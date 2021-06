Les Britanniques qui reçoivent les deux doses de vaccin contre le covid et entrent en contact avec un cas positif défini pour éviter une quarantaine de 10 jours

Les Britanniques ENTIÈREMENT piqués qui entrent en contact avec un cas Covid positif pourront éviter la quarantaine dans le cadre des plans visant à utiliser des tests quotidiens pour revenir à la normalité.

Selon les propositions, toute personne qui a été doublement vaccinée n’aura plus besoin de rester à la maison pendant dix jours si elle est contactée par NHS Test and Trace et invitée à s’auto-isoler.

Les Britanniques qui ont reçu deux doses du jab n'auront plus besoin de s'isoler dans le cadre de nouveaux plans

Plutôt que de rester à la maison, les Britanniques pourront passer un test tous les matins – et bénéficieront de 24 heures de liberté s’il produit un résultat négatif.

Les nouvelles règles libéreraient quelque 30 millions de personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin de la quarantaine, selon le Times.

Une source de Whitehall a déclaré au journal : « Les vaccins sont extrêmement efficaces et nous voulons assurer la sécurité des personnes tout en minimisant les interruptions de leur vie.

« Alors, bien sûr, c’est une option attrayante si elle est sûre. »

La politique sera approuvée par le médecin-chef de l’Angleterre Chris Whitty à la suite des résultats d’une étude portant sur 40 000 personnes, qui devrait être publiée plus tard cet été.

Les ministres souhaitent remplacer l’exigence de quarantaine de dix jours une fois que tous les adultes auront été doublement vaccinés plus tard cette année.

Une source gouvernementale a déclaré: « C’est évidemment très attrayant si c’est sûr, nous devons donc le montrer avant de l’introduire. »

Cela survient alors que Boris Johnson a insisté hier sur le fait qu’il était « très confiant » que toutes les restrictions de Covid seraient levées le 19 juillet malgré une augmentation des cas.

Les députés conservateurs furieux ont averti le Premier ministre de ne pas revenir sur sa promesse – et l’ont exhorté à déverrouiller complètement le mois prochain.

Le député conservateur Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group, a déclaré : « Ce retard cause déjà des ravages et doit être la dernière fois que les ministres imposent ce genre de restrictions. »

Les infections ont dépassé la barre des 10 000 hier alors que la variante Delta continue de se propager dans tout le Royaume-Uni.

Selon un rapport de Public Health England (PHE) publié hier, le nombre total de cas Delta détectés a augmenté de 33 630 cas contre 42 323 la semaine dernière.

C’est également une multiplication par cinq par rapport à il y a deux semaines, lorsque le chiffre était de 12 341.

PHE a déclaré que 99% des nouveaux cas sont la variante Delta, ce qui signifie qu’il s’agit de la souche la plus dominante en circulation.