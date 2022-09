Les Britanniques ravis soutiennent les principales réductions de l’impôt sur le revenu et des droits de timbre de Kwasi Kwarteng

VENDREDI, j’ai présenté notre plan de croissance en matière de réduction d’impôts. Il s’agit de la première étape vers la relance de la croissance dans tout le Royaume-Uni, avec des réformes ambitieuses pour stimuler notre économie.

Pendant trop longtemps, nous n’avons pas atteint notre plein potentiel, ce qui a entraîné une baisse du niveau de vie, des impôts plus élevés et moins d’argent pour les services publics.

Cela devait changer.

Nous avons dit qu’il s’agissait d’une nouvelle ère, et cela exige une nouvelle approche.

Il y a des personnes qualifiées et des entreprises pionnières au Royaume-Uni qui n’attendent que quelqu’un pour les soutenir pour réussir. Nous sommes impatients de prouver que les opposants ont tort.

J’ai pour mission d’encourager les investissements et de stimuler la croissance, même lorsque cela implique de prendre des décisions difficiles.

Je veux éliminer les barrières à l’innovation et à l’investissement et laisser les entreprises continuer.

C’est le moyen de créer des emplois, d’améliorer le niveau de vie de tous et de réunir les fonds dont nous avons besoin pour payer nos précieux services publics.

Et c’est pourquoi nous inversons l’augmentation de l’assurance nationale, ce qui permet aux Britanniques qui travaillent dur d’économiser 330 £ par an en moyenne.

Nous réduisons le taux de base de l’impôt sur le revenu à 19 % en avril, de sorte que 31 millions de personnes auront en moyenne 170 £ de plus dans leur poche.

Ces changements signifient qu’une personne gagnant 30 000 £ paiera 400 £ de moins d’impôts l’année prochaine.

Pour stimuler les affaires britanniques, la réduction de NI permettra également à près d’un million d’entreprises d’économiser près de 10 000 £ en moyenne l’année prochaine – de l’argent qu’elles pourront utiliser pour embaucher plus, payer plus et se développer.

Mais pour faire plus dans cette course à la concurrence mondiale, nous annulons l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés et accordons des allégements fiscaux plus généreux pour les investissements des entreprises.

Je veux que les entreprises s’installent au Royaume-Uni, pas à l’étranger. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les pubs et les brasseries.

En gelant la taxe sur l’alcool, nous économisons 7 pence sur une pinte de bière, 4 pence sur une pinte de cidre, 38 pence sur une bouteille de vin et 1,35 £ sur une bouteille de spiritueux.

Et nous aidons davantage de personnes à réaliser leur rêve d’accession à la propriété en supprimant le droit de timbre afin que quiconque achète une première maison pour moins de 425 000 £ n’ait pas à le payer.

Certaines personnes vont se plaindre, mais je ne vais pas m’excuser d’avoir pris des mesures décisives pour redresser l’économie pour l’ensemble du Royaume-Uni. Avec notre plan de croissance, tout le monde en profite.

N’oubliez pas que ces réductions d’impôts interviennent peu de temps après que nous sommes intervenus pour plafonner les coûts de l’énergie.

Sans cette action, la facture énergétique annuelle moyenne aurait pu atteindre 6 500 £ l’année prochaine.

Grâce à notre intervention, les factures seront plafonnées à 2 500 £ pendant deux ans.

Pour un soutien supplémentaire aux ménages, les gens recevront toujours un paiement de 400 £ pour les factures d’énergie à l’automne, et huit millions de ménages à faible revenu et vulnérables sont éligibles à des paiements supplémentaires pour aider au coût de la vie, leur permettant d’économiser au moins 2 200 £ cette année dans son ensemble.

Nous aidons les gens à faire face aux hausses de prix causées par des défis mondiaux uniques en leur genre, tout en brisant le cycle toxique des impôts élevés et de la croissance atone.

Ce premier ministre a promis d’adopter une nouvelle approche de l’économie et de donner la priorité à la croissance pour libérer le potentiel du Royaume-Uni.

Avec notre Plan de croissance, nous tenons cette promesse d’offrir des salaires plus élevés, plus d’opportunités et l’argent pour payer nos services publics maintenant – et loin dans l’avenir.

Je sais que c’est une période économique difficile pour de nombreux lecteurs de Sun on Sunday.

Mais je tiens à vous assurer qu’avec notre plan de croissance, tout le monde y gagne.

C’est un plan qui réduit les impôts pour tous, pas seulement pour les riches. Nous sommes là pour vous.

Et avec cette intervention, nous allons dynamiser l’économie, créer plus d’entreprises, d’emplois et améliorer le niveau de vie, ce qui profitera directement à chaque personne.