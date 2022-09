Les personnes en deuil peuvent visiter le cercueil de la reine pour rendre hommage à partir de demain soir.

Les files d’attente devraient durer des heures et les photos et vidéos seront strictement interdites.

Des membres de la famille royale gardaient le cercueil de la reine mère à Westminster Hall Crédit : Alamy

Le cercueil de la reine est passé devant la cathédrale Saint-Gilles, où elle reposera en état à partir de demain Crédit : Getty

La princesse Anne a fait la révérence au cercueil de sa mère, la reine Elizabeth II, à son arrivée à Holyroodhouse. Elle se tenait aux côtés de son mari et de ses frères Andrew et Edward Crédit : AP

Les responsables affirment que les conditions météorologiques peuvent également être difficiles pour ceux qui font la queue et que la sécurité sera renforcée.

Le corps de Sa Majesté est arrivé à Édimbourg cet après-midi et se rendra demain à la cathédrale Saint-Gilles.

La couronne d’Écosse sera placée sur son cercueil et elle restera en état à partir de 17 heures pendant une journée afin que le public puisse lui rendre hommage.

Elle se rendra ensuite au palais de Buckingham puis à Westminster Hall, où elle reposera en état de mercredi jusqu’au matin de ses funérailles lundi prochain.

Jusqu’à un million de personnes devraient défiler devant le cercueil de Sa Majesté.

C’est cinq fois plus que les 200 000 personnes qui sont allées voir la reine mère en 2002.

Le Lord Lieutenant d’Édimbourg, Robert Aldridge, a déclaré: “La nouvelle du décès de Sa Majesté la Reine a été accueillie avec une grande tristesse dans le monde entier et a été accueillie avec une vague d’émotion qui reflète à quel point elle était appréciée dans son pays et à l’étranger.

“Je me prépare à accueillir chaleureusement le roi Charles et les membres de la famille royale et bien sûr à exprimer ma profonde sympathie au nom de la ville.

“Les prochains jours seront vraiment historiques pour Édimbourg, avec des dizaines de milliers de personnes descendant pour rendre hommage et des millions d’autres à travers le monde à l’écoute de la couverture de la diffusion.

“Je crois que l’Ecosse peut être vraiment fière que Sa Majesté ait chéri son temps ici et maintenant les yeux du monde seront tournés vers la capitale alors que nous nous unissons dans le deuil national et annonçons notre nouveau roi.

“C’est le moment pour nos communautés de se serrer les coudes et pour les gens de réfléchir à notre histoire commune.

“L’effusion de chagrin des citoyens et des visiteurs est touchante et démontre la relation spéciale que la ville partageait avec la reine.

“Les livres de condoléances d’Édimbourg ont été ouverts en ligne, à la bibliothèque centrale et dans toute la ville pour que les citoyens et les visiteurs leur rendent hommage.”

Les soldats garderont le cercueil 24 heures sur 24 pendant que les flots de personnes en deuil défilent.

Les membres de la famille royale devraient également monter la garde à tour de rôle dans une tradition connue sous le nom de Veillée des Princes.

Le prince Edward et Charles ont tous deux gardé le cercueil de la reine mère en 2002.

Des dignitaires étrangers font partie de ceux qui devraient rendre visite à Sa Majesté.