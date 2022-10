Les Britanniques révèlent le top 30 des choses où un peu va loin du chocolat à la rencontre avec la belle-famille

BRITS a révélé le top 30 des choses où un peu va un long chemin, y compris le chocolat, les rencontres avec la belle-famille – et le gel pour les cheveux.

Un sondage a révélé que 72 % des adultes pensent que ce sont les petites choses de la vie qui peuvent souvent apporter le plus de joie.

Plus d’un tiers des adultes pensent qu’un peu de joie les aide à rester conscients et à améliorer leur santé mentale Crédit : Getty

La caféine, la courge et le fait de recevoir un sourire font également partie de la liste, tout comme une marche rapide à l’extérieur, une carte d’anniversaire et «un peu de respect».

Le sondage auprès de 2 000 adultes a été commandé par Gala Bingo et Sara Jolly de la marque a déclaré : “La vie consiste à trouver les petits plaisirs simples.

“Cela peut s’appliquer aux tranches de gâteau, aux siestes éclair pendant la journée et à de nombreuses autres petites choses dont vous n’avez besoin que d’un peu pour en tirer le meilleur parti.”

L’étude a également révélé les petites choses que les gens font pour leur apporter de la joie, notamment passer du temps avec des amis, jouer à des jeux et se livrer à un délicieux repas.

Avoir une conversation téléphonique avec quelqu’un, changer les draps et se faire plaisir, figurent également parmi les petites actions qui peuvent égayer une journée.

Mais 72% ont déclaré que ce sont les petites choses qui leur apportent le plus de joie, 48% affirmant que cela leur rappelle ce qui est vraiment important dans la vie.

Alors que 28% pensent que c’est un petit changement dans la routine qui a le plus d’impact, qu’il soit grand ou petit.

Plus d’un tiers pensent également qu’un peu de joie les aide à rester conscients et à améliorer leur santé mentale.

Les Britanniques préféreraient également être les destinataires d’un petit geste attentionné (36%) plutôt que de quelque chose de grand et de grandiose, qui aurait peut-être été moins réfléchi (17%).

Mais 23% auraient souhaité avoir «beaucoup plus» de joie dans leur vie par rapport à ce qu’ils obtiennent actuellement, tandis que 27% ont du mal à «vivre le moment».

Pour un quart, être trop occupé les empêche de passer du temps sur la joie, tandis que 37 % sont tout simplement trop fatigués, selon les chiffres de OnePoll.

Alors que 48% ont parfois du mal à remarquer les petites choses de la vie, et au cours d’une semaine typique, ils ressentiront de la joie huit fois – un peu plus d’une fois par jour.

TOP 30 DES CHOSES POUR LESQUELLES UN PETIT PEU VIT UN LONG CHEMIN 1. Un sourire 2. Rire 3. Un compliment 4. Une boisson gratuite 5. Respecter 6. Marche rapide à l’extérieur 7. Fleurs 8. Un morceau de chocolat 9. Confiance 10. Une blague 11. Une carte d’anniversaire 12. Une sieste éclair 13. Une bougie 14. Un biscuit 15. Un rêve 16. Baume à lèvres sur les lèvres gercées 17. Un high five 18. Beurre 19. Un jingle/un air accrocheur/un ver d’oreille 20. Liquide vaisselle 21. Savon 22. Sel 23. Un shot de café expresso 24. Vinaigrette 25. Chili 26. Un kilogramme supplémentaire sur votre haltérophilie 27. Une cuillerée de beurre de cacahuète sur votre toast 28. Courge 29. Gel coiffant 30. Épice au gingembre

Il est également apparu que lundi et mardi ont été élus les jours les moins susceptibles de susciter la joie, avec “ce vendredi qui se sent” le vainqueur écrasant.

Sara Jolly a ajouté : « Il faudrait parcourir un long chemin pour trouver quelqu’un qui se réjouisse un lundi matin.

«Mais un vendredi, la plupart d’entre nous ont tout le week-end devant nous, avec des responsabilités professionnelles dans le rétroviseur.

“Ce que cela suggère, c’est que les Britanniques pourraient rendre leurs semaines plus joyeuses s’ils prenaient le temps ces jours plus sombres, lundi et mardi – et avaient un biscuit, complimentaient quelqu’un ou faisaient de l’exercice.”

Gala Bingo a commandé la recherche lors du lancement des salons de thé en montgolfière, inspirés de l’appel de bingo emblématique, “numéro 3 – tasse de thé”.

Du 14 au 15 octobre, les gens auront l’occasion de prendre le thé avec l’un des Chasers d’ITV au Potters Fields Park de Londres.