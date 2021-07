Les Britanniques révèlent leurs phrases préférées

Les BRITS ont révélé leurs mots et expressions britanniques préférés, notamment « ne changez pas votre culotte », « tout est devenu en forme de poire » et « les genoux de l’abeille ».

Les chercheurs ont interrogé 2 000 adultes pour découvrir les dictons dialectaux les plus populaires, tels que « êtes-vous né dans une grange ? » et « allez au pot ».

D’autres expressions bien-aimées incluent « un tic de rideau » – « une personne curieuse », « c’est un jour de dreich » – « une journée misérable » et « avoir un blether » – « une conversation » ou « un potin ».

Mais il y a des craintes que ces énonciations, avec les goûts de « gert lush » – très gentil, et « ar yer orrite bor ? – « bonjour » ou « comment allez-vous ? » – pourrait bientôt appartenir au passé.

Plus de la moitié pensent que les dialectes régionaux sont en déclin au Royaume-Uni – certains Britanniques étant plus familiers avec les mots et les phrases d’Europe tels que « bon appétit », « déjà-vu » et « adiós ».

Cependant, Trainline, qui a commandé la recherche, espère changer cela et s’est associé à la British Library pour lancer un quiz interactif en ligne créé à l’aide d’une archive sonore contenant des enregistrements audio de milliers de mots et de phrases dialectaux.

Le quiz vise à doter les voyageurs du jargon local lorsqu’ils voyagent en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord au cours de l’été – et à célébrer les dialectes britanniques.

TOP 20 DES ÉCRITS LES PLUS POPULAIRES AU ROYAUME-UNI 1. Ne changez pas votre culotte 2. Tout est parti en forme de poire 3. Les genoux de l’abeille 4. Une bite 5. Êtes-vous né dans une grange ? 6. Allé au pot 7. Un pique-nique court d’un sandwich 8. Singe de cuivre 9. Lumineux comme un bouton 10. Là où il y a de la boue, il y a du cuivre 11. Un tic de rideau 12. Tu es magnifique 13. Je t’appellerai/je te donnerai une sonnerie 14. Avoir un blether 15. Je t’aime bien 16. Ils sont en forme 17. C’est un jour de dreich 18. Vous avez l’air intelligent 19. Lang mai yer lum reek 20. Tarte à la mélasse

Jonnie Robinson, conservateur en chef de l’anglais parlé à la British Library, a déclaré : « Cela a été très amusant de travailler avec Trainline pour créer une collection de phrases dialectales pour le quiz en ligne.

« Nos archives sonores conservent des milliers d’enregistrements de mots parlés d’accents et de dialectes britanniques pour que tout le monde puisse les entendre.

« Le quiz est un moyen fantastique de les célébrer et de les mettre en contact avec des personnes qui ne les ont peut-être pas rencontrées auparavant.

« La richesse et la diversité des dialectes présentés évoquent immédiatement un sentiment d’appartenance et de communauté et rendent finalement les voyages au Royaume-Uni si fascinants. »

L’étude a également révélé que les Britanniques sont particulièrement séduits par l’utilisation des mots par les Écossais, citant l’anglais écossais comme leur dialecte britannique préféré.

Et c’est en partie grâce à des phrases et des mots comme « collie-buckie » – « une balade sur le dos », « pure barrie » – « tout à fait merveilleux et fantastique » et « wur déchirant le tartan » – « pris dans une conversation captivante .’

Bien que cette forme de langage ait également été nommée la plus difficile à comprendre.

Ce n’est pas que les personnes interrogées semblent s’en soucier, car 72 pour cent aiment entendre différents dialectes britanniques même s’ils ne les comprennent pas toujours.

Réalisée via OnePoll, la recherche a également identifié certaines des phrases locales britanniques les moins connues, notamment «pastydiddy?». – ‘L’avez-vous croisé lors de vos voyages ?’

Avec ‘mashin’ – ‘une infusion de thé’, et ‘hav’ – ‘l’été’.

TOP 20 DES MOTS DIALECTIQUES LES PLUS POPULAIRES AU ROYAUME-UNI 1. Chuffed 2. Bravo 3. éviscéré 4. Louche 5. D’accord ? 6. Hunky doris 7. Maudite 8. Compagnon 9. Génial ! 10. Coquin 11. Chinwag 12. vexé 13. Chique 14. Déchets 15. Mec 16. Broly 17. Innit? 18. Ta-ta ! 19. capricieux 20. Championne

Et en tant que tel, 46% des personnes interrogées ont admis qu’elles aimeraient mieux comprendre les dialectes et les phrases britanniques qu’elles ne le font actuellement.

Par rapport à la même période l’an dernier, l’opérateur ferroviaire a constaté une augmentation de 921 % du nombre de personnes voyageant en train pour de courts séjours au Royaume-Uni.

Tim Dunn, éditeur de voyages chez Trainline, a déclaré : « Notre guide amusant et éducatif sur les dialectes locaux signifie que les touristes britanniques peuvent profiter de la richesse culturelle de leur destination de vacances, même s’ils ne voyagent pas à l’étranger cette année.