Les Britanniques pourront empocher de l’argent pour chaque bouteille et pourront-ils recycler dans le cadre d’un nouveau système de consigne verte

Les BRITS devraient récupérer jusqu’à 20 pence lorsqu’ils recyclent leurs vieilles canettes et bouteilles dans le cadre d’un nouveau programme vert historique, peut révéler The Sun.

Dans une énorme victoire pour notre campagne Show Some Bottle, les ministres annonceront aujourd’hui que le nouveau système de consigne entrera en vigueur d’ici 2025.

Des millions de personnes seront encouragées à récupérer de l’argent chaque fois qu’elles utiliseront des distributeurs automatiques inversés pour empêcher que leur recyclage ne finisse par être brûlé dans une décharge ou jeté.

Les ministres espèrent que cela éliminera des millions de déchets des lacs, des rivières et des plages britanniques et assainira notre environnement.

Les consommateurs recevront une récompense en espèces sous forme d’édulcorant pour les encourager à recycler davantage – les ministres visant à atteindre un taux de recyclage de 85 % d’ici trois ans.

Un nouveau quango appelé l’Organisation de gestion des dépôts décidera du niveau final du cashback que les Britanniques recevront.

Près de deux répondants sur trois à la consultation ont soutenu la décision de fixer les frais à 20p.

Mais il est possible que les bouteilles plus grosses obtiennent un cashback plus élevé.

Il s’appliquera aux contenants en plastique à usage unique et aux canettes, mais n’inclura pas le verre, jugé trop lourd – et les bouteilles de lait qui sont déjà largement recyclées.

Le programme sera mis en place en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord d’ici 2025, mais un programme similaire devrait entrer en vigueur en Écosse cet été.

L’Allemagne, la Finlande et la Norvège ont déjà mis en place des programmes similaires – où ils réussissent à recycler jusqu’à 90 % de leurs déchets.

Les Britanniques passent en moyenne 14 milliards de bouteilles de boissons en plastique et neuf milliards de canettes de boissons – dont beaucoup sont jetées ou condamnées à la décharge, selon le ministère de l’Environnement.

Et seulement 70% de cela est mis dans le bac de recyclage.

83% des répondants étaient favorables au nouveau système, ont-ils ajouté.

Cela survient après que les ministres ont annoncé la semaine dernière qu’ils interdiraient les assiettes, les couverts et certaines tasses en plastique à usage unique dans le but de lutter contre le gaspillage.

Hier soir, le vice-président des opérations de Coca-Cola en Grande-Bretagne et en Irlande a salué la nouvelle et soutenu le plan.

Dusan Stojankic a déclaré : “Nous saluons vivement l’engagement pris aujourd’hui par le gouvernement d’introduire des systèmes de retour de dépôt en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

“Coca-Cola réclame depuis longtemps un système de consigne bien conçu qui fonctionne de manière transparente dans toute la Grande-Bretagne pour réduire les déchets et permettre à davantage d’emballages d’être collectés et recyclés avec la plus haute qualité.

“Les plans décrits par le DEFRA sont une étape pour y parvenir. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les responsables, les détaillants et nos pairs de l’industrie pour garantir que le programme est facile à utiliser pour les consommateurs, tout en offrant le meilleur résultat pour le environnement.”

La secrétaire à l’environnement de l’éco-guerrière Thérèse Coffey a ajouté : « Nous sommes déterminés à renverser la tendance des bouteilles et des canettes en plastique qui jonchent nos rues, nos océans et nos campagnes.

«Nos nouveaux plans permettront à tout le monde de recycler plus facilement tout le temps, même lorsque vous êtes en déplacement. Et, avec nos interdictions des plastiques à usage unique, nous faisons de réels progrès pour empêcher les plastiques nocifs de polluer l’environnement.