Les Britanniques révèlent leurs meilleurs charmes pour la chance

SUPERSTITIOUS Les Britanniques ont révélé leurs porte-bonheur, avec des pièces de monnaie, des bijoux et des sous-vêtements sur la liste.

Un sondage mené auprès de 2 000 adultes a révélé que 42% possèdent un article qui, selon eux, leur porte bonheur.

Les Britanniques disent qu’ils créditent des pièces de monnaie, des bijoux et même des sous-vêtements pour leur bonne chance Crédit : Getty – Contributeur

Et tandis que de nombreux porte-clés et photos d’êtres chers portent leur chance, certains disent que les chaussettes, les chaussures et même les chaises en sont responsables.

Les tatouages ​​sont également considérés comme une chance par certains, tout comme les ours en peluche, les trèfles à quatre feuilles et même les verres, les tasses et les mugs.

L’étude, commandée par Buzz Bingo pour marquer plus d’un million de livres sterling gagnées sur son jackpot Big Buzz Special de 50 000 livres sterling, a révélé que les deux tiers des adultes croient en la chance et la malchance.

Richard Kearns de la société a déclaré : « Nous tirons tous notre force d’autres choses, qu’il s’agisse d’autres personnes ou d’objets physiques.

« Donc, il est tout à fait compréhensible que ces objets sondés qu’ils considèrent comme étant chanceux.

« Nous voyons souvent des membres choisir le même pavé tactile électronique ou s’asseoir dans le même siège chaque fois qu’ils visitent l’un de nos clubs.

« Nous adorons ces rituels originaux et c’est encore mieux quand nous voyons le vrai plaisir sur les visages de ces membres lorsqu’ils gagnent et sentent que leurs charmes ont joué leur rôle. »

La recherche a également révélé que 49% des personnes interrogées sont superstitieuses, et les trois quarts font activement et ne font pas certaines choses de peur d’être accablées de malchance.

Plus d’un tiers ont évité de passer sous les échelles, un quart a choisi de ne pas ouvrir les parapluies à l’intérieur et 20 % ont évité de mettre leurs chaussures sur les tables.

Selon 15 pour cent, ne pas suivre ces superstitions et autres peut entraîner la perte d’objets.

Les meilleurs porte-bonheur des Britanniques 1. Anneau 2. Bracelet 3. Collier 4. Une pièce 5. Porte-clés 6. Photo d’un être cher 7. T-shirt 8. Regardez 9. Verre/tasse/tasse 10. Chaussettes 11. Bracelet 12. Chat porte-bonheur 13. Paire de pantalons 14. fer à cheval 15. Médaillon 16. Un tatouage 17. Paire de chaussures 18. Écharpe 19. Ours en peluche 20. Montre de poche 21. Sachet de feuilles/herbes 22. Broche 23. Trèfle à quatre feuilles 24. Téléphone charme 25. Chaise porte-bonheur 26. Paire de lunettes 27. Mouchoir de poche 28. Flacon de hanche 29. Drapeau 30. Pantalon fantaisie

D’autres conséquences incluent la souffrance financière (15 %) et la rupture de « quelque chose » (15 %).

Et 15 pour cent sont certaines mauvaises choses qui leur sont arrivées en conséquence directe de la violation de superstitions.

Cependant, les personnes interrogées ne se contentent pas de changer ou d’adopter des comportements particuliers pour éviter le malheur – certains font aussi des choses pour avoir de la chance.

Il s’agit notamment de croiser les doigts (36 pour cent) et de ramasser des centimes (30 pour cent).

Un tiers a également un numéro porte-bonheur avec sept les plus populaires.

Près des deux tiers (64%) des personnes ayant un chiffre porte-bonheur l’intègrent dans leur vie, comme s’asseoir à des tables avec ce numéro et choisir les options qui lui sont associées.

Dans le même ordre d’idées, 28% considèrent le vendredi 13 comme un jour de malchance, et un cinquième évite activement le nombre 666.

Les recherches menées via OnePoll ont également révélé qu’un tiers croyait aux horoscopes, avec 26% des signes du zodiaque qui ont un impact sur la chance de quelqu’un.

Un porte-parole de Buzz Bingo a déclaré : « L’étude montre que la superstition peut avoir un impact important sur la vie de beaucoup d’entre nous et certains feront de grands efforts pour protéger leur chance. »