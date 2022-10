Les Britanniques profiteront d’un week-end de soleil venteux – mais d’autres orages et de fortes pluies sont à nos portes

Les BRITS devraient profiter d’un week-end de soleil venteux – mais d’autres orages et de fortes pluies sont à nos portes.

Malgré le démarrage humide pour la majeure partie du pays aujourd’hui, la pluie commencera lentement à se dissiper.

Le soleil se lève sur le Hampshire ce matin

Le soleil sur Cornwall la semaine dernière alors qu'un autre week-end chaud est attendu

Les conditions météorologiques à travers le pays devraient s'éclaircir tout au long du week-end

Les conditions sont censées s’éclaircir dans le nord de l’Écosse alors que les nuages ​​​​bas et le brouillard se dissipent dans le reste du Royaume-Uni.

Il restera cependant venteux dans le sud-ouest et l’extrême nord pour le reste de la journée.

Le Met Office a prévu ce soir de fortes averses qui affecteront principalement certaines parties de l’Irlande du Nord, de l’Écosse, du nord du Pays de Galles et du nord-ouest de l’Angleterre.

Le soleil devrait ensuite faire son apparition samedi accompagné d’une légère brise – mais cela ne durera pas longtemps.

Alors que des sommets de 18C sont signalés, la pluie devrait revenir dans la soirée.

Il commencera au nord et se propagera au sud avec le vent.

Cela survient après que quatre alertes aux inondations ont été émises jeudi et un avertissement météo jaune pour les orages et la foudre.

Un courant-jet balayait le Royaume-Uni, apportant avec lui le temps humide et déclenchant l’alerte.

L’avertissement couvrait des parties du sud-est, des Midlands et du nord et était en place jusqu’à 13 heures.

S’exprimant dans le Met Office 10 Day Trend, le présentateur et météorologue Alex Deakin a déclaré: «La basse pression va dominer les choses au cours des dix prochains jours, apportant des périodes de temps humide et venteux ainsi que des températures assez élevées.

“C’est cette basse pression qui aide à attirer l’air plus chaud du sud, même si un temps instable sera possible tout au long du week-end et au début de la semaine prochaine.

“En raison de cet air plus chaud pour les prochains jours, il fera plus chaud que la moyenne le jour et particulièrement plus chaud que la moyenne dans le sud la nuit.

“Entre ces fronts météorologiques, il y aura parfois des périodes de soleil et quand le soleil sera levé, il fera assez doux.”

Des sommets de 19 ° C étaient auparavant prévus dans le sud de l’Angleterre, mais n’ont de nouveau fait qu’une brève apparition à l’arrivée de l’automne.

Les nuages ​​bas et le brouillard commenceront à se lever sur le reste du Royaume-Uni.

De fortes pluies reviendront samedi soir selon le Met Office

Un cycliste à Aylesford roulant dans des conditions d'inondation après que quatre alertes ont été émises hier