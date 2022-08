Les Britanniques qui ronflent ont droit à une allocation gouvernementale de 15 000 roupies par semaine ; Savoir plus

Le ronflement peut être un problème pour les personnes qui vous entourent. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez déranger les autres avec qui vous partagez une chambre si vous ronflez beaucoup. Vous penseriez probablement que vous êtes beaucoup mieux sans cette habitude ennuyeuse, mais croiriez-vous qu’il y a des gens qui gagnent de l’argent à cause de leur ronflement ? Oui c’est vrai. Selon un rapport publié dans Kent Live, le gouvernement britannique verse environ 15 000 roupies par semaine aux personnes qui ronflent en dormant la nuit, sous la forme de paiements d’indépendance personnelle.

Le paiement d’indépendance personnelle ou PIP est une prestation versée aux personnes souffrant de problèmes de santé physique ou mentale ou de handicaps de longue durée. La question qui devrait vous préoccuper maintenant est de savoir comment le ronflement peut être lié à cela.

Bien que le ronflement soit généralement considéré comme une habitude inoffensive qui perturbe ceux qui tentent de dormir, il peut être le signe d’un trouble appelé apnée obstructive du sommeil. Plusieurs pauses respiratoires d’une durée supérieure à 10 secondes à la fois causées par une constriction ou un collapsus des voies respiratoires supérieures définissent cette condition. Le ronflement fort est l’un des symptômes les plus courants.

Au Royaume-Uni, une gamme de soi-disant «maladies de santé cachées» telles que l’anxiété, la dépression, le diabète et la perte auditive – ainsi que le ronflement ou l’apnée du sommeil, en qualifient un pour l’argent. Selon le rapport Kent Live, 2 217 personnes au Royaume-Uni demandent actuellement une assistance via le Personal Independence Payment pour des maladies liées à l’apnée du sommeil et aux voies respiratoires supérieures.

Les citoyens britanniques peuvent profiter de ce programme chaque semaine. Un professionnel de la santé évalue leur état et l’état doit avoir régné pendant au moins 3 mois et causé des problèmes dans leur vie quotidienne.

