Les Britanniques révèlent les choses les plus susceptibles de les faire sourire … avec des inconnus heureux et une bonne affaire sur la liste

Les BRITS sont plus susceptibles de sourire lorsqu’ils passent du temps avec leur famille, se réveillent au soleil et font sourire quelqu’un d’autre.

Le sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que faire une bonne affaire et trouver de l’argent oublié complète les cinq principales choses qui rendent les gens heureux.

Les Britanniques ont révélé que se réveiller au soleil et faire sourire quelqu’un d’autre sont parmi les meilleures choses pour les rendre heureux Crédit : Getty

Entendre un bébé rire, un étranger souriant dans la rue et recevoir un mème également classé parmi les 30 premiers.

Bien que l’adulte britannique moyen rencontre 11 choses par jour qui le font rayonner, 59% révèlent qu’ils se sont sentis gênés par leur sourire.

Avec les trois quarts blâmant l’apparence de leurs dents.

La recherche a été commandée par TePe dans le cadre de sa campagne de sensibilisation aux problèmes de santé liés à la santé bucco-dentaire.

Kelly Field, du spécialiste de la santé bucco-dentaire, a déclaré: «Ce sont souvent les petites choses qui peuvent égayer nos journées – qu’il s’agisse d’un étranger souriant dans la rue ou d’entendre un bébé rire.

“Avec la pandémie qui éclaire d’un jour nouveau l’importance de passer du temps de qualité avec ses proches, il n’est peut-être pas surprenant que passer du temps en famille soit le plus susceptible de faire sourire la nation.

“Cependant, pour quelque chose qui vient si naturellement, il est dommage que beaucoup de gens se sentent gênés par l’apparence de leur sourire.

“Le sourire a de nombreux avantages, comme l’amélioration de l’humeur et la réduction du stress, mais il y a tellement plus qu’un sourire peut révéler sur notre santé sous-jacente.

“Avec la santé bucco-dentaire liée à des conditions telles que le diabète, l’arthrite et les maladies cardiaques, il est si important de garder notre sourire en pleine forme.”

Faisant la lumière sur les insécurités du sourire des Britanniques, l’enquête a révélé que 60% des adultes n’aimaient pas l’apparence de leur sourire sur une photo, en capturant leur apparence lors d’un appel vidéo lorsqu’ils se sentaient le plus mal à l’aise avec leur sourire.

Les dents décolorées, tordues et manquantes sont les raisons les plus courantes du manque de confiance, tandis qu’un quart (27 %) déplorent le nombre d’obturations qu’ils ont.

Les mesures prises pour améliorer les dents comprennent la réduction de la consommation de thé et de café et l’arrêt du tabac.

Un Britannique sur huit (14 %) a même réduit sa consommation de vin rouge pour conserver un sourire étincelant.

Les apparences mises à part, l’enquête, qui a été menée via OnePoll, a révélé que seulement 52% des adultes britanniques sont conscients qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire est liée à une gamme de problèmes de santé à long terme.

Par exemple, seulement 16 % ont correctement déclaré que l’arthrite peut être affectée par une mauvaise santé bucco-dentaire, tandis qu’un sur trois seulement a indiqué que le diabète pouvait être lié.

Le médecin généraliste Sarah Jarvis a déclaré: «Lorsque nous pensons aux avantages de prendre soin de notre santé bucco-dentaire, ce sont les obturations et les canaux radiculaires qui viennent normalement à l’esprit, mais les avantages s’étendent beaucoup plus loin que votre sourire.

“Une mauvaise hygiène bucco-dentaire a été associée à un risque accru d’hypertension artérielle, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque.

«Cela peut être dû au fait que les bactéries des gencives enflammées peuvent se déplacer vers les vaisseaux sanguins ailleurs dans le corps; ou parce que l’inflammation de la gencive déclenche une inflammation dommageable des vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau.

“De même, comme les personnes atteintes de diabète de type 2, de rhumatisme psoriasique et de polyarthrite rhumatoïde sont plus susceptibles que les autres de développer des problèmes dentaires ou des maladies des gencives, une bonne hygiène bucco-dentaire est d’autant plus importante pour les personnes atteintes de ces maladies.”

Kelly Field a ajouté : « Tout comme l’exercice régulier et une alimentation équilibrée, prendre soin de ses dents et de ses gencives fait partie d’un mode de vie sain.

“Parce que la plupart des maladies dentaires commencent entre vos dents où la nourriture et la plaque s’accumulent, ainsi que des rendez-vous dentaires réguliers et un brossage des dents deux fois par jour, il est important de nettoyer entre les dents quotidiennement, en utilisant du fil dentaire ou des brosses interdentaires.”

Ceux qui passent du temps avec leur famille sont plus susceptibles de se retrouver souriants Crédit : Getty

Entendre un bébé rire est également en haut de la liste Crédit : Getty