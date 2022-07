Les Britanniques révèlent les animaux insaisissables qu’ils n’ont JAMAIS vus – y compris les loirs, les cerfs et les serpents

BRITS a révélé les animaux les plus insaisissables qu’ils n’ont jamais vus dans la vraie vie, notamment des loirs, des cerfs et des serpents.

Mais l’engoulevent nocturne et la minuscule martre des pins sont en tête de liste des créatures que les Britanniques n’ont jamais aperçues lors de leurs déplacements.

Beaucoup de Britanniques n’ont jamais vu de Loir Crédit : Getty

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que 85 % n’avaient jamais vu de loutre dans la nature et 87 % n’avaient jamais vu de castor auparavant.

D’autres créatures que les adultes n’ont pas vues dans leurs habitats naturels comprennent le loir (87 %), le cerf muntjac (82 %) et la chauve-souris pipistrelle (84 %).

Les couleuvres à collier restent invisibles à 71 %, tandis que 76 % n’ont pas vu de chouette hulotte.

Il est également apparu qu’un cerf sur trois sans aucune idée pouvait être trouvé dans les villes, tandis que plus de la moitié (56%) ne savaient pas que les chauves-souris étaient originaires du Royaume-Uni, selon la recherche commandée par Samsung.

Le Dr Bryony Tolhurst, maître de conférences en écologie à l’Université de Brighton, a déclaré : « Il n’est pas surprenant que l’engoulevent et la martre des pins soient désignés comme les animaux les plus insaisissables du Royaume-Uni car ils ne vivent que dans certains endroits et sont secrets et difficiles à repérer.

« Malgré la croyance populaire, les villes britanniques ne sont pas du tout dépourvues d’animaux sauvages et abritent en fait un large éventail de mammifères, d’oiseaux et d’insectes.

“Certains des animaux de la liste sont nocturnes et vivent à nos portes, donc certaines des meilleures occasions de voir les animaux sont lorsque le soleil commence à se coucher.”

L’étude a également révélé que de nombreux adultes n’ont pas vu d’oiseaux tels que les martins-pêcheurs, les éperviers et les coucous.

Mais 49% estiment qu’il y a un manque d’animaux sauvages là où ils vivent actuellement – la moitié des répondants étant des citadins.

Près de six sur 10 (59%) craignent de manquer de voir des créatures parce qu’ils ne passent pas assez de temps à la campagne.

Un peu moins de la moitié ne sont pas allés dans une réserve faunique (45 %), une réserve naturelle (47 %) ou un parc national (33 %).

Le manque de transport vers les sanctuaires fauniques, les horaires chargés et l’absence d’espaces naturels à proximité étaient parmi les principales raisons pour lesquelles les gens ne voient pas d’animaux à l’état sauvage.

Alors que 18% ne sauraient pas où les trouver, 38% ont exprimé leur intérêt à organiser des excursions d’une journée avec leur famille et leurs amis pour explorer davantage la nature.

Et 73 % sont inspirés pour regarder des documentaires sur la nature.

Parmi ceux qui ont vu la faune de près, un quart affirment n’avoir jamais pris de photos ou de séquences vidéo d’animaux, selon l’étude via OnePoll.

Et pour les adultes qui aiment prendre une photo, 62 % ne pensent pas que leur appareil actuel puisse prendre les meilleures photos d’animaux dans la vraie vie.

Alors que 59% souhaitent avoir un meilleur modèle d’appareil photo pour photographier leurs animaux préférés dans la nature.