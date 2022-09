Les Britanniques rendent hommage aux porteurs “incroyables” pour avoir porté le cercueil de la reine et disent qu’ils ne devraient “plus jamais acheter de verre”

Les BRITS ont rendu hommage aux “incroyables” porteurs de cercueil qui ont porté le cercueil de la reine et ont déclaré qu’ils ne devraient “plus jamais acheter de verre”.

Les porteurs avaient transporté la reine à Westminster Hall il y a cinq jours avant de reprendre aujourd’hui le rôle de poids à l’abbaye de Westminster.

Les porteurs ont eu l’honneur de transporter le cercueil de la reine dans et hors de l’abbaye de Westminster

Les huit jeunes hommes ont exécuté leur travail à la perfection Crédit : AP

Le cercueil de Sa Majesté en cours d’exécution de l’abbaye de Westminster Crédit : AP

Un tweet viral a décrit les huit jeunes hommes qui portaient le cercueil comme « la crème de la crème, la Premier League des porteurs de cercueil ».

“Des nerfs (et des épines et des épaules) d’acier”, ajoute le tweet :

Les soldats portant le cercueil de la reine ont été spécialement choisis pour le rôle et sont revenus d’Irak pour se préparer aux funérailles d’aujourd’hui.

Et les huit hommes, qui faisaient partie du 1er Bataillon Grenadier Guards, ont été déployés pour des opérations en Irak le jour où Sa Majesté est décédée mais sont revenus en apprenant sa mort.

Cela vient comme…

Après avoir exécuté leur travail à la perfection, le service honorable des porteurs n’est pas passé inaperçu auprès des autres membres du public sur les réseaux sociaux.

“Ils ont été incroyables tout au long”, a fait l’éloge de l’un d’eux.

Alors que d’autres ont suggéré que les gars ne devraient jamais avoir à sortir leur portefeuille pour boire un verre de leur vivant.

Une personne a commenté: “Je ne devrais plus jamais avoir à payer pour un verre. Excellent travail les gars.”

“D’accord, le régiment est-il fier que je leur achète à tous une pinte”, a déclaré un troisième.

La Queen’s Company conservera son nom jusqu’à ce que le monarque soit inhumé, et changera plus tard pour refléter le nouveau roi.

Des milliers de personnes en deuil ont bordé les rues alors que Sa Majesté était conduite à Windsor, où elle sera enfin réunie et enterrée avec son bien-aimé le prince Philip.

Le roi a rendu un sombre salut au passage du cercueil de sa mère, quelques minutes seulement après avoir conduit sa famille dans un service funèbre émouvant à l’abbaye de Westminster.

Il a été rejoint par les frères et sœurs Andrew, Edward et Anne, ainsi que les fils William et Harry, qui ont semblé solennels dans la réflexion au début de la sombre procession.

À Wellington Arch, le groupe de porteurs a soulevé le cercueil de la reine du State Gun Carriage dans le State Hearse à dos de verre, que Sa Majesté a aidé à concevoir.

Alors que le corbillard quittait le monument pour Windsor, le défilé a donné un salut royal, dirigé par le roi, et l’hymne national a été joué.

Le roi, la reine consort, le prince et la princesse de Galles, ainsi que d’autres membres de la famille royale, sont ensuite partis pour Windsor en voiture, en empruntant la M4.

Il arrivera à Windsor Great Park par Shaw Farm Gate sur Albert Road et jusqu’à Long Walk, où des dizaines de milliers de personnes feront un dernier adieu à la reine.

Des groupes des Scots and Grenadier Guards ont ensuite joué un mélange des favoris de la reine, dont Jérusalem et Je te promets mon pays à l’arrivée du cercueil.

Sur les porteurs, l’ancien soldat de l’armée britannique, le major Adrian Weale, a déclaré: «Ils sont devenus la Queen’s Company immédiatement après la mort de George VI et la reine en est le commandant depuis.

“C’est leur rôle de protéger son corps, à la fois dans la vie et dans la mort, en restant la Compagnie de la Reine jusqu’à ce que le roi Charles en décide autrement.

“Leurs fonctions seront ensuite transférées au prochain monarque.”