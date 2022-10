Les Britanniques racontent 34 mensonges par SEMAINE en moyenne… mais moins de la moitié pensent que quelqu’un les croit

LE Britannique moyen raconte 34 mensonges par semaine – avec “j’ai oublié”, “je le ferai demain” et “j’écoute”, les plus courants.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que parmi ceux qui admettent avoir menti, 42 % se considèrent comme des menteurs convaincants.

Le Britannique moyen dit 34 mensonges par semaine – mais moins de la moitié pense que les gens croient réellement leurs mensonges Crédit : Getty

Bien que 43% supplémentaires admettent avoir du mal à dire des fausses vérités crédibles.

D’autres mensonges fréquemment racontés incluent le fait de prétendre que vous avez dépensé moins pour quelque chose que vous n’avez réellement dépensé et de faire semblant d’apprécier un repas que vous n’aimez pas particulièrement.

Les principales raisons de mentir incluent le fait de ne pas vouloir offenser les autres en révélant ce qu’ils pensent vraiment (52 %), de garder les gens à l’écoute (34 %) et d’éviter une dénonciation (32 %).

Commandée par Uber Eats, le seul service de commande de nourriture à livrer des hamburgers honnêtes, l’étude a révélé que 51 % se sentent coupables lorsqu’ils ne disent pas la vérité.

Et c’est peut-être pour une bonne raison – 42% ont révélé qu’un mensonge est revenu les hanter.

Suite aux découvertes, un stand pop-up appelé “Tasty Truths” s’ouvrira au public où ils pourront confesser leurs mensonges – ceux qui le font recevront un hamburger gratuit.

Un porte-parole a déclaré : « L’honnêteté est une vertu, mais comme la recherche le suggère, ce n’est pas toujours facile à trouver.

“Bien que les raisons pour lesquelles nous sommes malhonnêtes soient souvent des raisons admirables ou compréhensibles – comme ne pas vouloir blesser les sentiments de quelqu’un d’autre.

“Mais avec tant de gens qui se sentent accablés par leurs mensonges au point de se sentir coupables, nous espérons que le pop-up ‘Tasty Truths’ contribuera à atténuer ces sentiments.”

L’étude a également révélé que les personnes interrogées sont les plus susceptibles de mentir à un partenaire – 46% de ceux qui admettent avoir menti l’ont fait.

Les collègues de travail (44 %) arrivent en deuxième position, suivis des employeurs (36 %) – tandis que 23 % ont avoué avoir menti à un policier et 14 % à l’enseignant de leur enfant.

D’autres fausses vérités fréquentes incluent “Je suis occupé alors”, “Enchanté de vous voir” et “Je n’ai pas de monnaie”.

Les goûts de “Je n’ai pas d’argent”, “Je suis resté coincé dans les embouteillages” et “Je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas” ne sont pas non plus rares.

Bien que 80% des personnes interrogées admettent avoir menti, 37% pensent qu’il n’est jamais acceptable de s’éloigner de la vérité.

Et 50 % pensent que l’honnêteté est toujours la meilleure politique.

Réalisée via OnePoll, l’étude a révélé que 71% des personnes interrogées pensent qu’elles peuvent savoir quand quelqu’un d’autre est malhonnête.

Le pop-up “Tasty Truths” aura lieu à Liverpool le jeudi 27 octobre et à Londres le vendredi 28 octobre entre 11h30 et 14h30 les deux jours.