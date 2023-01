Les Britanniques qui travaillent dur risquent de perdre leur emploi en raison de grèves ferroviaires paralysantes

Les TRAVAILLEURS risquent de perdre leur emploi à cause des grèves ferroviaires paralysantes – avec cinq jours d’action supplémentaires à compter de demain.

Les patrons devront peut-être décider de fermer boutique, les petites entreprises étant prises pour des «dommages collatéraux» dans des conflits de longue date.

On estime que les grèves ferroviaires ont coûté à l’économie 600 millions de livres sterling jusqu’à présent Crédit : AP

L’avertissement intervient alors que les navetteurs font face au chaos cette semaine avec des cheminots et des conducteurs de train qui repartent alors que le pays tente de se remettre au travail après Noël.

Les entreprises ont également été touchées à l’approche de Noël par des grèves des postes.

Craig Beaumont, de la Fédération des petites entreprises, a déclaré: «Si ces grèves s’intensifient et que nous voyons une coordination avec Royal Mail et d’autres grèves, nous pourrions voir les dommages économiques estimés passer de 600 millions de livres sterling à des milliards.

“Cela ne fait pas de mal aux gros bonnets des compagnies ferroviaires ou de Royal Mail, ce sont les petites entreprises qui sont les dommages collatéraux.

«Les syndicats et les ministres devraient prendre une résolution pour trouver une zone d’atterrissage. Sinon, les petites entreprises devront payer la note et décider si leurs entreprises sont viables en 2023. »

L’analyse du Center for Retail Research a révélé que 47 sites ont fermé leurs portes chaque jour l’année dernière. Plus de 5 500 ont fait faillite, et plus de 11 600 ont fermé, les grandes chaînes réduisant leurs coûts.