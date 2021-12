Les Britanniques s’amusent festifs après que le sombre Chris Whitty a dit aux gens de choisir soigneusement les événements sociaux avant Noël

Les BRITS sont allés en ville pour s’amuser pendant les fêtes après qu’un sombre Chris Witty leur ait dit de choisir soigneusement leurs événements sociaux.

Malgré le fait que le médecin-chef a demandé des limites pour rencontrer des amis, les fêtards ivres ont décidé qu’une soirée en ville était exactement ce que le médecin avait ordonné.

Les rues étaient calmes au Royaume-Uni, mais certains fêtards du nord de l’Angleterre sont sortis avec style, malgré les inquiétudes d’Omicron qui les affectent ce Noël.

Des fêtards joyeux ont été photographiés à Newcastle et à Leeds, entrant dans l’esprit de fête avec des costumes de Père Noël et des chapeaux de Noël.

Avec un nouveau record de 88 376 infections quotidiennes hier, de nombreux parieurs ont été invités à choisir entre faire la fête ou protéger leurs proches d’Omicron.

Le gouvernement a déclaré qu’il atteindrait son objectif d’un million de coups de rappel par jour d’ici le week-end, et le Premier ministre a également déclaré qu’il n’y aurait plus de restrictions imposées avant le grand jour.

M. Johnson a une fois de plus frappé le tambour pour la campagne de rappel et a félicité les bénévoles comme ceux qui s’étaient inscrits à la Sun’s Jabs Army.

Malgré cela, le sombre médecin-chef Chris Whitty a appelé mercredi à des limites pour rencontrer des amis, contrairement à la déclaration publiée par le Premier ministre.

Et cela signifie que des millions de personnes doivent peser une pinte avec des amis – ou Noël à la maison avec les beaux-parents dans huit jours, car toute personne dont le test est désormais positif devra s’isoler le jour de Noël.

Il y avait des signes que les Britanniques avaient déclaré un auto-verrouillage alors que les villes et les villages se sont tus au cours des derniers jours alors que des millions de personnes travaillaient à domicile, les routes étaient vidées et le nombre de passagers des transports publics diminuait.

Mais certains sont déterminés à faire la fête tant qu’ils le peuvent. Les Britanniques pourraient couler dix millions de pintes pour le « Black Eye Friday » de ce soir – la dernière grande soirée avant Noël.

La nuit de plaisir est survenue quelques jours seulement après l’entrée en vigueur des restrictions du Plan B Covid à travers le pays, y compris les masques faciaux dans les transports publics et le travail à domicile.

Les Anglais devront montrer leur statut Covid pour entrer dans les boîtes de nuit, les lieux intérieurs non assis de plus de 500 personnes, les lieux extérieurs non assis de plus de 4 000 personnes et tout lieu de plus de 10 000 personnes.

Malgré les inquiétudes selon lesquelles les taux d’infection à Covid Omicron pourraient doubler au cours des prochains jours, beaucoup choisissent de continuer à profiter de leur vie sociale.

L’ouvrier de plate-forme pétrolière Greg Wilson, 50 ans, de Norfolk, a déclaré: « Tout ce que je dirais à M. Whitty, c’est qu’il devrait essayer de passer Noël avec ma famille.

« Je me sentirais beaucoup plus heureux et en sécurité au pub avec mes potes. »

Environ deux millions de personnes pourraient s’auto-isoler d’ici le jour de Noël si les taux d’infection se poursuivent.

Quinze personnes sont hospitalisées avec la variante, mais le professeur Whitty a averti que le chiffre réel serait beaucoup plus important.

Hier, les conservateurs ont accusé le médecin-chef d’avoir forcé l’Angleterre à un « verrouillage effectif ».

L’ancien ministre Steve Brine a déclaré aux Communes: » Aucune nouvelle politique n’a été annoncée, puis le professeur Whitty a répondu à une question de la BBC et a d’un coup changé la politique du gouvernement et a mis ce pays, certainement l’hospitalité… dans un verrouillage effectif. »

La députée conservatrice Joy Morrissey a accusé le professeur Whitty d’avoir transformé l’Angleterre en un «État socialiste de santé publique». Elle a ensuite supprimé l’explosion de Twitter.

Boris Johnson a nié avoir imposé un verrouillage « à la dérobée », déclarant: « Si vous voulez vous rendre à un événement ou à une fête, alors la chose sensée à faire est de passer un test et de vous assurer que vous êtes prudent. Nous ne disons pas que nous voulons annuler des choses.

Mais les pubs et les restaurants ont déjà fermé tôt. Beaucoup ont fait face à des annulations tandis que le personnel a attrapé Covid et a dû s’isoler.

La British Beer and Pub Association a déclaré que les alcools vendraient 37 millions de pintes de moins, pour une valeur de 297 millions de livres sterling cette année. Le chancelier Rishi Sunak est rentré tôt de Californie pour des discussions de crise avec les chefs de l’hôtellerie désespérés pour un renflouement.

