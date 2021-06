Les Britanniques reçoivent une nouvelle variante de Covid jab pour lutter contre la souche sud-africaine

Un NOUVEAU vaccin conçu pour lutter contre la variante sud-africaine « bêta » a été administré aux Britanniques pour la première fois.

La bataille contre les nouvelles variantes de Covid s’est intensifiée hier alors qu’une série d’essais menés par l’Université d’Oxford a commencé.

Selon The Telegraph, les universitaires qui ont aidé à créer le jab AstraZeneca original ont mis à jour leur plan pour cibler la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

Cette variante de préoccupation a émergé l’année dernière et est toujours au Royaume-Uni à de faibles niveaux.

Une étude réalisée plus tôt cette année avait suggéré qu’elle était 50 % plus infectieuse que la souche sud-africaine d’origine.

Les scientifiques pensent également qu’il est moins sensible aux vaccins que les autres souches.

En conséquence, la variante est rapidement devenue le candidat de choix pour le premier «vaccin variant», ce qui a incité l’équipe AstraZeneca/Oxford à tester maintenant un vaccin de rappel – appelé AZD2816 – sur 250 nouveaux volontaires.

Les volontaires venaient du Royaume-Uni, de Pologne, du Brésil et d’Afrique du Sud et étaient considérés comme la prochaine étape des essais après que les médecins avaient déjà testé le vaccin en laboratoire et sur des souris. »

Seuls ceux qui ont déjà reçu deux doses d’un vaccin Covid approuvé plus de trois mois avant l’étude, étaient éligibles pour participer.

Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif de la R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca, a déclaré : « Il est important que nous continuions à garder une longueur d’avance sur les variantes génétiquement distinctes du coronavirus.

« AZD2816 devrait aider à élargir la réponse immunitaire des individus contre les variantes émergentes préoccupantes. »

Le professeur Sir Andrew Pollard, chercheur en chef et directeur de l’Oxford Vaccine Group à l’Université d’Oxford, a ajouté : leur utilisation soit nécessaire. »

Les premières données de l’essai sont attendues plus tard cette année.

La nouvelle survient alors que la Grande-Bretagne commence à faire face à de plus en plus de cas de la variante Delta Plus « hautement transmissible ».

Le Dr Andrew Lee, directeur des incidents Covid chez Public Health England, a déclaré : « PHE a mis en place des mesures de contrôle supplémentaires pendant des semaines où des cas de variante Delta avec K417N (AY.1) sont détectés, notamment une recherche améliorée des contacts, des tests rapides et un isolement.

« 41 cas au total ont été identifiés en Angleterre. Une enquête active sur les cas et les clusters garantira que notre réponse de santé publique reste rapide et proportionnée.

« Nous poursuivons nos investigations pour mieux comprendre l’importance du K417N en plus de Delta.

« PHE continuera de surveiller et d’évaluer de près tous les changements dans le virus à mesure qu’ils émergent naturellement, étant donné le grand nombre global de cas de COVID dans le monde. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre a ajouté que PHE avait déjà mis en place des mesures supplémentaires là où la variante avait été détectée, notamment « une recherche des contacts, des tests et un isolement améliorés ».

Le ministère de la Santé de l’Union a décrit mardi la nouvelle variante comme « actuellement une variante préoccupante », dans un communiqué.

La souche est jusqu’à 80 % plus contagieuse que la variante Alpha (Kent).

Le Nord-Ouest reste le plus grand point chaud du virus, les 16 zones les plus infectées du pays étant concentrées dans la région.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux le plus élevé, avec 796 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 17 juin – l’équivalent de 531,7 cas pour 100 000 personnes.

Public Health England a signalé un total de 806 personnes hospitalisées avec la variante Delta, au 14 juin, soit une augmentation de 423 depuis la semaine dernière.

Parmi ceux-ci, 527 n’étaient pas vaccinés, et seulement 84 des 806 avaient reçu les deux doses.