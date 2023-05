Les Britanniques profitent au maximum du week-end férié du couronnement alors qu’ils frappent à nouveau la ville

Les BRITS ont poursuivi les célébrations du couronnement et ont fait la fête jusque tard dans la nuit en profitant au maximum du week-end férié.

Les pubs et les bars à travers le pays étaient pleins à craquer et l’alcool coulait à flot alors que les fêtards continuaient l’esprit de fête après l’éblouissant concert de couronnement.

Ces fêtards de Leeds portaient des déguisements alors qu’ils faisaient la fête dans la nuit Crédit : NB PRESS LTD

Deux copains semblent s’amuser lors de leur grande soirée à Newcastle Crédit : NNP

Les amis étaient tout sourire alors qu’ils se rendaient au centre de Leeds pour s’amuser Crédit : NB PRESS LTD

Les fêtards étaient en force à Newcastle Crédit : NNP

Certains fêtards ont opté pour des déguisements pour leur grande soirée dans des villes comme Leeds, Birmingham et Newcastle, tandis que d’autres ont opté pour des tenues élégantes.

Même des températures tièdes et une averse occasionnelle ne pouvaient pas atténuer la bonne humeur.

Le jour férié spécial marquant le couronnement du roi Charles n’est que l’un des trois longs week-ends de mai.

Il y a eu le jour férié de mai le week-end dernier et il y en a un autre à la fin du mois.

Plus tôt dans la soirée, les célébrations ont commencé lorsque le roi Charles, la reine Camilla et d’autres membres de la famille royale ont assisté au concert de couronnement dans le parc du château de Windsor.

Le roi nouvellement couronné a été vu en train de secouer une jambe à Katy Perry, Lionel Richie et Take That.

Le spectaculaire de deux heures comprenait de la musique de Paloma Faith, des apparitions de Pierce Brosnan et de Tom Cruise et un discours sincère du prince William.

Lionel Richie a chanté son très apprécié All Night Long pendant que Charles et les Royals dansaient.

Katy Perry a interprété son hit Roar pendant que la princesse Charlotte chantait avec maman Kate.

Elle a ensuite dédié sa chanson Firework à Charles et au travail qu’ils font tous les deux pour The British Asian Trust.

Le favori britannique Take That a conclu le concert avec un long métrage spécial du chanteur Calum Scott.

Le roi était debout, agitant un drapeau de l’Union alors qu’il dansait sur la chanson Shine.

Le prince George et la princesse Charlotte étaient également debout et agitaient leurs drapeaux.

Clôturant tout le concert, le trio a chanté leur hit de 1995 Never Forget alors que le public se joignait à eux.

De nombreux fêtards se sont habillés pour une soirée sur les tuiles Crédit : NNP

Ce groupe d’amis faisait la fête à Leeds Crédit : NNP

Les fêtards ont profité du long week-end marquant le couronnement du roi Crédit : NNP