecilia Knapp, pour encourager les conversations sur la recherche d’emploi et inspirer ceux qui recherchent leur prochain rôle.

DÉFIS DE TRAVAIL

Le Petit Livre des Grands Triomphes raconte les récits poétiques des expériences d’anciens demandeurs d’emploi qui ont triomphé de l’adversité pour trouver du travail.

La poétesse Cecilia Knapp a déclaré : « J’aime aider différents groupes de personnes à raconter leurs histoires et c’est pourquoi je voulais travailler avec ce groupe de personnes courageuses et nouvellement embauchées qui ont fait face à toutes sortes de défis.

« J’ai toujours utilisé l’écriture comme un moyen de découvrir un langage pour mes expériences, et ainsi de confronter, d’examiner et d’exprimer des parties de ma vie.

« Tout au long du processus, je voulais que nos conteurs ressentent les avantages de l’expression créative et de l’autonomisation qui découlent de l’écriture et qu’ils utilisent leurs poèmes pour susciter l’empathie autour d’un sujet peu abordé et inspirer les autres à la recherche d’un emploi. »

L’étude a également révélé que le chômage ayant un impact sur l’estime de soi, 63 pour cent se sentent nerveux à l’idée de retourner au travail après avoir été au chômage.

Il a été constaté que le fait de ne pas avoir d’emploi a un impact sur l’estime de soi (photo d’archives) Crédit : Getty – Contributeur

Le manque de confiance en soi (61 %), la peur de rencontrer de nouvelles personnes (57 %) et l’anxiété de performance (43 %) étaient les principales causes de cette anxiété.

Et plus de la moitié (55 %) pensent que leurs inquiétudes pèseraient sur leur famille et leurs amis.

27% des personnes interrogées via OnePoll craignaient que leur anxiété de recherche d’emploi n’affecte leurs relations, citant cela comme une autre raison de garder leurs émotions pour elles-mêmes.

Deepa Somasundari, directrice principale des projets stratégiques chez Indeed, a déclaré : « Trouver du travail peut être une montagne russe émotionnelle pleine de hauts et de bas.

«Nous savons que de nombreuses personnes sont mal à l’aise de discuter de leur emploi et cachent finalement leurs vrais sentiments.

« Covid-19 a coupé l’herbe sous le pied des plans de carrière des gens et nos recherches montrent les obstacles émotionnels auxquels ils sont confrontés pour se remettre sur pied et trouver un emploi.

« Cependant, il y a des raisons d’être optimiste et alors que la reprise de l’emploi en Grande-Bretagne s’accélère, il est clair que les amis et la famille peuvent jouer – dans les bons comme dans les mauvais moments – pour aider les gens à s’ouvrir sur les défis auxquels ils sont confrontés et, finalement, sur leurs triomphes.

« Avec notre « Petit livre des grands triomphes », nous espérons que le récit poétique des hauts et des bas des gens pour trouver du travail, et comment ils ont finalement surmonté l’adversité pour triompher dans leur recherche d’emploi, peut inspirer et aider les personnes confrontées à des défis similaires à se sentir moins seules. »

L’étude a révélé que les 18-34 ans sont les pires pour exprimer leurs sentiments (photo d’archive) Crédit : Getty – Contributeur