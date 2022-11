Les Britanniques recommencent à penser au Brexit alors que l’économie glisse vers la récession

Les perspectives de croissance du Royaume-Uni sont même inférieures à celles de l’Allemagne, dont l’économie est particulièrement exposée à la hausse des prix de l’énergie en raison de sa dépendance aux importations de gaz russe. L’OCDE a déclaré que “l’incertitude persistante” associée à la hausse des coûts du capital continuerait de peser sur les investissements des entreprises au Royaume-Uni, qui ont fortement chuté depuis le Brexit.

L’Office britannique indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR) a offert des perspectives plus sombres, prévoyant une contraction du PIB de 1,4 % en 2023, alors même que la Banque d’Angleterre et le gouvernement sont contraints de resserrer la politique monétaire et budgétaire pour contenir l’inflation et empêcher la surchauffe de l’économie. .

La L’OBR a déclaré dans ses perspectives économiques et fiscales la semaine dernière que ses prévisions commerciales reflétaient l’hypothèse selon laquelle le Brexit entraînerait une baisse de l’intensité commerciale du Royaume-Uni (l’intégration d’une économie à l’économie mondiale) de 15 % à long terme que si le pays était resté dans l’UE.

Chute de l’intensité commerciale

En mai, l’OBR a estimé que les nouveaux termes de l’échange du Royaume-Uni avec l’UE, définis dans l’accord de commerce et de coopération (TCA) entré en vigueur le 1er janvier 2021, seront réduire la productivité à long terme de 4 % par rapport à la trajectoire précédente si le Royaume-Uni était resté dans l’UE.

Le comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre a publié une projection similaire, et l’ancien responsable politique de la BOE, Michael Saunders, a déclaré lundi à CNBC qu’un des principaux moteurs de la faiblesse de l’économie britannique est la réduction de l’intensité commerciale en raison du Brexit, entraînant une croissance de la productivité plus faible.

Saunders a fait valoir qu’il existe des “preuves abondantes” qu’une intensité commerciale accrue – ou une plus grande ouverture au commerce des exportations et des importations – augmente la croissance de la productivité.

“Le Royaume-Uni a augmenté les barrières commerciales avec l’Europe et les accords commerciaux conclus avec d’autres pays ne font que maintenir le statu quo du commerce avec les pays tiers – il n’y a pas eu d’augmentation nette significative de l’intensité des échanges avec les pays non membres de l’UE”, a-t-il déclaré. .