Les Britanniques prennent d’assaut les nominations aux Golden Globe alors que les cinéastes américains expliquent pourquoi les acteurs britanniques décrochent les meilleurs rôles

LES Golden Globes sont censés nous donner une idée de qui réussira aux Oscars – et si les nominations de cette année se déroulent, alors c’est un cas de Rule Britannia.

Les Britanniques ont été nominés dans 12 des 16 catégories d’acteurs, avec un scénario supplémentaire et des hochements de tête pour l’écrivain anglo-irlandais Martin McDonagh, dans un geste qui ne manquera pas de liquider les amoureux d’Hollywood qui détestent être ignorés.

Dans un pied de nez sans précédent à leurs cousins ​​américains, les Globes ont nominé cette année la crème du talent britannique.

Honnêtement, si vous faites partie de l’industrie cinématographique britannique et que vous n’avez pas été nominé pour un Golden Globe cette année, vous devriez avoir honte de vous-même.

Lily James obtient un clin d’œil pour son rôle de Pamela Anderson dans Pam & Tommy, Daisy Edgar-Jones est célébrée pour son rôle dans Under The Banner Of Heaven, Olivia Colman est à juste titre reconnue pour son apparition dans le drame romantique Empire Of Light et Dame Emma Thompson rejoint la liste pour avoir été incapable de ressentir un orgasme dans Good Luck To You, Leo Grande.

De plus, il y a des nominations pour des piliers britanniques tels que Daniel Craig, Bill Nighy, Lesley Manville, Carey Mulligan, Colin Firth, Andrew Garfield, Eddie Redmayne, Ralph Fiennes, Taron Egerton et Jonathan Pryce pour sa brillante interprétation du prince Philip dans The Crown.

Et pas seulement cela, mais le batteur de cœur irlandais Colin Farrell est l’un des acteurs célébrés dans la sombre comédie irlandaise The Banshees Of Inisherin, qui mène les nominations aux Golden Globes avec un impressionnant huit.

Cette comédie sur des amis dans l’Irlande des années 1920, écrite et réalisée par le scénariste anglo-irlandais Martin McDonagh, se démarque lors de la 80e année de la remise des prix.

Le film est le genre de succès qui ne peut être produit que de ce côté-ci de l’Atlantique, et son attrait robuste semble correspondre à la sensation actuelle de ralentissement à Hollywood.

Il semble que pendant un certain temps, nous ayons eu assez de paillettes et de glamour, et que peut-être que pendant un certain temps, nous voulions célébrer le talent plutôt que simplement le razzmatazz.

À l’écran, les Britanniques ont souvent semblé plus aptes à transmettre une véritable émotion, ce qui explique peut-être pourquoi nous produisons tant de bons acteurs de personnages.

Ici, nous semblons nous soucier plus du caractère que de l’apparence. En fait, nous aimons un acteur avec des dents bancales et des cheveux sales. La réalité convient à notre psyché nationale naturelle.

Alors que les Américains sont obsédés par la réinvention et le succès – souvent au détriment d’un véritable bonheur ou contentement – ​​les acteurs britanniques peuvent sembler plus à l’aise lorsqu’ils reconnaissent la défaite ou l’acceptation.

Peut-être sommes-nous plus intéressés par le fond. Tant de stars hollywoodiennes semblent un peu à l’emporte-pièce. Trop beau et joli.

Et bien que nous produisions un flux constant de véritables leaders mondiaux, je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup qui pensent que Daniel Craig ou Colin Firth sont beaux. Grave, robuste, plein de caractère et parfois chamois – mais pas exactement joli.

Non seulement nous, les Britanniques, avons accaparé des rôles de prune pendant des années, mais maintenant nous avons du succès dans tous les domaines de la réalisation de films. Nous avons la meilleure formation, les meilleurs studios (on en construit de plus en plus chaque année), les meilleurs techniciens, les meilleurs figurants (et je devrais le savoir puisque j’en ai été un — j’ai même abattu l’avion de Roger Moore dans Octopussy) et les écrivains les plus connus.

Spike Lee, par exemple, est un grand fan des acteurs et techniciens britanniques. “Leur formation est très appropriée”, dit le réalisateur américain, “alors que certains de ces autres frères et sœurs, vous savez, ils viennent ici, et ils ne reçoivent pas cette formation.”

Récemment, pas moins une autorité que Michael Douglas a déclaré qu’il y avait “une petite crise parmi nos jeunes acteurs à ce stade”.

Et il ne parlait pas des Britanniques.

La coach vocale américaine Cecilie O’Reilly a récemment déclaré que les acteurs britanniques « viennent d’une tradition de compétences et de formation vocales. Les Britanniques sont ancrés dans une tradition de très nombreuses années d’appréciation des variations de leur discours. Et il y a une fierté là-dedans. »

Peut-être que nous sommes plus doués dans notre capacité à jouer différents types de personnages. À moins que vous ne soyez quelqu’un comme Robert De Niro, qui a pris l’habitude d’habiter des personnages extrêmement différents dans le but de s’assurer qu’il n’est pas catalogué, tant d’acteurs américains agissent à peu près de la même manière dans chaque film.

Je veux dire, j’aime Matt Damon, mais est-ce que Matt Damon a déjà joué quelqu’un qui n’agit pas comme Matt Damon ?

Idem Tom Cruise. Idem Bruce Willis. Idem Will Smith ou Brad Pitt. Nous avons également le meilleur héros d’action, et même si nous apprécions tous Tom Cruise, Robert Downey Junior et Bruce Willis qui jouent tous les machos, personne ne battra jamais James Bond. Littéralement.

Cette année a été une sorte de tempête parfaite alors que les Britanniques sont célébrés pour leur jeu d’acteur, leur scénarisation et leur réalisation.

Hollywood a récemment été critiqué pour tant de raisons et de tant de sources – le manque de représentation raciale, la concurrence des streamers, un public de cinéma vieillissant, Covid, un manque de nouvelles véritables stars mondiales et plus encore – et il est devenu nerveux.

Et quand Hollywood devient nerveux, il fait ce qu’il fait toujours et commence à se répéter.

Mais bien que cela fonctionne généralement, ce n’est pas le cas cette fois.

Non, le public en ce moment s’intéresse davantage aux films qui dépeignent un certain type de réalité, aux films et séries télévisées qui reflètent les véritables aléas de la vie quotidienne.

Nous voudrons toujours du faste, du glamour et de la fantaisie, mais pour le moment, c’est exactement ce qui ne nous intéresse pas.

Autrefois, les gens avaient tendance à vouloir une fantaisie d’évasion lorsque les temps étaient durs.

De nos jours, quand les temps sont vraiment durs, je pense que nous voulons un peu plus de courage dans notre sourire, un peu plus de piquant dans notre vie. C’est pourquoi nous aimons regarder les talents britanniques sur nos écrans.

C’est aussi pourquoi les Américains aiment aussi regarder les Britanniques.

Ils aiment le fait que nous parlions drôle. Ils aiment le fait que nous ne masquions pas nos accents louches. Et ils aiment le fait que nous ne recevons pas tous des liftings et des greffes de cheveux (enfin, pas nous tous).

Les Britanniques sont également assez bons pour simuler les accents américains, alors que la plupart des Américains qui font des accents échouent comme Dick Van Dyke dans Mary Poppins.

Peut-être que nous sommes simplement de meilleurs acteurs. De meilleurs acteurs avec de meilleures côtelettes dans les deux sens du terme.

Même si James Corden rentre maintenant chez lui après avoir dirigé avec succès son émission de discussion américaine pendant sept ans (plus que savamment encouragé par son producteur de génie Ben Winston), au cours de la dernière décennie, il a épaté les Yanks avec son humour particulier.

Et avouons-le, James ne ressemble pas à Jimmy Fallon.

Mais je pense que c’est pour ça qu’on l’aime tous. Il a une silhouette irrégulière, son humour est piquant et il est irrévérencieux et simple.

Réel, en d’autres termes. Un vrai Britannique. Un peu comme tous les autres Britanniques qui déchirent actuellement Hollywood.

Alors, venez le 11 janvier 2023, lorsque le comédien Jerrod Carmichael fera monter les grands et les bons sur la scène de l’hôtel Beverly Hilton (celui où Whitney Houston est décédée) et leur demandera d’ouvrir les enveloppes contenant les noms de les nouveaux gagnants des Golden Globes, nous saurons enfin la vérité.

Les acteurs britanniques sont meilleurs que les acteurs américains.

« N’est-ce pas, Mary Poppins ?