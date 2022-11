Les Britanniques prennent 21 risques inutiles à la maison chaque semaine – y compris fumer au lit et laisser le four allumé

Les BRITS prennent 21 risques inutiles à la maison chaque semaine, y compris quitter la maison pendant que le four est allumé et fumer des cigarettes au lit.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que près d’un cinquième (18 %) ont admis avoir risqué une électrocution en allumant des interrupteurs alors qu’ils étaient encore mouillés après être sortis de la douche.

Un cinquième des Britanniques a admis avoir allumé des interrupteurs avec les mains mouillées 1 crédit

L’un des risques les plus courants est de sauter par-dessus les dernières marches à la maison 1 crédit

Malgré les risques, beaucoup n’ont pas installé de détecteurs de fumée ou ne se sont pas assurés que ceux existants fonctionnent toujours 1 crédit

Et plus d’un tiers (34 %) risquent régulièrement de glisser et de tomber sur le sol mouillé de leur salle de bain.

Parmi les autres paris potentiels que les gens prennent, citons le fait de laisser leurs fenêtres déverrouillées lorsqu’ils partent pour la journée (26 %) ou de se tenir debout sur une chaise branlante pour attraper une araignée au plafond (23 %).

Et parmi ceux qui ont des meubles de jardin, 18 % négligent de les sécuriser avant les conditions orageuses.

Parmi les autres gestes risqués, citons sauter les dernières marches de l’escalier (23 %) et ne pas installer d’avertisseurs de fumée ou s’assurer que ceux qui existent déjà fonctionnent (12 %).

Un nombre retentissant de sept personnes sur 10 s’adonnent à au moins un risque par jour à la maison, tandis que près d’un tiers peuvent penser à un moment où ils ont tenté leur chance et que cela s’est retourné contre eux.

Tara Foley, PDG de la vente au détail chez AXA UK, a déclaré: “On ne sait jamais ce qui se passe au coin de la rue, et il est inquiétant de voir une forte proportion de propriétaires prendre régulièrement des décisions qui peuvent être dangereuses à la maison.

«Les risques entourant nos maisons sont si courants que les gens ne considèrent souvent pas les dangers qu’ils présentent, mais cela ne signifie pas que les Britanniques devraient baisser leur garde et se laisser surprendre par des catastrophes facilement évitables.

“Il est important que les gens prennent des précautions autour de la maison pour se protéger des accidents qui pourraient s’avérer coûteux, voire dangereux.”

L’étude a également révélé un casse-cou 40 pour cent des personnes interrogées se considéreraient comme des preneurs de risques dans leur vie de tous les jours.

Et 51 % ont admis avoir pris des risques sans d’abord considérer les conséquences de leurs actes.

Au-delà des sols mouillés et des portes non verrouillées, un tiers étendent leur comportement à risque à leurs finances.

Parmi ces preneurs de risques financiers, 53 % ont puisé dans leurs économies pour acheter des articles non essentiels, et 35 % ont reporté le renouvellement de leur assurance habitation ou inventaire.

L’étude, menée par OnePoll.com, a également révélé que 24% ne sont actuellement pas protégés par une police d’assurance habitation ou contenu – bien que 38% vivent dans des zones susceptibles d’être inondées ou d’autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Et même parmi ceux qui maintiennent une police, 46% ne savent pas contre quoi leur assurance habitation ou contenu les couvre.

Alors que 42 % n’effectuent pas de vérifications et d’entretien de base autour de leur maison pour se préparer à des conditions météorologiques défavorables, 33 % pensent que prendre des contre-mesures pour prévenir une catastrophe est trop coûteux.

Cependant, AXA UK a constaté que les coûts moyens de réparation des dégâts causés par les inondations et les tempêtes pourraient largement dépasser le coût de la prévention des catastrophes, les réparations des dégâts des inondations totalisant en moyenne 36 000 £ et les dégâts des tempêtes totalisant plus de 1 000 £ à réparer.

Tara Foley a ajouté: «La crise du coût de la vie a rendu encore plus crucial pour les gens de protéger ce qui compte le plus pour eux.

“Avec des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles d’augmenter au Royaume-Uni, il est important que les gens préparent leur maison contre les inondations et les tempêtes et qu’ils vérifient leur couverture d’assurance.

“Investir dans l’entretien de la maison, comme vérifier les tuiles du toit avant une tempête et protéger votre propriété contre les inondations, peut aider à empêcher les dommages de se produire en raison de conditions météorologiques défavorables.

« Une catastrophe peut survenir sous toutes ses formes, en particulier pendant les mois d’hiver, mais avoir la bonne couverture d’assurance habitation en place peut également fournir un filet de sécurité vital au cas où le pire se produirait.

«Nous encourageons les gens à effectuer des vérifications et un entretien réguliers de leur maison et à s’assurer que leur police d’assurance habitation les couvre contre toute éventualité.

“Ne pas le faire peut rendre les gens vulnérables à devoir dépenser des sommes importantes pour réparer les dommages à la maison ou remplacer des objets de valeur.”