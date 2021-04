Les Britanniques prêts pour le week-end boozy Bank

Les BRITS se préparent pour un week-end bien arrosé pendant les jours fériés – avec des pubs ouverts et des voyages pour voir des amis et des membres de la famille désormais autorisés.

Environ 15 millions de voitures sont attendues sur les routes alors que les Britanniques excités profitent au maximum des règles assouplies pour le week-end de trois jours.

Commencer tôt le week-end – deux femmes prennent un verre à Newcastle Crédit: NNP

Le personnel d’un bar en bord de mer de Brighton prépare les bières et les boissons pour le week-end férié Crédit: Alamy

Les habitants de Newcastle prennent un verre l’après-midi alors que les célébrations du week-end férié commencent Crédit: NNP

Le trafic sur l’autoroute M25 dans le Kent alors que les gens se dirigent vers staycations Crédit: i-Images

Les pubs et les restaurants sont à nouveau ouverts, mais uniquement avec des boissons et des repas en plein air autorisés.

Des groupes de six peuvent s’asseoir ensemble dans des parcs et jardins – avec deux ménages illimités en nombre.

Staycations est de retour sur les cartes avec les ménages autorisés à partir ensemble, et les frontières écossaise et galloise sont à nouveau ouvertes.

Mais malgré les libertés, la météo ne va pas tout à fait correspondre aux conditions ensoleillées et chaudes du week-end dernier.

Des sommets de 14 ° C sont attendus, inférieurs aux températures moyennes de 16 ° C généralement observées à cette période de l’année, et les nuits vont être assez froides dans une grande partie du pays.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Ce sera un week-end frisquet des jours fériés.

«Lundi semble décevant, avec un temps exceptionnellement venteux et de la pluie balayant le pays.»

Les retards ferroviaires devraient causer des maux de tête à tous ceux qui espèrent faire une pause – Londres Euston étant fermée tout le week-end, coupant le Nord.

Les Londoniens qui espèrent se rendre sur la côte peuvent avoir des difficultés par chemin de fer, la gare de Victoria ne desservant pas les services du sud.

Et les trains amenant des gens dans la capitale depuis l’Essex seront touchés par des perturbations entre Chelmsford et Londres Liverpool Street.

Le porte-parole du RAC, Rod Dennis, a déclaré: «Après ce qui a été l’un des Easters les plus silencieux sur les routes depuis des années, nos chiffres suggèrent que l’assouplissement des restrictions de Covid a fait une différence dramatique avec des millions de conducteurs supplémentaires prévoyant de prendre les routes.

«Il reste à voir quel effet le temps aura lorsque la rencontre dans des parcs et jardins détrempés ne sera peut-être pas aussi attrayante.

«Néanmoins, la perspective de files d’attente sur les routes – en particulier menant aux grands centres commerciaux – semble beaucoup plus probable ce week-end à venir, et nous conseillons aux conducteurs de planifier à l’avance et de rester à l’écoute des bulletins de circulation locaux pour savoir s’il y a des perturbations. «

Une enquête auprès de 1050 automobilistes a révélé que 14,8 millions de voyages auront lieu entre vendredi et lundi – c’est le nombre le plus élevé depuis 2016.

Tout ce que vous pouvez faire:

Le 12 avril, Boris Johnson a assoupli les restrictions autorisant l’ouverture des pubs, des coiffeurs et des magasins non essentiels pour la première fois depuis des mois.

Les gymnases, les zoos, les cinémas drive-in et les salons de beauté ont également rouvert leurs portes alors que la prochaine étape de la feuille de route de Boris Johnson vers la liberté était atteinte.

Il n’y aura pas de changement aux règles du jour férié ce week-end car la prochaine étape de la feuille de route du verrouillage est fixée au 17 mai.

Cependant, il existe de nombreuses façons de profiter des jours de congé.

Alors que les Britanniques peuvent boire dans les espaces extérieurs des pubs et des bars, la distance sociale doit toujours être respectée, les amis étant uniquement autorisés à consommer des pintes dans le cadre de la règle de six.

Contrairement aux règles de l’année dernière, les pubs et les restaurants en plein air n’ont pas besoin de servir un repas copieux pour que l’alcool soit vendu.

Et le couvre-feu de 22 heures – auquel les gens étaient soumis en 2020 – a été supprimé.

Les parieurs ne pourront pas se lever et boire au bar – et devront rester assis dans le pub.

Qu’est-ce qui est ouvert pour le week-end férié? Boris Johnson a autorisé tous les détaillants non essentiels à rouvrir à partir du 12 avril. Ceci comprend: Boutiques de vêtements

Magasins d’articles pour la maison

Magasins de jouets

Salles d’exposition de véhicules (autres que pour la location)

Boutiques de paris

Tailleurs

Magasins de tabac et de vapotage

Magasins de produits électroniques

Magasins de téléphonie mobile

Maisons de ventes aux enchères (sauf pour les ventes aux enchères de bétail ou de matériel agricole)

Les étals de marché vendant des produits non essentiels Les autres entreprises qui ont rouvert comprennent: Pubs (service extérieur uniquement)

Restaurants (service extérieur uniquement)

Salon de coiffure

Gyms (exercice en salle – mais pas de cours)

Salons de beauté

Les thermes

Bibliothèques

Parc d’attractions

Cinémas drive-in

Performances au volant

Les zoos

Centres communautaires

Les gens doivent continuer à garder leurs distances et à rester à l’écart des personnes en dehors de leur foyer ou de leur bulle, a exhorté le Premier ministre.

Tous les amateurs de pub doivent s’enregistrer avec l’application NHS Covid pour obtenir une pinte à partir du 12 avril.

Selon les règles, tous les parieurs doivent être suivis via l’application ou en donnant leurs coordonnées lorsqu’un groupe entre dans un pub ou un restaurant.

Tous les buveurs doivent scanner leur application NHS lorsqu’ils se rendent dans un boozer, ce qui signifie qu’il sera possible de leur dire de réserver un test immédiatement s’ils s’assoient à proximité de quelqu’un qui a Covid.

Les rassemblements en plein air doivent toujours être limités à la règle de six ou à deux ménages – qui était une nouvelle liberté déverrouillée le 29 mars.

Les Britanniques ne sont pas autorisés à socialiser à l’intérieur avec quelqu’un d’un autre ménage ou avec quelqu’un avec qui vous n’avez pas formé de bulle de soutien.

Et dans les installations telles que les coiffeurs, les salons de beauté et de manucure, et les loisirs intérieurs comme les gymnases et les spas, les gens doivent continuer à se distancer socialement.

RÈGLES DE VOYAGE

Une escapade d’un week-end est maintenant sur les cartes avec de nouvelles règles de verrouillage permettant aux Britanniques de voyager à travers le Royaume-Uni pour la première fois depuis Noël.

Les vacances sont autorisées à condition que l’hébergement soit indépendant et soit pour un seul ménage.

Le 26 avril, l’Écosse est passée du niveau 4 au niveau 3 des cinq niveaux de restrictions du gouvernement écossais – ce qui signifie que les voyages entre l’Écosse, l’Angleterre et le Pays de Galles sont désormais autorisés.

Les personnes vivant en Angleterre peuvent se rendre au Pays de Galles depuis le 12 avril, mais l’annonce d’aujourd’hui signifie que les gens peuvent également se rendre librement au nord de la frontière.

Les mariages peuvent avoir lieu avec des règles gouvernementales stipulant que les personnes de différents ménages doivent respecter la distanciation sociale tout au long des cérémonies et les réceptions avaient suscité des craintes que les mariés ne puissent pas profiter de nombreux rituels du jour du mariage.

Et les Britanniques négligés peuvent visiter les coiffeurs et les salons pour se livrer à un TLC bien mérité.

Les centres de loisirs intérieurs – y compris les gymnases – sont également ouverts, tandis que les attractions de plein air comme les zoos, les parcs à thème et les cinémas drive-in peuvent ouvrir leurs portes.

Les nuitées loin de chez soi avec votre ménage sont également de retour, tandis que les examens de conduite peuvent recommencer pour les personnes désireuses d’obtenir leur permis.

Ailleurs, le nombre de visiteurs dans les foyers de soins est passé à deux par résident.