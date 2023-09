Les Britanniques pris dans le tremblement de terre au Maroc se joignent aux efforts de secours après qu’au moins 2 100 morts ont été confirmés

Les BRITS, pris dans un tremblement de terre qui a coûté la vie à au moins 2 100 personnes, se sont joints aux efforts de secours hier soir.

Des dizaines de personnes ont interrompu leurs vacances et leurs voyages d’affaires pour faire la queue pendant des heures pour donner leur sang, tandis que d’autres prévoient d’acheminer leurs approvisionnements vers les zones les plus touchées par les chocs.

D’autres installaient des cuisines de campagne pour les victimes du séisme laissées sans abri et affamées par le séisme marocain de magnitude 6,8, qui a rayé des villages de la carte au sud de Marrakech.

Et hier soir, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé qu’il enverrait sur place 60 spécialistes de recherche et de sauvetage, quatre chiens de recherche et du matériel.

Les équipes s’envolent à bord de deux énormes transporteurs de la RAF fournis par le ministère de la Défense.

Les médecins britanniques du NHS sont également prêts à transporter par avion des hôpitaux de campagne mobiles dotés d’un personnel complet vers la zone sinistrée.

Nicole Lovett, 32 ans, directrice de la communication participant à une conférence à Marrakech, a déclaré : « J’ai travaillé dans les villages les plus touchés lors de mes précédents voyages.

« J’ai regardé une vidéo d’un village que je connaissais, qui venait de disparaître et il était impossible de contenir mon émotion.

« De nombreux Britanniques comme moi et d’autres délégués à la conférence se sont désormais joints aux efforts de secours.

« Ils ont investi dans les caisses locales et vont acheminer des fournitures vers les zones les plus touchées. »

Bella Carrington, une programmatrice d’événements à Londres, a déclaré : « J’ai rassemblé autant d’entre nous que possible pour rejoindre la file d’attente de trois heures pour donner du sang. Les bénévoles ne manquaient pas. C’est une terrible tragédie.

Le producteur de télévision Simon London, 55 ans, a déclaré : « Je suis ici pour une conférence, mais quelques heures après le séisme, un groupe d’entre nous est parti donner du sang.

« Un restaurateur britannique fait également un travail incroyable en mettant en place une cuisine gastronomique. »

Le groupe humanitaire britannique UK-Med déplacera des hôpitaux de campagne mobiles dans la région si le gouvernement marocain demande de l’aide.

Le PDG du groupe, David Wightwick, a déclaré : « Nous disposons de deux hôpitaux mobiles prêts à être déplacés là où ils sont le plus nécessaires, 500 membres du personnel du NHS et 500 autres médecins hautement qualifiés sont prêts à partir. »

Le bilan énorme des victimes du séisme devrait encore s’alourdir à mesure que les équipes de secours atteignent les colonies de boue et de briques les plus touchées.

Les répliques ont continué à secouer la région la nuit dernière.

Outre au moins 2 100 morts, 2 059 ont été blessés, dont plus de 1 200 grièvement.

L’épicentre se trouvait dans une zone montagneuse à 65 km au sud de Marrakech.

Jusqu’à 1 000 personnes ont été tuées dans une seule colonie voisine.

Entre 5 000 et 8 000 Britanniques se trouvent actuellement au Maroc.

